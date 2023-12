Prasówka z listopada 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w listopadzie czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzegomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze domy pod lasem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własny azyl w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny”?

Przegląd listopada 2023 w Strzegomiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z listopada 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze domy pod lasem na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Własny azyl w zasięgu ręki! Oferty, zdjęcia, ceny Marzycie o własnym domu pod lasem? Prezentujemy kilka atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska. Gdy za oknem szaruga, może warto pomyśleć, jak by to było mieć własny las, a nawet staw czy jezioro? Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/. 📢 Szokujące nagranie z udziałem Gabriela Seweryna. Mężczyzna płacze i krzyczy, że go dusi, a w tle stoi karetka pogotowia Płacz i wołanie o pomoc na kilka godzin przed śmiercią Gabriela Seweryna – w sieci krąży film z jego udziałem nagrany w pobliżu jego pracowni na Rynku.

📢 Groźny wypadek we Wrocławiu. BMW z młodymi ludźmi spadło do Odry! Samochód zatonął ZDJĘCIA Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.

Prasówka grudzień Strzegom: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w listopadzie uwagę czytelniczek i czytelników ze Strzegomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Szukają sponsorów dla złotego pociągu w Głuszycy. Przed nimi operacja wydostania go z hali po zakładach zbrojeniowych. Zobaczcie ZDJĘCIA O złotym pociągu w byłych halach zbrojeniowych we wsi Grzmiąca w Głuszycy głośno zrobiło się w 2016 r. Obiektem zainteresowały się telewizje z całego świata. Nic dziwnego. Poszukiwania pociągu rozpalały wyobraźnię poszukiwaczy skarbów na wszystkich kontynentach. Trzy słowa: Wałbrzych i Złoty Pociąg odmieniane były we wszystkich językach. Pojawił się też pomysł, by w Głuszycy stworzyć miejsce nawiązujące do legendy z prawdziwym pociągiem w skali 1:1. Do dawnej fabryki mebli, a wcześniej zakładów zbrojeniowych zajrzał dla nas Michał Jabłoński. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Napad na przedsiębiorcę z Łomnicy w gminie Głuszyca. To próba porwania? Mieszkańcy apelują o pomoc! Jest nagroda za sprawcę FILM, ZDJĘCIA Napad na przedsiębiorcę z Łomnicy w gminie Głuszyca. Mężczyzna został wywabiony z domu i zaatakowany gazem, cudem udało mu się uciec. Rodzina pana Marka jest przerażona nie mniej, jak on sam. Boją się także sąsiedzi. Wyznaczono 5 tys. zł nagrody za wskazanie sprawcy napadu. 📢 Te dzieci z powiatu świdnickiego zostały zgłoszone do akcji Świąteczne Gwiazdeczki Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu świdnickiego, które biorą udział w akcji Świąteczne Gwiazdeczki. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 50 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny!

📢 Tragiczny wypadek w Łagiewnikach koło Dzierżoniowa. Zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Droga zablokowana! Do tragicznego wypadku doszło dzisiaj, 21 listopada w Łagiewnikach na trasie z Wrocławia do Kłodzka. Zginęły trzy osoby w tym dziecko. Samochody zderzyły się na DK 98 ok. godz. 14.00. Droga jest zablokowana. 📢 Wybuch gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Podczas prac został uszkodzony gazociąg ZDJĘCIA Do wybuchu gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło dzisiaj, 17 listopada ok. godziny 15.00. Podczas praz ziemnych został uszkodzony gazociąg. Płomienie sięgają kilku metrów. Gaz cały czas płonie, na miejscu pracują służby. 📢 Karpie Milickie na Święta Bożego Narodzenia są właśnie odławiane i sortowane. Ile będą kosztować w tym roku? FILM, ZDJĘCIA Gorący czas na Stawach Milickich, największych stawach hodowlanych w Polsce i Europie. Trwa spuszczanie wody i odłowy ryb na Święta Bożego Narodzenia. Są sortowane i umieszczane w specjalnych zbiornikach zwanych przesadkami. Dzięki temu na wigilijnych stołach nie będą miały zapachu i smaku mułu. Karpie milickie to czołówka ryb handlowych w Polsce. Są hodowane ekologicznie i mają pełną swobodę. Pływają w stawach, które zajmują po kilkaset hektarów. A odławiane są niemal tak, jak to robili rybacy w XIX w.

📢 Wieża widokowa w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu wychodzi ponad drzewa. Wykonawca: Wkrótce koniec montażu - zobaczcie zdjęcia Trwa budowa wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. W na przełomie września i października 2023 rozpoczęto montaż elementów konstrukcyjnych obiektu, a teraz mamy już gotowe trzy tarasy! W połowie listopada wykonawca przyspiesza tempo budowy i zapowiada szybkie ukończenie prac. Zobaczcie szczegóły i zdjęcia! 📢 Wypadek śmiertelny na DK 5 w powiecie świdnickim. Nie żyje 68-letni pasażer, trzy osoby w szpitalu Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.

📢 Największa inwestycja deweloperska w Wałbrzychu ukończona! Widoki z apartamentowca przy Alei Podwale urzekają - zdjęcia, wideo! Pierwsze klucze do mieszkań w apartamentowcu Nowe Podzamcze przy Alei Podwale w Wałbrzychu już zostały już wydane właścicielom! Wykonawca inwestycji, firma PCG uzyskała pozwolenie na użytkowanie, finalizuje budowę i zaprasza na uroczysty dzień otwarty. Zajrzeliśmy do wnętrza mieszkań. Zobaczcie ich standard i jaki piękny widok z okien będą mieć lokatorzy! 📢 Tragedia na drodze krajowej nr 8 pod Kłodzkiem. Nie żyje jeden z uczestników wypadku Dwa samochody osobowe zderzyły się w Boguszynie pod Kłodzkiem. Droga jest zablokowana. Mimo długiej reanimacji, życia jednego z kierowców nie udało się uratować. 📢 Nietypowe interwencje strażaków z Wałbrzycha i regionu: Wypadek grzybiarza, kobieta w rzece, niechciani goście na dachu i w kurniku Listopadowy weekend 10-12 listopada 2023 obfitował w nietypowe wypadki na terenie Wałbrzycha i regionu. Strażacy ratowali grzybiarza, który doznał w lesie urazu oraz kobietę, która wpadła do rzeki. Ratownicy z Żarowa musieli wejść na dach by ratować zbiega, a mieszkanka Starych Bogaczowic (powiat wałbrzyski) miała niemile widzianego gościa w kurniku.

📢 Worek medali z Mistrzostw Europy dla zawodników Klubu Taekwondo Taipan, na 30 lecie działaności FILM, ZDJĘCIA Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego i świdnickiego przywieźli worek medali z Mistrzostw Europy Teakwondo w Hiszpanii. To podopieczni Jarosława Włochala. Pod koniec października w Madrycie odbywały się Mistrzostwa Europy w Taekwondo ITFU. W zawodach tych udział wzięło ponad tysiąc zawodników z całej Europy. 📢 14-latek z Wałbrzycha ostrzelał szkołę na Podzamczu. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w tej sprawie ZDJĘCIA, NOWY FILM Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju.

📢 „Emanet” odcinek 147. Tradycji stało się zadość! Nadire zgadza się oddać rękę Seher Yamanowi! Zuhal kupuje truciznę! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 147. odcinku tureckiego serialu „Dziedzictwo”? Tradycji stało się zadość - cała rodzina Kirimli idzie do Nadire, która zgadza się oddać rękę Seher Yamanowi. Zuhal w tym czasie odwiedza tajemniczą kobietę, która ma pomóc zrealizować jej straszliwy plan... Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 147. odcinku serialu „Emanet”. 📢 Festiwal Roślin w Wałbrzychu to strzał w dziesiątkę. Impreza przyciągnęła dl Aqua - Zdroju mieszkańców całego regionu FILM, ZDJĘCIA Przez cały weekend w Wałbrzychu w Aqua Zdroju na Białym Kamieniu trwa Festiwal Roślin. Jest to największy w Polsce targ z roślinami doniczkowymi i nie tylko. Zaglądają tu mieszkańcy całego regionu. Każdy chce upolować ciekawy okaz, nikt nie wychodzi z psutymi rękami.

📢 Dwa owczarki niemieckie wpadły do rzeki Bystrzycy koło tamy w Zagórzu Śląskim! ZDJĘCIA Nietypowa akcja ratunkowa w Zagórzu Śląskim. Wałbrzyscy strażacy przy pomocy ochotników z Zagórza Śląskiego ratowali dwa owczarki niemieckie, które wpadły do rzeki Bystrzycy koło tamy.

