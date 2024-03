Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia w Strzegomiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Dzisiaj, 23 marca przed godz. 13.00 doszło do groźnego wypadku w Boguszowie - Gorcach. Na wysokości ul. Kościuszki 18 kierowca stracił panowanie nad kierownicą, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Samochód stanął pionowo w korycie rzecznym, a kierowca nie mógł się z niego wydostać.

Sprawę potężnego przekrętu finansowego w Starej Kopalni w Wałbrzychu bada obecnie Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze. Sumy są szokujące. W Starej Kopalni w Wałbrzychu działała zorganizowana grupa przestępcza, która zdaniem śledczych podczas remontu i adaptacji obiektu wyłudziła w sumie 17 mln zł! Nikt niczego nie zauważył? Na trop afery wpadł Urząd Kontroli Skarbowej we Wrocławiu i to on zaalarmował prokuraturę.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu podjął decyzję w sprawie jutrzejszego protestu rolników. Jakie zmiany czekają mieszkańców Wrocławia i co oznacza dla nich ta decyzja?

Trzy urocze kobiety z Dolnego Śląska mają szansę zdobyć tytuł Polskiej Miss 30+. W pierwszej edycji tego konkursu piękności, 30 utalentowanych i pięknych kobiet z całej Polski stanie do walki o koronę. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia.

Zajączek wielkanocny do zjedzenia? Czemu nie! Zwłaszcza, że najpierw możesz go włożyć do święconki. Pyszne, maślane bułeczki w kształcie zajączków wielkanocnych nie są trudne do zrobienia. Taki wypiek wymaga nieco pracy, ale z tym przepisem z pewnością się uda i będziesz mieć sporo frajdy.