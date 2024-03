Prasówka 3.03.2024 z całego tygodnia w Strzegomiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Kwalifikacja wojskowa 2024 gromadzi mieszkańców Dolnego Śląska. Około 17 tysięcy osób, w tym nie tylko 19-latkowie, otrzyma wezwanie do wojska. Armia polska poszukuje szczególnie kierowców z prawem jazdy kat. C i D. Kto jeszcze znajduje się na liście poszukiwanych przez wojsko profesji?

Pałac Tielscha to dziś jeden z najstarszych i najpiękniejszych biurowców w Wałbrzychu, który został ocalony od totalnej ruiny przez małżeństwo Charczuków z Wałbrzycha. Właśnie dobiegł końca remont obiektu w środku, pozostały prace na tylnej ścianie i w schronie przeciwlotniczym, gdzie będzie restauracja i piwniczka na wino. Takiego miejsca na próżno szukać na mapie Starego - Zdroju, gdzie mieści się przepiękny pałac.

W Świebodzicach trwa dzisiaj (28 lutego) duża akcja poszukiwawcza. Zbiórkę ogłoszono na Osiedlu Sudeckim w Świebodzicach. Kilkadziesiąt osób przeszukuje okoliczne działki, pola, łąki i lasy w okolicach drogi krajowej 35. Szukają zaginionego Roberta Steca. Mężczyzna zniknął w nocy z 23 na 24 stycznia br. i do tej pory działania poszukiwawcze nie przyniosły żadnych rezultatów.

Niebawem ruszy modernizacja kąpieliska Jawornik w Jaworze. Projekt unijny zakłada rewitalizację zbiornika, zieleni oraz alejek. To miejsce ma szanse stać się hitem wakacji. Zobaczcie wizualizacje.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dzisiaj, około godziny 11:30 na stacji kolejowej w Grabownie Wielkim w powiecie oleśnickim doszło do wypadku, który na nogi postawił wszystkie służby w okolicy. Pociąg przewożący naftę lotniczą wykoleił się, a jedna z cystern rozszczepiła i zaczęła przeciekać! Służby ratunkowe są na miejscu, zabezpieczając teren i planując ewakuację okolicznych zakładów oraz zamknięcie dróg w pobliżu.

Trzech kierowców rozstało się ze swoimi uprawnieniami do kierowania samochodami w Wałbrzychu za prędkość w centrum miasta. Patrole policji czekały na nich w miejscach, które pokonały już niejednego pirata. Natomiast mieszkaniec powiatu świdnickiego nie cieszył się długo prawem jazdy - 19-latek gnał przez niewielką miejscowość pod Świdnicą.

Do szpitala w Legnicy trafił 13-letni chłopiec, który uległ wypadkowi na pupmtracku w Bolesławcu. Dziecko przewróciło się i doznało urazów głowy i innych części ciała. Chłopiec nie miał ochronnego kasku. Policjanci apelują do młodych ludzi i ich rodziców. - Kask to podstawa, może uratować życie!

Do niewyremontowanej części Starej Kopalni nie wolno wchodzić, bo z ruiny w każdej chwili może coś spaść na głowę, albo można runąć w dół po zmurszałych deskach. To unikat w skali europejskiej. Obiektu pilnuje firma ochroniarska. Na jakiekolwiek prace potrzebne są miliony złotych. Teraz pojawiła się taka szansa, a Wałbrzych będzie aplikował o pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zobaczcie zdjęcia z niewyremontowanej części i zdjęcia sprzed remontu Centrum Nauki i Sztuki Stara Kopalnia, a także z otwarcia Starej Kopalni w 2014 roku!