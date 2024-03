Prasówka tygodniowa z 10.03.2024 w Strzegomiu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Strzegom, 10.03.2024. 3.03 - 9.03.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

9 marca 2024 Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości okręgu wałbrzyskiego rozpoczął oficjalnie kampanię wyborczą w wyborach samorządowych. Przedstawiono kandydata na prezydenta Wałbrzycha i kandydatów na radnych Rady Miejskiej z czterech okręgów, a także kandydatów do Sejmiku wojewódzkiego. Wśród nich są działacze PiS, a także przedstawiciele Konfederacji i Suwerennej Polski.

W lutym 2016 naczynia pełne srebrnych monet trafiły do wałbrzyskiego Ratusza, a rok temu - 10 marca 2023 roku skarb praskich groszy powrócił do Wałbrzycha po profesjonalnym opracowaniu i skatalogowaniu we Wrocławiu. Zabytkowe monety trafiły do stałej ekspozycji w Starej Kopalni i można je podziwiać. Wystawę odwiedził też szczęśliwy znalazca tej wyjątkowej atrakcji Wałbrzycha. Przypominamy zdjęcia z otwarcia wystawy ze skarbem.