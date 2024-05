Przegląd tygodnia z 12.05.2024 w Strzegomiu. Najważniejsze wydarzenia od 5.05 do 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.05 a 11.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kujawsko-Pomorskie. Oto 7 ciekawych wsi do odwiedzenia w regionie - turystyczne skarby”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 12.05.2024. 5.05 - 11.05.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kujawsko-Pomorskie. Oto 7 ciekawych wsi do odwiedzenia w regionie - turystyczne skarby W Kujawsko-Pomorskiem trudno o nudę. Choć turyści podróżujący do tego regionu najczęściej zwiedzają miasta takie jak Toruń czy Bydgoszcz, inne zakątki tej części kraju także mają sporo do zaoferowania. My przyjrzeliśmy się także mniejszym miejscowościom. 📢 Kameralny zalew w Komorowie w powiecie świdnickim, cudowne miejsce na grilla, spacer i do opalania bez tłumów Zalew w Komorowie to kameralne miejsce, gdzie odpoczniecie bez tłumów niedaleko Wałbrzycha i Świdnicy. To ulubiona miejscówka wielu mieszkańców, ale teren wokół wody jest na tyle spory, że można znaleźć ustronne miejsce dla siebie. Chętnie przyjeżdżają tu na grilla, opalać się lub spacerować wokół akwenu i karmić kaczki oraz łabędzie.

📢 Apartamenty z Wałbrzycha promują miasto na Booking.com. Będzie hit? To Złoty Pociąg, Stara Kopalnia, Bursztynowa Komnata, Palmiarnia i Książ Niezwykłe ogłoszenie z Wałbrzycha pojawiło się na Booking.com, popularnej na całym świecie platformie do rezerwacji noclegów online. To apartamenty z nutką promocji miasta, nawiązujące do wyjątkowych miejsc w mieście i legend Wałbrzycha. Jest tu apartament Bursztynowa Komnata, Złoty Pociąg, Książęcy, Palmiarnia i Stara Kopalnia. Wszystkie urządzone luksusowo, dokładnie takie jak legendy, do których nawiązują. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia apartamentów przy Zamkowej 1 w Wałbrzychu, które ogłoszono na Booking.com.

Tygodniowa prasówka 12.05.2024: 5.05-11.05.2024 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się tam trzy pojazdy, są ranni Dzisiaj (środa, 8 maja) na autostradzie A4 doszło do poważnego wypadku, w którym zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, dostawczy oraz ciężarowy. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, a na miejscu wypadku pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13. Autostrada w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana, są duże korki.

📢 Głogów. 26-latek zatrzymany w spawie pobicia dziecka. Miał uderzyć synka w głowę i grozić mu nożem! Maciej K. w rękach policji. 26-latek został zatrzymany w sprawie pobicia dziecka. Miał nawet grozić 5-miesięcznemu synkowi nożem. Prokuratura będzie wnioskować o areszt. 📢 Nowi policjanci w szeregach dolnośląskiej policji. Uroczyście ślubowali strzec prawa i bezpieczeństwa obywateli W szeregi dolnośląskiej policji uroczyście wstąpili nowi policjanci. To 37 funkcjonariuszy, którzy uroczyście ślubowali we Wrocławiu strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia. Dolnośląska policja wciąż zachęca do składania podań i czeka na kolejnych, nowych policjantów. 📢 Wyśmienite torty na komunię, które zrobisz w domu. Sprawdzone pomysły na tort dla dziewczynki i chłopca. Proste przepisy, zachwycający efekt Tort na komunię to wydatek rzędu kilkuset złotych. Nie musisz go jednak zamawiać w najlepszej cukierni. Możesz upiec go samodzielnie, nawet jeśli nie masz specjalnych zdolności. Mam dla ciebie propozycje wyśmienitych tortów na wyjątkowe okazje. Znajdziesz tu m.in. lekki tort z kremem i owocami, tort truskawkowy, a nawet tort bez pieczenia. Nie musisz mieć profesjonalnego sprzętu ani wydawać mnóstwa pieniędzy, żeby przygotować tort na komunię. Przepisy są proste i sprawdzone, a torty na komunię wychodzą obłędnie pyszne.

📢 Śmiertelny wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Motocyklista zginął na miejscu Dzisiaj (6 maja) po południu na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia doszło do śmiertelnego wypadku, w którym życie stracił motocyklista. Mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, zmarł na miejscu. Wypadek sparaliżował ruch na jednym z kluczowych odcinków drogowych miasta. 📢 Śmiertelny wypadek w Chwaliszowie w powiecie wałbrzyskim. Mężczyzna został przygnieciony jeepem Do śmiertelnego wypadku doszło w nocy z 4 na 5 maja w Chwaliszowie w powiecie wałbrzyskim. W nocy, na leśnej drodze mężczyzna został przygnieciony przez jeepa. Zginął na miejscu.

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ. Czwarty dzień tej wspaniałej imprezy! Zdjęcia Dobiega już końca 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu. W tym roku trwa aż pięć dni, bo zaczął się 1 maja, a ostatnim dniem jest niedziela 5 maja. Zajrzeliśmy tam dzień wcześniej, czyli w sobotę, 4 maja.

📢 Łoś wędruje w Sudetach. Przyrodnicy zauważyli go najpierw w Górach Sowich, a dwa dni temu pod Krzeszowem. To rzadkość! Łoś to największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami. W Polsce łoś występuje najliczniej w północno-wschodniej części kraju. W Sudetach jest rzadkością. Tym większa była niespodzianka, gdy niedawno zauważono go w okolicach Krzeszowa. Był także widziany w okolicach drogi krajowej 35 w pobliżu Kowalowej, gdzie interweniowali strażacy. Przyrodnicy proszą kierowców o szczególną ostrożność. 📢 Prasówka z całego tygodnia 5.05.2024 w Strzegomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.04 a 4.05.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stoisko ratujące życie Sandry Bekierz na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu”?

📢 Rynek w Świdnicy. To piękne miejsce zachwyca przyjezdnych i cieszy miejscowych. Zdjęcia Rynek w Świdnicy to przepiękne miejsce z klimatem, pełne wspaniałych, zabytkowych kamieniczek. Na Dolnym Śląsku równać się z nim może chyba tylko centrum Wrocławia.

