Przegląd prasy z tygodnia 17.12.2023. Co działo się w Strzegomiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Strzegom, 17.12.2023. 10.12 - 16.12.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na czas świąteczny i poprzedzające go jarmarki czekamy przez cały rok. W wielu miastach takie imprezy trwają od listopada. Jarmark Świąteczny 2023 w Wałbrzychu rusza już dziś, 15 grudnia. Wystawcy już rozpakowują swój asortyment. Przypominamy program artystyczny oraz jakie pyszności i różności będzie można podczas jarmarku kupić. Oto szczegóły i zdjęcia.

Jarmark Bożonarodzeniowy w Świdnicy trwa aż 9 dni, to po Wrocławiu, największy i najdłużej trwający jarmark świąteczny na Dolnym Śląsku. Jest scena, mnóstwo artykułów od lokalnych dostawców, w tym pyszności, słodkości, sery, kołacze, rękodzieło i coś na ząb na miejscu. Jest także mnóstwo grzańca, a nawet likier z lokalnego piwa. Totalne świąteczne szaleństwo. Co ciekawe, z drobnymi wyjątkami, jest tu znacznie taniej niż na dużych jarmarkach we Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie.