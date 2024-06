Tygodniowy przegląd prasy 9.06.2024: Strzegom, 2.06-8.06.2024. Poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 2.06 a 8.06.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek w tunelu na S3. Zderzenie autobusu z dziećmi z kolumną wojskową. Pożar lasu. Wielkie ćwiczenia służb ratunkowych (FOTO, FILM)”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 9.06.2024. 2.06 - 8.06.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek w tunelu na S3. Zderzenie autobusu z dziećmi z kolumną wojskową. Pożar lasu. Wielkie ćwiczenia służb ratunkowych (FOTO, FILM) Zanim kierowcy pojadą dolnośląskim odcinkiem drogi S3, służby ratunkowe ćwiczyli wczoraj (4 czerwca) udzielanie pomocy na tej trasie. To było jedne z największych na Dolnym Śląsku wydarzenie tego typu. W akcji wzięło udział 250 strażaków z całego Dolnego Śląska, 70 osiem pojazdów, samolot gaśniczy i śmigłowiec policyjny. Do tego ponad siedemdziesięciu policjantów i ratowników medycznych. Uczestnicy ćwiczeń przez kilka godzin brali udział w czterech oddzielnych epizodach. Wszystko po to, aby w razie prawdziwej tragedii służby nie były niczym zaskoczone. Zobaczcie filmy i zdjęcia z ćwiczeń "Tunel 2024". 📢 Złodzieje napadli na bank we Wrocławiu. Wysadzili bankomat i ukradli gotówkę. Mamy ZDJĘCIA I FILM Dzisiaj w nocy (z 4 na 5 czerwca) we Wrocławiu doszło do spektakularnego napadu na bank. Nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku Spółdzielczej Grupy Bankowej, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Strachocińskiej, a następnie ukradli gotówkę z bankomatu i uciekli!

📢 Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi Straż Miejska w Wałbrzychu ogrodziła teren wokół placu zabaw na Podzamczu w Wałbrzychu. Pod rozłożystym krzakiem śpi tam locha z małymi... Potomstwo jest różnej wielkości, niektóre sztuki całkiem spore. Strażnicy od kilku godzin pilnują, by nikt nie zbliżył się do zwierząt i aby one nie zrobiły nikomu krzywdy. Jak będzie trzeba, będą stać tam całą noc.

Tygodniowa prasówka 9.06.2024: 2.06-8.06.2024 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu nocą jest podświetlona. Wygląda obłędnie! Uwaga, w dniu otwarcia wieży w Wałbrzychu, wejście jest za darmo W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa kultowej bajki Shrek opisując nową wieżę widokową w Wałbrzychu, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Sam prezydent miasta krytyki się nie boi, a w wywiadzie telewizyjnym zaznaczał nawet, że Wieża Eiffla - najsłynniejsza wieża Europy, też się na początku nie podobała! Nasza, nawiązuje do górniczej przeszłości, ma rdzawy kolor, który zwłaszcza jesienią pięknie będzie komponował się z otoczeniem, a nocą wygląda obłędnie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Zapora w Pilchowicach. Wyjątkowe miejsce na wycieczkę np. weekendową Podczas wędrówek po Dolnym Śląsku warto odwiedzić Pilchowice w powiecie lwóweckim (dawne woj. jeleniogórskie), w gminie Wleń. To tam, na rzece Bóbr znajduje się sławna zapora wzniesiona na początku XX wieku. Miejsce jest wyjątkowo malownicze. 📢 Pies spadł z wieży widokowej na Wielkiej Sowie. Zwierzę zginęło na miejscu. Jest apel do właścicieli zwierząt Tragiczny wypadek z udziałem psa na Wielkiej Sowie. Pies spadł z dużej wysokości z wieży widokowej. Zarządca wieży opublikował nagranie, jak pies biega luzem na polanie, wbiega do obiektu, a później z niego spada. Strażnicy wieży apelują do właścicieli: trzymajcie psy na smyczy. "Trauma dla wszystkich... właścicieli, naszego pracownika (...), a wyobraźcie sobie, że to nie psiak... Tylko dziecko bez opieki... MYŚLCIE prosimy, bądźcie odpowiedzialni - napisali w mediach społecznościowych.

Jolanta Kwaśniewska od lat uchodzi za ikonę dobrego stylu i nienagannych manier. Wizerunek byłej pierwszej damy dopełnia świetna sylwetka, którą prezydentowa wciąż skutecznie utrzymuje. Jak jej udało zrzucić 15 kilogramów i jak wygląda dieta Jolanty Kwaśniewskiej? Sięgnęła ona po sprawdzone sposoby. 📢 Policja zatrzymała podpalacza z Dolnego Śląska. Okazało się, że ogień podkładał 8-latek, który naoglądał się filmików w internecie Szokujące ustalenia dolnośląskich policjantów. Jak się okazuje, serię pożarów do których dochodziło w Jelczu Laskowicach w czasie długiego weekendu, wywołał 8-letni chłopczyk, który naoglądał się filmików w internecie. Straty będą duże. Wszystkie podpalenia miały miejsce w obrębie skrzyżowania przy ul. Tańskiego i Bożka.

📢 Kobieta poślizgnęła się na skałach i spadła do sztolni nieczynnej kopalni pirytu w Szklarskiej Porębie. Doznała licznych obrażeń Na szlakach w Karkonoszach jest ślisko i niebezpiecznie. Przekonała się o tym turystka, która wpadła do sztolni nieczynnej kopalni. Kobieta doznała licznych obrażeń. Na pomoc pospieszyli ratownicy GOPR oraz strażacy. 📢 Dobromierz – wieś z bogatą historią, która ma rynek. Zobaczcie aktualne zdjęcia W naszym cyklu, w którym prezentujemy rynki miast, miasteczek, a zdarza się, że także wsi, z terenu dawnego województwa wałbrzyskiego, tym razem pokazujemy centralny plac Dobromierza.

Właściwie to jest to plac Wolności, ale mieszkańcy z dumą wskazują - To jest nasz rynek.

I podkreślają, że Dobromierz jest niezwykłą wsią, która ma rynek bo miastem był już przed setkami lat.

📢 Prasówka z maja 2024. Sprawdź, co działo się w Strzegomiu. Czy jesteś na bieżąco? Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w maju czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzegomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Mały domek w Parku Krajobrazowym koło Zamku Książ w Wałbrzychu znowu będzie na sprzedaż! Ta oferta jest jak biały kruk! Mamy zdjęcia środka”?

