Prasówka z całego tygodnia 5.05.2024 w Strzegomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przegląd tygodnia: Strzegom, 5.05.2024. 28.04 - 4.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Stoisko ratujące życie Sandry Bekierz na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu to kolejna okazja, by pomóc Sandrze Biekierz z Wałbrzycha. To mama trójki dziewczynek, która choruje na złośliwy nowotwór wątroby z przerzutami. Grupa przyjaciół zorganizowała stoisko z fantami, a dochód przeznaczony zostanie na leczenie Sandry. Terapię ratującą życie wyceniono na 3 mln zł, liczy się każdy grosz. 📢 Park dmuchańców z basenem koło Dworzyska i piana party w Szczawnie - Zdroju hitem majówki 2024, a będzie czynny przez całe wakacje! Największy w regionie Park dmuchańców stanął koło Dworzyska w Szczawnie - Zdroju tuż przed majówką i stał się hitem długiego weekendu. Mnóstwo dmuchańców i urządzeń do zabawy, piana party z żywymi maskotkami i basen z łódeczkami okazały się prawdziwym przebojem. Ci, którzy nie wiedzieli, albo wyjechali lub nie zdążyli skorzystać, nie muszą rozpaczać. Atrakcja będzie czynna aż do września, a właściciel planuje uruchomić kolejne baseny i atrakcje!

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024: Ukwiecone tarasy i przedzamcze - zobaczcie zdjęcia Trwa 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który w 2024 roku potrwa do 5 maja. Poza wyjątkowymi kwiatowymi aranżacjami goście przyjeżdżają na największą dolnośląską majówkę również by obejrzeć sam zamek, tarasy oraz park wokół, w ukwieconej wiosennej oprawie. W tym roku wokół zamku kwitną już różaneczniki. Zobaczcie zdjęcia wiosennych tarasów i ukwiecone okolice zamku.

Tygodniowa prasówka 5.05.2024: 28.04-4.05.2024 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kwiaty, sadzonki, nasiona, cebule, ozdoby do ogrodów na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ, zobaczcie co można kupić i za ile. CENY, ZDJĘCIA Dzisiaj, 3 maja trzeci dzień majówki i XXXIV Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu. To właśnie dzisiaj organizatorzy spodziewają się największych tłumów. My zajrzeliśmy do strefy z nasionami, cebulami, sadzonkami kwiatów i ozdobami do ogrodu, zobaczcie, co można kupić.

📢 Obłędne sukienki z kwiatów i piękne modelki na XXXIV Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu Niekwestionowaną, zachwycającą ozdobą XXXIV Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Wałbrzychu są przepiękne modelki ubrane w kwietne suknie. Długie eleganckie kreacje przyozdobione są przepięknymi dekoracjami z żywych kwiatów. Modelki spacerują w nich po zamkowych komnatach i po dziedzińcu, wzbudzając podziw, a goście robią sobie z nimi zdjęcia. 📢 Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Na obwodnicy Kłodzka podczas majówki zginęły dwie osoby Tragiczny wypadek podczas majówki na obwodnicy Kłodzka. Wieczorem, 2 maja w Kotlinie Kłodzkiej zginęły tragicznie dwie osoby. Jedna osoba, w stanie krytycznym trafiła do szpitala. 📢 W majowy weekend stracili dach nad głową. Groźny pożar w Lubawce strawił budynek mieszkalny - zdjęcia W świąteczny poranek dziewięć zastępów strażackich walczyło z pożarem poddasza wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Nadbrzeżnej w Lubawce w powiecie kamiennogórskim. Pożar wybuchł w poranek 2 maja, był rozwinięty, a ratownicy obawiali się, że rozprzestrzeni się na sąsiednią zabudowę. Zobaczcie zdjęcia z tej akcji.

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ Wałbrzychu. Co i za ile można zjeść i kupić bez biletu na przedzamczu? Zobaczcie ceny i zdjęcia XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu trwa w najlepsze. Odwiedziliśmy zamek także dzisiaj (2 maja). W środku, w komnatach zamku i na korytarzach obłędne dekoracje najlepszych w Polsce florystów, które po prostu trzeba zobaczyć. Ale festiwal smaków i zapachów oraz rękodzieła trwa przed zamkiem. Sprawdziliśmy, co możecie kupić i zobaczyć oraz zjeść bez kupowania biletu, jeśli tylko wybraliście się na spacer do Zamku Książ. Zajrzyjcie do galerii zdjęć, tam znajdziecie zdjęcia i ceny.

📢 Długi majowy weekend na Ślęży, świętej górze Słowian. Zajrzeliśmy na wieżę i do krypty w podziemiach świątyni! Byliście tam? ZDJĘCIA Długi majowy weekend na Ślęży spędzi wielu Dolnoślązaków. To popularny cel wycieczek wrocławian i mieszkańców całego województwa. Chętnie zaglądają tu w weekendy, bo podejście na szczyt jest łagodne, a na górze sporo atrakcji i turystyczna infrastruktura. Mistyczna góra, zwana świętą górą Słowian owiana jest tajemnicami i legendami. To miejsce mocy, które pokazujemy Wam na zdjęciach. Zajrzeliśmy także na wieżę widokową i do podziemi kościoła, które sięgają czasów średniowiecza, zobaczcie!

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024: Miliony kwiatów, tłumy gości i podróż przez całą Europę - zobaczcie zdjęcia Rozpoczął się 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który w 2024 roku potrwa do 5 maja. To największa majówka na Dolnym Śląsku, która przyciąga rokrocznie dziesiątki tysięcy wielbicieli kwiatów i sztuki. W pierwszy dzień majówki odwiedzający dopisali. Podziwiają Zamek Książ i jego otoczenie ozdobione setkami tysięcy kwiatów i dziesiątkami kompozycji kwiatowych. Zobaczcie te najpiękniejsze na naszych zdjęciach i odwiedźcie wałbrzyski zamek w tę majówkę! 📢 Strzelanina w ścisłym centrum Świdnicy. Zanim padł strzał wywiązała się bójka Świdnicka policja pracuje dzisiaj (2 maja), by wyjaśnić okoliczności strzelaniny, do której doszło wczoraj wieczorem w ścisłym centrum miasta. Cały teren ogrodzono taśmami policyjnymi, a technicy ubrani w białe kombinezony zabezpieczali ślady. Wiadomo, że zanim doszło do strzelaniny na rogu ulic Teatralnej i Bohaterów Getta w Świdnicy doszło do bójki między kilkoma osobami.

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024. W Książu jak we włoskich kurortach i na rajskich plażach. Atrakcje i ceny biletów Rusza XXXIV Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który potrwa od 1 do 5 maja! Od największej majówki na Dolnym Śląsku dzielą nas tylko godziny. Zamek Książ tonie w setkach tysięcy kwiatów. W komnatach, na korytarzach i dziedzińcu poczujecie się jak na rajskich wyspach, włoskich i francuskich kurortach, przeniesiecie się na weneckie, romantyczne uliczki i powąchacie holenderskie tulipany. U nas wszystkie ważne informacje o Festiwalu Kwiatów w Książu: atrakcje, jak dojechać, gdzie zaparkować, ceny biletów, godziny otwarcia i inne szczegóły. 📢 Śmiertelny wypadek na ul. Nałkowskiej w Wałbrzychu. Zginął 9-letni uczeń SP 26 na Podzamczu Ogromna tragedia na ul. Nałkowskiej na Piaskowej Górze w Wałbrzychu. Nie żyje 9-letnie chłopczyk, uczeń Szkoły podstawowej nr 26 w Wałbrzychu. Zginął w wypadku tuż pod blokiem, w którym mieszkał. Bliscy, społeczność szkolna, sąsiedzi są pogrążeni w rozpaczy i bólu. W miejscu, gdzie zginął chłopczyk, zapalają znicze.

📢 Trzy mln zł za życie Sandry Bekierz z Wałbrzycha, chorej na nowotwór mamy trójki dziewczynek. Można się dorzucić na Festiwalu Kwiatów Sandra Bekierz z Wałbrzycha, to mama trzech dziewczynek, jeszcze niedawno szczęśliwa żona i opiekunka psa. O chorobie dowiedziała się przypadkiem, tak to zwykle bywa. Diagnoza była porażająca. Nowotwór wątroby IV stopnia z przerzutami do innych narządów. Choć w Polsce rokowania na powrót do zdrowia są złe, a nawet bardzo złe. To jednak szansą dla młodej mamy z Wałbrzycha jest leczenie za granicą, ale na to trzeba 3 mln zł. Wałbrzyszanie podjęli wyzwanie i próbują zebrać tę kwotę. Pomóżcie na siepomaga.pl i na festiwalu kwiatów, gdzie będzie stoisko dedykowane Sandrze.

📢 Śląskie atrakcje zamkowe na majówkę 2024: walki rycerskie, pokazy konne i szczątki praczłowieka w jaskini Na Śląsku, w zamkach Ogrodzieniec i Olsztyn, długi weekend majowy obfituje w wyjątkowe atrakcje. Od walk rycerskich, przez pokazy konne, po odkrywanie skarbów pradziejów w jaskiniach – to tylko część z propozycji, jakie czekają na odwiedzających. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu, co oferują te niezwykłe miejsca i dlaczego warto je odwiedzić.

📢 Tragedia w Wałbrzychu. Nie żyje dziecko poszkodowane w wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Szczegóły bada prokuratura Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło dziś, 27 kwietnia po godz. 11 na wałbrzyskim osiedlu Piaskowa Góra. Po zdarzeniu drogowym ze skutkiem śmiertelnym 9-letnie dziecko zmarło w szpitalu. Na miejscu czynności prowadziła policja oraz prokuratura.

