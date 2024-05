Prasówka z całego tygodnia 19.05.2024 w Strzegomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

W nocy z czwartku na piątek, na ulicy Legnickiej we Wrocławiu, doszło do przerażającego wypadku. Mężczyzna, przechodząc przez torowisko wpadł pod nadjeżdżający tramwaj. Aby wydobyć poszkodowanego spod wagonu, konieczne było użycie dźwigu. Jego stan jest bardzo ciężki, a policja nie wie, kim jest.

Policjanci kryminalni z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu i Komisariatu Wrocław Stare Miasto zatrzymali podejrzanego o napad z paralizatorem na pocztę we Wrocławiu. Znaleźli przy nim zrabowane pieniądze, maskę, paralizator i inne rzeczy, których użył podczas przestępstwa.

Choć dopiero została otwarta i jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia, to już przyciąga zaciekawionych gości, głównie z pobliskiego Wałbrzycha. Kiedy pytamy ich, czy smakowało, odpowiadają szerokim uśmiechem i z uznaniem kiwają głową. Restauracja 381 w Jedlinie - Zdroju ma szansę zostać perełką na gastronomicznej mapie powiatu wałbrzyskiego. Leży tuż koło budowanego właśnie Parku Wodnego, jakiego nie ma w całym regionie, jest tu ładnie i smacznie. Za pomysłem stoi pani Iwona, urzędniczka z Wałbrzycha z 28-letnim stażem, która rzuciła wszystko i realizuje marzenia.

Niczego nieświadomi sąsiedzi, mieszkańcy ulicy Andersa, uniknęli strasznego losu, który szykowała dla nich sąsiadka. Dziś (16 maja 2024) 70-letnia Wałbrzyszanka, by uniknąć eksmisji z mieszkania wysłała do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu dramatyczny e-mail z pogróżkami.

Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok.

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2024 roku dobiegł końca. Przystąpili do niego uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej. Arkusz CKE zostanie udostępniony przez nas w tym artykule około godziny 13.00. Proponowane odpowiedzi do zadań znajdują się pod zdjęciami. Jakie zadania pojawiły się w arkuszu? Czy było trudno? Wiemy, z jaką lekturą musieli się zmierzyć ósmoklasiści.

Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.