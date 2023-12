Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Strzegomiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zaginął 10-latek z Kłodzka, szukają go służby w całym regionie wałbrzyskim. Może go spotkałeś?”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 24.12.2023. 17.12 - 23.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Zaginął 10-latek z Kłodzka, szukają go służby w całym regionie wałbrzyskim. Może go spotkałeś? Wczoraj, (22 grudnia 2023) około godz. 14 chłopiec wyszedł z z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kłodzku i do dziś nie wrócił. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu zaginionego chłopca, służby szukają go w całym regionie. Może go spotkaliście? 📢 Sprawca potrącenia nadal nieuchwytny. Potrącił rowerzystę i odjechał w stronę Wałbrzycha Policja ponawia apel do kierowców posiadających wideorejestratory, którzy tamtego wieczora przemierzali trasę pomiędzy Wałbrzycha a Świdnicą. Przypominamy szczegóły zdarzenia, do potrącenia doszło w niedzielę, 17 grudnia po zapadnięciu zmroku na drodze wojewódzkiej nr 379.

📢 Maja Komorowska wyszła za mąż za kuzyna Beaty Tyszkiewicz. Z hrabią Jerzym Hubertem Tyszkiewiczem była przez 55 lat Maja Komorowska jest wybitną postacią i zasłynęła z wielu ról aktorskich, za które została doceniona licznymi nagrodami. Co wiemy o jej życiu prywatnym? To, że nie było takie kolorowe, jak jej kariera zawodowa. Poznaj sekrety z życia aktorki.

Tygodniowa prasówka 24.12.2023: 17.12-23.12.2023 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek autokaru z 40 dziećmi na pokładzie - jechali do fabryki bombek do Złotoryi W miejscowości Wilczyce doszło do zderzenia autokaru z samochodem osobowym. Autokarem jechały dzieci z przedszkola przy ul. Krzemienieckiej w Legnicy. Miały odwiedzić fabrykę bombek w Złotryi.

📢 Duży pożar na Dolnym Śląsku pod Kamienną Górą. Płonął kolejny dom jednorodzinny - zdjęcia 19 grudnia przez kilka godzin strażacy z powiatu kamiennogórskiego i z Wałbrzycha walczyli z pożarem domu jednorodzinnego w miejscowości Błażkowa. W tej samej miejscowości dwa tygodnie temu w pożarze i katastrofie budowlanej rannych zostało czterech strażaków. 📢 Magiczna świąteczna wioska w Jaszkowej Dolnej na Dolnym Śląsku. Migocze tysiące bożonarodzeniowych światełek. Zobaczcie WIDEO i ZDJĘCIA Jest na Dolnym Śląsku miejsce, gdzie magią świąt czuć bardziej. To Jaszkowa Dolna w powiecie kłodzkim, gdzie już po raz czwarty otwarta została świąteczna wioska! Kolorowe światełka migocące na tysiące sposobów przyciągają setki mieszkańców z całego regionu. To tutaj wybierają się na świąteczne spacery, by podziwiać piękne iluminacje. To jak ogrody światła na dolnośląskiej wsi!

📢 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy: Ponad 169,4 mln zł wsparcia dla rozwoju firm w regionie 14 listopada wybraliśmy do dofinansowania z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska projekt pt. „Dotacje na usługi rozwojowe dla dolnośląskich firm” złożony przez partnerstwo, którego liderem jest Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA, który będzie dofinansowywał usługi rozwojowe (kursy, szkolenia, doradztwo) dla firm działających na Dolnym Śląsku. 📢 Detektyw Zdrówko opanował Strzegom. Promocja sportu przez trening z gwiazdą Program Szkolnego Klubu Sportowego rozwija się w Polsce, a zwieńczeniem i wyróżnieniem dla najmłodszych adeptów sportu są specjalne eventy organizowane dla uczniów szkół. Tym razem wydarzenie odbyło się w Strzegomiu, gdzie pojawił się również Detektyw Zdrówko. Wydarzenia służą promocji sportowego trybu życia przez kontakt z największymi gwiazdami sportu w kraju.

📢 Znany aktor przed sądem w Olecku Jak wynika z ustaleń prokuratury z Olecka, która wniosła do sądu akt oskarżenia przeciwko Rafałowi I., aktor miał dotkliwie pobić 35-letniego Dawida K., który był przez niego zatrudniony.

📢 Doktor Paweł Pyka Zasłużonym dla Miasta Wałbrzycha! Radni jednomyślni Doktor Paweł Pyka, ordynator oddziału chirurgii onkologicznej w Specjalistycznym Szpitalu im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zyskał tytuł Zasłużonego dla Miasta Wałbrzycha. Radni przyjęli uchwałę w tej sprawie 19 grudnia 2023. 📢 Dolny Śląsk niebezpieczne zjawiska pogodowe. Meteorolodzy ostrzegają 21 grudnia 2023 Niesamowite barwy nieba w ostatnie poranki i wieczory to nie jest przypadek. Meteorolodzy ostrzegają, do świąt pogoda może się dać we znaki mieszkańcom Dolnego Śląska. 21 grudnia wydano alerty w tej sprawie! 📢 W miastach odwilż, a na Dzikowcu piękna zima. Zapraszają na narty w święta i w Sylwestra. I sensacja, otworzą górną część stoku! ZDJĘCIA W Boguszowie - Gorcach i miastach powiatu wałbrzyskiego oraz w całym regionie odwilż, a po zimie zostało tylko wspomnienie. Są jednak miejsca, gdzie można oddać się białemu szaleństwu. Na Dzikowcu w Boguszowie - Gorcach zjedziecie na nartach, sankach i ulepicie bałwana. OSiR zaprasza na narty w święta i Sylwestra i zapowiada otwarcie górnej części stoku! Na Dzikowcu zobaczycie białe święta. Jak przewidują meteorolodzy, w 1 i 2 dzień świąt będą opady śniegu. Tak wygląda zima na Dzikowcu w obiektywie Michała Jabłońskiego.

📢 Choinka żywa czy sztuczna? Wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. I coraz więcej osób zadaje sobie pytanie: jaką wybrać choinkę? Żywą czy sztuczną – która z tych choinek jest bardziej "ekologiczna"?

📢 Przegląd prasy z tygodnia 17.12.2023. Co działo się w Strzegomiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 10.12 a 16.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jarmark Świąteczny 2023 w Wałbrzychu: Jakie pyszności tu kupisz? - program, stoiska, zdjęcia”?

