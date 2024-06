Prasówka 16.06.2024 z całego tygodnia w Strzegomiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Baseny letnie w Strzegomiu już otwarte! To ulubione miejsce wypoczynku strzegomian, wielu mieszkańców powiatu świdnickiego i co ciekawe wałbrzyszan. Ci ostatni nie mają w mieście żadnego kąpieliska pod chmurą i podczas gorących dni ochłody szukają u sąsiadów.

W Górach Izerskich koło 24 turystów uderzył piorun. Do zdarzenia doszło 13 czerwca koło południa na przełęczy Łącznik w Izerach. Na otwartej przestrzeni przebywały dzieci, które były na wycieczce z Wrocławia. Trzynaście osób jest rannych, są poparzone. Trafiły do pięciu szpitali, gdzie przebywają na obserwacji.

Szukasz pomysłu na prosty, letni obiad? Zrób sycącą zapiekankę z cukinią, makaronem i kurczakiem. Pasuje do niej wyśmienity sos śmietanowo-serowy, który zrobisz w kilka chwil. Całość zapiecz w piekarniku, by utworzyła się pyszna i chrupiąca skorupka z sera. Doskonały obiad gotowy w niecałe pół godziny.

Sałatka z kalafiorem, fetą i ogórkiem to pomysł na lekką przystawkę do grilla, na imprezę czy szybką kolację. Kalafiora nie trzeba nawet gotować. Zdradzę ci sposób na to, żeby nie był zbyt twardy. Wypróbuj przepis na pyszną i prostą do zrobienia sałatkę z kalafiora.

Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków. Chętnie zaglądają tu wrocławianie, mieszkańcy Świdnicy czy Wałbrzycha. Przyjeżdżają pospacerować po tamie, posiedzieć na plaży i na dobry obiad w Hotelu Maria Antonina czy pobliskiej Fregacie. Dziś zachęcamy do wybrania się na spacer ścieżką wokół jeziora. Zrobicie urocze zdjęcia, i dowiecie się ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które tu żyją z tablic informacyjnych. No i widoki są niezapomniane.