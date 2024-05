Prasówka tygodniowa z 26.05.2024 w Strzegomiu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Mały, biały domek koło Zamku Książ, który mieszańcy i turyści mijają na spacerach, budzi zaciekawienie. Osamotniony, pusty po sąsiedzku z Aleją Różaneczników, w miejscu gdzie książęta polowali na jelenie. Współcześnie działał tutaj mały pensjonat, gdzie można było zostać na noc i urządzić w ogrodzie grilla. W przeszłości mieszkał tu pracownik książęcy, który doglądał systemu ciepłowniczego w zamku. Domek ponownie będzie wystawiony na sprzedaż i to lada dzień! Mamy zdjęcia z wewnątrz, zobaczcie jak dziś wygląda to miejsce.

Wiadomo już więcej w sprawie zabójstwa, do którego doszło 23 maja w Brunowie (powiat polkowicki). 19-latek zastrzelił 44-letniego znajomego z pistoletu Walther P38.

We wtorek, 21 maja na II Sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego nowej kadencji, radni wybrali skład zarządu. Marszałkiem województwa został Paweł Gancarz z klubu Trzecia Droga-PSL. Jest też dwóch wicemarszałków Wojciech Bochnak i Michał Rado oraz dwoje członków zarządu Jarosław Rabczenko i Natalia Gołąb. W obradach wzięło udział 35 radnych.

W sezonie truskawkowym niemal obowiązkowo przygotowuję pyszne smoothie truskawkowe. Aby był bardziej sycący, dodaję do niego namoczone siemię lniane i miksuję je z maślanką. W ramach śniadania wzbogacam je namoczonymi w wodzie płatkami owsianymi. Poznaj przepis na domowe smoothie truskawkowe z bananem.

Wałbrzych prekursorem w kształceniu w zawodzie technik elektromobilności. Powstaje tu pierwszy w Polsce kierunek, do którego nie ma nawet jeszcze rozporządzenia w zakresie podstawy programowej. Nauka na tym kierunku będzie ściśle związana z mechatroniką i z budowanym tutaj Branżowym Centrum Umiejętności w dziedzinie Mechatroniki. To także pierwsza taka inwestycja w Polsce. Dzięki temu Zespół Szkół Nr 5, czyli popularnego "Mechanika" opuści świetnie przeszkolona kadra średniego szczebla, która natychmiast po zakończeniu szkoły, może iść do pracy choćby w WSSE i zarabiać "dobre pieniądze".

Kierowcy zmierzający dzisiaj do granicy z Niemcami przez przejście w Jędrzychowicach napotkają na znaczne utrudnienia. W nocy z poniedziałku na wtorek zaczęły formować się tam długie korki, które obecnie przekraczają 20 kilometrów. Sytuację pogorszył śmiertelny wypadek, do którego doszło w okolicach miejscowości Godzieszów.