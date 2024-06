Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Strzegomiu. Czy jesteś na bieżąco?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzegomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Mały domek w Parku Krajobrazowym koło Zamku Książ w Wałbrzychu znowu będzie na sprzedaż! Ta oferta jest jak biały kruk! Mamy zdjęcia środka”?

Przegląd maja 2024 w Strzegomiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Mały domek w Parku Krajobrazowym koło Zamku Książ w Wałbrzychu znowu będzie na sprzedaż! Ta oferta jest jak biały kruk! Mamy zdjęcia środka Mały, biały domek koło Zamku Książ, który mieszańcy i turyści mijają na spacerach, budzi zaciekawienie. Osamotniony, pusty, po sąsiedzku z Aleją Różaneczników, w miejscu gdzie książęta polowali na jelenie. Współcześnie działał tutaj mały pensjonat, gdzie można było zostać na noc i urządzić w ogrodzie grilla. W przeszłości mieszkał tu pracownik książęcy, który doglądał systemu ciepłowniczego w zamku. Domek ponownie będzie wystawiony na sprzedaż i to lada dzień! Mamy zdjęcia z wewnątrz obiektu, zobaczcie jak dziś wygląda to miejsce. 📢 Galeria Victoria Wałbrzych: Zakupowe szaleństwo na otwarciu HalfPrice! Łowcy okazji na polowaniu - zobaczcie zdjęcia 23 maja 2024 na uroczystym otwarciu dużej, dwupoziomowej sieciówki nie brakowało łowców okazji z miasta, regionu, a nawet Czech! Ogromny czerwony szyld nowego sieciowego sklepu HalfPrice w parku handlowym Galerii Victoria w Wałbrzychu widoczny jest już z drogi wojewódzkiej. Zobaczcie pierwsze chwile sklepu, jego asortyment i ceny.

📢 W Wałbrzychu wręczono odznaczenia dla ponad 100 krwiodawców z Dolnego Śląska. Zobaczcie zdjęcia bohaterów! Za nami kolejna podniosła uroczystość. 24 maja 2024 w Auditorium Novum Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu resortowe odznaczenia Ministerstwa Zdrowia "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" wręczono ponad stu Honorowym Krwiodawcom z Dolnego Śląska. Donacje każdego z nich mogły uratować życie ponad 130 osób! Oto oni - nasi Bohaterowie!

Prasówka czerwiec Strzegom: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w maju uwagę czytelniczek i czytelników ze Strzegomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Policja i prokuratura na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Wałbrzychu. Nikt nie zauważył, że na SOR zmarła pacjentka? AKTUALIZACJA Policja i Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu badają okoliczności śmierci pani Jadwigi Z. z Wałbrzycha. Kobieta trafiła na Szpitalny Oddział Ratunkowy i zmarła, zanim udzielono jej pomocy. Tak twierdzi rodzina. Bliscy rozpaczają, że nikt nawet nie zauważył, że kobieta nie żyje. To oni mieli odkryć, że zmarła. Na miejscu interweniowali śledczy, 17 maja przeprowadzono sekcję zwłok kobiety, która nie wykazała przyczyn śmierci.

📢 Giełda minerałów Szczawno-Zdrój 2024: Kamienne cuda, skamieniałości i biżuteria z całego świata - zdjęcia, ceny Trwa Giełda Minerałów "Sudecka Wiosna" 2024. W zabytkowej Hali Spacerowej w Szczawnie-Zdroju swoje kolekcje kamieni oraz skamieniałości i propozycje wyrobów z kamieni, w tym także biżuterię wystawiają kolekcjonerzy, kupcy i twórcy biżuterii z całego kraju. To prawdziwe święto dla wielbicieli ciekawych i rzadkich okazów minerałów. Zobaczcie zdjęcia, co 18 i 19 maja 2024 można zobaczyć i za ile kupić. 📢 Tajemnicza śmierć zastępcy naczelnika CBŚP we Wrocławiu: prokuratura bada sprawę Zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, podkomisarz Adam J., został znaleziony martwy przy drodze gruntowej. Okoliczności jego śmierci budzą wiele pytań, a prokuratura zabezpieczyła ciało do sekcji zwłok. 📢 Zakazane i odludne Bieszczady. Kiedyś docierali tu nieliczni i to nielegalnie. Dzisiaj to już inne miejsca Po wojnie były to najbardziej dzikie fragmenty polskich Bieszczadów. Były też zakazane. Wcześniej tętniło tu życie, rozwijała się turystyka. Wsi leżących w tzw. bieszczadzkim worku nie ma już od ponad 70 lat. To m.in. Sianki, Beniowa, Bukowiec, w których pozostały nieliczne ślady dawnego życia. Ścieżką przyrodniczo-historyczną można dotrzeć do umownych źródeł Sanu przy granicy polsko-ukraińskiej i do najdalej wysuniętego południowego zakątka Polski.

📢 Groźny wypadek między Strzegomiem i Świdnicą. Lądował śmigłowiec LPR Groźny wypadek na trasie Strzegom- Świdnica. Kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzy,ł w drzewo. Na pomoc rannym przyleciał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13. Do poważnego wypadku doszło w sobotę ok. godz. 22.00. Pomocy na miejscu udzielali także strażacy, którzy zabezpieczali drogę i doświetlali miejsce lądowania śmigłowca ratowniczego.

📢 Kameralny zalew w Komorowie w powiecie świdnickim, cudowne miejsce na grilla, spacer i do opalania bez tłumów Zalew w Komorowie to kameralne miejsce, gdzie odpoczniecie bez tłumów niedaleko Wałbrzycha i Świdnicy. To ulubiona miejscówka wielu mieszkańców, ale teren wokół wody jest na tyle spory, że można znaleźć ustronne miejsce dla siebie. Chętnie przyjeżdżają tu na grilla, opalać się lub spacerować wokół akwenu i karmić kaczki oraz łabędzie.

📢 Apartamenty z Wałbrzycha promują miasto na Booking.com. Będzie hit? To Złoty Pociąg, Stara Kopalnia, Bursztynowa Komnata, Palmiarnia i Książ Niezwykłe ogłoszenie z Wałbrzycha pojawiło się na Booking.com, popularnej na całym świecie platformie do rezerwacji noclegów online. To apartamenty z nutką promocji miasta, nawiązujące do wyjątkowych miejsc w mieście i legend Wałbrzycha. Jest tu apartament Bursztynowa Komnata, Złoty Pociąg, Książęcy, Palmiarnia i Stara Kopalnia. Wszystkie urządzone luksusowo, dokładnie takie jak legendy, do których nawiązują. Zobaczcie niezwykłe zdjęcia apartamentów przy Zamkowej 1 w Wałbrzychu, które ogłoszono na Booking.com. 📢 Tragiczny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się tam trzy pojazdy, są ranni Dzisiaj (środa, 8 maja) na autostradzie A4 doszło do poważnego wypadku, w którym zderzyły się trzy pojazdy: samochód osobowy, dostawczy oraz ciężarowy. W wyniku zdarzenia ranne zostały trzy osoby, a na miejscu wypadku pojawiły się wszystkie służby ratunkowe, w tym śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Ratownik 13. Autostrada w kierunku Wrocławia została całkowicie zablokowana, są duże korki.

📢 Nowi policjanci w szeregach dolnośląskiej policji. Uroczyście ślubowali strzec prawa i bezpieczeństwa obywateli W szeregi dolnośląskiej policji uroczyście wstąpili nowi policjanci. To 37 funkcjonariuszy, którzy uroczyście ślubowali we Wrocławiu strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia. Dolnośląska policja wciąż zachęca do składania podań i czeka na kolejnych, nowych policjantów.

📢 Śmiertelny wypadek na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Motocyklista zginął na miejscu Dzisiaj (6 maja) po południu na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia doszło do śmiertelnego wypadku, w którym życie stracił motocyklista. Mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, zmarł na miejscu. Wypadek sparaliżował ruch na jednym z kluczowych odcinków drogowych miasta. 📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ. Czwarty dzień tej wspaniałej imprezy! Zdjęcia Dobiega już końca 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu. W tym roku trwa aż pięć dni, bo zaczął się 1 maja, a ostatnim dniem jest niedziela 5 maja. Zajrzeliśmy tam dzień wcześniej, czyli w sobotę, 4 maja.

📢 Rynek w Świdnicy. To piękne miejsce zachwyca przyjezdnych i cieszy miejscowych. Zdjęcia Rynek w Świdnicy to przepiękne miejsce z klimatem, pełne wspaniałych, zabytkowych kamieniczek. Na Dolnym Śląsku równać się z nim może chyba tylko centrum Wrocławia. 📢 Stoisko ratujące życie Sandry Bekierz na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu to kolejna okazja, by pomóc Sandrze Biekierz z Wałbrzycha. To mama trójki dziewczynek, która choruje na złośliwy nowotwór wątroby z przerzutami. Grupa przyjaciół zorganizowała stoisko z fantami, a dochód przeznaczony zostanie na leczenie Sandry. Terapię ratującą życie wyceniono na 3 mln zł, liczy się każdy grosz. 📢 Park dmuchańców z basenem koło Dworzyska i piana party w Szczawnie - Zdroju hitem majówki 2024, a będzie czynny przez całe wakacje! Największy w regionie Park dmuchańców stanął koło Dworzyska w Szczawnie - Zdroju tuż przed majówką i stał się hitem długiego weekendu. Mnóstwo dmuchańców i urządzeń do zabawy, piana party z żywymi maskotkami i basen z łódeczkami okazały się prawdziwym przebojem. Ci, którzy nie wiedzieli, albo wyjechali lub nie zdążyli skorzystać, nie muszą rozpaczać. Atrakcja będzie czynna aż do września, a właściciel planuje uruchomić kolejne baseny i atrakcje!

📢 Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu 2024: Ukwiecone tarasy i przedzamcze - zobaczcie zdjęcia Trwa 34. Festiwal Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu, który w 2024 roku potrwa do 5 maja. Poza wyjątkowymi kwiatowymi aranżacjami goście przyjeżdżają na największą dolnośląską majówkę również by obejrzeć sam zamek, tarasy oraz park wokół, w ukwieconej wiosennej oprawie. W tym roku wokół zamku kwitną już różaneczniki. Zobaczcie zdjęcia wiosennych tarasów i ukwiecone okolice zamku. 📢 Kwiaty, sadzonki, nasiona, cebule, ozdoby do ogrodów na Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ, zobaczcie co można kupić i za ile. CENY, ZDJĘCIA Dzisiaj, 3 maja trzeci dzień majówki i XXXIV Festiwalu Kwiatów w Zamku Książ w Wałbrzychu. To właśnie dzisiaj organizatorzy spodziewają się największych tłumów. My zajrzeliśmy do strefy z nasionami, cebulami, sadzonkami kwiatów i ozdobami do ogrodu, zobaczcie, co można kupić.

📢 Obłędne sukienki z kwiatów i piękne modelki na XXXIV Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Zamku Książ w Wałbrzychu Niekwestionowaną, zachwycającą ozdobą XXXIV Festiwalu Kwiatów i Sztuki w Wałbrzychu są przepiękne modelki ubrane w kwietne suknie. Długie eleganckie kreacje przyozdobione są przepięknymi dekoracjami z żywych kwiatów. Modelki spacerują w nich po zamkowych komnatach i po dziedzińcu, wzbudzając podziw, a goście robią sobie z nimi zdjęcia.

