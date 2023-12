Przegląd tygodnia z 31.12.2023 w Strzegomiu. Najważniejsze wydarzenia od 24.12 do 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 24.12 a 30.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dachowanie na Podzamczu w Wałbrzychu na skrzyżowaniu al. Podwale z ul. Palisadową”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 31.12.2023. 24.12 - 30.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Dachowanie na Podzamczu w Wałbrzychu na skrzyżowaniu al. Podwale z ul. Palisadową Dzisiaj, 29 grudnia przed południem na skrzyżowaniu ul. Podwale z Palisadową doszło do groźnego zderzenia samochodów osobowych. Jeden z pojazdów dachował na jezdni. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

📢 Chcesz wynająć domek w Karpaczu na Sylwestra last minute? Mieszkanka regionu już na tym straciła 34-latka z okolic Świdnicy marzyła o rozpoczynaniu nowego roku w górach, w domku otoczonym śniegiem. Niestety, nie popatrzy w noworoczny poranek na góry, ale zobaczyła ze zgrozą stan swojego konta.

Tygodniowa prasówka 31.12.2023: 24.12-30.12.2023 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najzabawniejsze teksty z serialu "1670" Netflixa. Już dziś cytują je wasi znajomi! "Uwielbiam ten tekst, on się chyba nigdy nie zestarzeje" - mówi w jednym z odcinków "1670" Jan Paweł Adamczewski - w tej popisowej roli wystąpił Bartłomiej Topa. Takich cytatów satyryczny serial komediowy osadzony w późnym baroku ma bardzo dużo. I choć można go oglądać na platformie Netflix od 13 grudnia 2023, to już dziś dzięki obsadzie, błyskotliwym dialogom i tekstom zyskującym miano kultowych o obrazie jest głośno. Wybraliśmy najlepsze teksty z serialu "1670". Poznajcie je i zobaczcie zdjęcia!

📢 Griswoldowie z Wałbrzycha będą mieć dwa razy więcej światełek niż Chevy Chase w kultowym filmie o świętach w krzywym zwierciadle. Mamy WIDEO Każdy, kto mieszka w Wałbrzychu wie, gdzie stoi najbardziej oświetlony dom i posesja w mieście rodem z filmu W krzywym zwierciadle: Witaj święty Mikołaju. W kultowej komedii, Chavy Chase wcielające się w rolę głowy rodziny Clarka Griswolda oświetla swój dom na Boże Narodzenie 25 000 światełek, a jego dzieło widać nawet z kosmosu. Wałbrzyscy Griswoldowie chcą mieć dwa razy więcej światełek. Kibicują im mieszkańcy 📢 Zatrucie czadem w Wałbrzychu. Dwa śmigłowce LPR ratowały mamę i jej syna w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. We Wrocławiu czad zabił W ciężkim stanie bez kontaktu były ofiary zatrucia czadem w Wałbrzychu, do którego doszło w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w Wałbrzychu. Po matkę i jej 10-letniego syna przyleciały dwa śmigłowce LPR. Ich stan jest ciężki. O dramacie zawiadomił służby bliski ofiar, który nie mógł dostać się do mieszkania. Tego samego dnia do tragedii doszło także we Wrocławiu. Tam przez tlenek węgla zginęła jedna osoba, dwie są w szpitalu.

📢 Dramat na drodze w drugi dzień świąt. Czołowe zderzenie z ciężarówką pod Świdnicą. Śmierć na miejscu We wtorek, 26 grudnia 2023, na drodze wojewódzkiej nr 382 między Starym Jaworowem a Nowym Jaworowem w powiecie świdnickim, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godz. 13 ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Na miejscu zginął kierowca pojazdu osobowego. 📢 Makabryczne znalezisko w Nysie Kłodzkiej. Zwłoki mężczyzny przy elektrowni wodnej - zdjęcia W drugi dzień świąt (26 grudnia 2023) około południa służby z powiatu kłodzkiego zostały wezwane do Bystrzycy Kłodzkiej, gdzie w rzece zauważono człowieka.

📢 Wigilia u milickich morsów, wyjątkowe świąteczne morsowanie. Mamy zdjęcia i film Święta Bożego Narodzenia to czas spędzany wśród rodziny, bliskich i przyjaciół. Stało się tradycją spotkanie wigilijne i noworoczne milickich morsów. Od kilku lat Milicki Klub Morsa gromadzi się na kąpielisku Karłów, aby wspólnie wziąć udział w wigilijnej kąpieli, życzyć sobie wszystkiego dobrego i podzielić się opłatkiem.

📢 Prasówka 24.12.2023 z całego tygodnia w Strzegomiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.12 a 23.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zaginął 10-latek z Kłodzka, szukają go służby w całym regionie wałbrzyskim. Może go spotkałeś?”?

ZOBACZ KONIECZNIE Stan alarmowy: naukowcy ostrzegają przed kataklizmem

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.

Wideo Płażyński i Semeniuk o ataku na media publiczne