Prasówka 11.02.2024 z całego tygodnia w Strzegomiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Galeria Victoria w Wałbrzychu wyliczyła na ponad 200 000 zł utracone korzyści w wyniku ewakuacji galerii 20 stycznia br. Stało się tak po wybryku dwóch 14-letnich uczniów szkół w Wałbrzychu i Świebodzicach, którzy podpalili papier toaletowy w kabinie wc. Dyrektor Galerii przesłał pismo do Kuratorium Oświaty w tej sprawie. A jego treść trafiła do szkół. Domaga się w nim organizacji rozmów i spotkań z uczniami. Czy galeria będzie też żądać zadośćuczynienia od rodziców lub podejmie jakieś inne kroki w tej sprawie?

Dolny Śląsk nie od dziś słynie ze swoich minerałów, skał i kamieni jubilerskich. Powstają z nich piękne kolekcje, biżuteria i inne wyroby prezentowane podczas giełd w całym kraju. Giełdy minerałów na Dolnym Śląsku to żelazny punkt harmonogramów imprez planowanych we wszystkich zakątkach regionu w 2024 roku. Gdzie i kiedy na giełdę minerałów?

Jeśli zastanawiacie się, czy przyjdzie do Was mandat z fotoradaru przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu za przekroczenie prędkości, to odpowiadamy. Nie przyjdzie. Urządzenie, które zainstalowano tu w grudniu nie działa. Nigdy nie działało i nigdy nie było wpięte do systemu. Ale będzie. Dziś działa prewencyjnie i odstraszająco. I słusznie, bo w tym miejscu często dochodziło do potrąceń i wypadków przez nadmierną prędkość.