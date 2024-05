Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Strzegomiu?

Etui Karla Lagerfelda do iPhone'a 15 Plus zostało ...

Rozpacz i łzy przed Fabryką Toyoty w Wałbrzychu. 15 kwietnia pracownicy nie zostali wpuszczeni do firmy Business Bar, która świadczy usługi cateringowe dla zakładu, nie zostali wpuszczeni do zakładu przez przełożonych. Są bez środków do życia. Pomoc i interwencję zapowiedział rzecznik prasowy wałbrzyskiej Toyoty, Grzegorz Górski. Tymczasem po tym, jak firma Business Bar stwierdziła, że nigdy nie przejęła załogi Compassu. Otrzymaliśmy oświadczenie tej ostatniej firmy, poniżej jego treść.

Festiwal Kwiatów w Zamku Książ to najważniejsza, a na pewno największa impreza w Wałbrzychu. Każdego roku do zamku zjeżdżają dziesiątki tysięcy turystów, którzy chcą wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Impreza jest promowana we Wrocławiu i innych miastach Polski. W ub. latach m.in. w kwietnym pociągu, który jeździł po Dolnym Śląsku i na kwietnym stoisku na lotnisku. Tym razem do odwiedzenia festiwalu będą zachęcać kwietne samochody. Wyglądają obłędnie.

17 kwietnia w godzinach wieczornych 38-letni mężczyzna osunął się ze skarpy na terenie kompleksu leśnego Książańskiego Parku Krajobrazowego. Był zbyt osłabiony, by samodzielnie wrócić na szlak.

Do tragicznego, śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj w nocy, niedaleko Wrocławia, na drodze krajowej nr 94. Zginęły dwie osoby. Droga jest zablokowana, wyznaczono objazdy.