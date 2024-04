Prasówka z marca 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Strzegomiu? Bądź na bieżąco

Przy wjeździe do Zagórza Śląskiego, na terenach zielonych przy głównej drodze powstaje kameralny ośrodek wypoczynkowy. To kompleks drewnianych domków letniskowych, które zaczną przyjmować gości jeszcze w tym roku! Będą tu również dodatkowe atrakcje.

Do groźnego zdarzenia doszło we wtorek, 26 marca, w godzinach porannych. Na drodze między Wrocławiem a Świdnicą uderzyły w siebie dwa tiry. Konieczna była reanimacja jednego z kierowców. Niestety, zmarł w szpitalu.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję w sprawie jutrzejszego protestu rolników. Jakie zmiany czekają mieszkańców Wrocławia i co oznacza dla nich ta decyzja?

Trzy urocze kobiety z Dolnego Śląska mają szansę zdobyć tytuł Polskiej Miss 30+. W pierwszej edycji tego konkursu piękności, 30 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski stanie do walki o koronę. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia.

Dzisiaj 14 marca udało nam się uchwycić na zdjęciu polskiego koliberka. Spotkaliśmy go na jednym z ogródków przy ulicy Kościuszki w Legnicy. To niezwykły owad, który w Polsce pojawia się zazwyczaj w maju. Okaz, którego spotkaliśmy, poczuł wiosnę szybciej! Poczytajcie poniżej więcej na temat fruczaka gołąbka, a w galerii zobaczcie zdjęcia.

Tragiczny niedzielny poranek na autostradzie A4. Między Wrocławiem a Legnicą doszło do wypadku ciężarówki i busa. Trzy osoby nie żyją. Trwają działania służb. Autostrada jest zablokowana, utrudnienia potrwają do godzin popołudniowych.

W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę.

Wiosenne stylizacje to wzory, mocne kolory, ale też wygoda, nieco luzu, a czasami połączenie szyku i nonszalancji. Gwiazdy i influencerki sięgają po to, co modne, bawiąc się swobodnie trendami i dopasowując je do własnych upodobań. Warto na nie spojrzeć i poszukać inspiracji przed wiosennymi zakupami. Zobacz stylizacje na wiosnę Beaty Ścibakówny, Danuty Stenki, Ewy Gawryluk, Magdy Gessler i innych gwiazd oraz blogerek.