Prasówka ze stycznia 2024 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Strzegomiu? Bądź na bieżąco

Przegląd stycznia 2024 w Strzegomiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości ze stycznia 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Schronisko dla zwierząt w Wałbrzychu: rekordowy rok i noworoczne znajdy. Jakie psy i koty czekają na dom? Zdjęcia Za Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Wałbrzychu bardzo pracowity rok i tradycyjnie już trudny początek stycznia z fajerwerkowymi uciekinierami w tle. Jak tym razem potoczyły się ich losy? Przedstawiamy też mieszkańców schroniska, którzy w styczniu czekają na nowy dom. Zobaczcie, pokochajcie, przygarnijcie! 📢 Mega promocje na stacji MOYA w Strzegomiu Na mapie Strzegomia pojawiła się nowa stacja paliw MOYA. Punkt w niebiesko-czerwonych barwach oferuje wysokiej jakości paliwo, Caffe MOYA z bogatym wyborem napojów i przekąsek oraz dobrze wyposażony sklep wielobranżowy. W najbliższych dniach na klientów stacji czekają atrakcyjne promocje, w tym rabaty na paliwo do 30 gr za litr.

📢 Willa Keindorff w zimowej aurze. Piękny zabytek czeka na ratunek - zdjęcia i wizualizacje Gmina Wałbrzych w ostatnich latach uratowała wiele zabytkowych budynków. Zyskały one nowe przeznaczenie. Niestety kilka wyjątkowych perełek czeka na ratunek i z roku na rok ich blask coraz bardziej przygasa. Takim budynkiem jest willa Keindorff przy ul. Zamkowej 2. Zobaczcie jak wygląda ona obecnie, przypominamy unikalne zdjęcia z wnętrza willi oraz wizualizacje jak może wyglądać po remoncie.

Prasówka luty Strzegom: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Strzegomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sensacja na Zamku Książ w Wałbrzychu. Powracają stare meble, które były na jego wyposażeniu! Na Zamek Książ w Wałbrzychu w czwartek, 18 stycznia powróciły dwie stare, bo liczące ponad 300 lat, barokowe gabloty. Teraz, czyli tydzień później, zaprezentowano je w Salonie Orientalnym na pierwszym piętrze dawnej siedziby rodu Hochbergów. Wyglądają wspaniale i będą wielką ozdobą Książa.

📢 Zawody deficytowe 2024 na Dolnym Śląsku: Tych specjalistów zatrudnią od zaraz! LISTA Zastanawiacie się nad zmianą pracy, poszukiwaniem nowych doświadczeń zawodowych, a może nawet nad przebranżowieniem? Prezentujemy listę branż i zawodów deficytowych w 2024 roku na Dolnym Śląsku. Tych specjalistów poszukują, ci eksperci będą zatrudniani od ręki. Zachęcamy do zapoznania się z ustaleniami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. 📢 Oswojone stado saren i jeleni podchodzi do ludzi w Szklarskiej Porębie. Po tragicznej śmierci jelenia Bartka, mieszkańcy boją się o nie Śliczne stado saren i jeleni krąży po Szklarskiej Porębie w okolicy Zbójeckich Skał. Nie boją się ludzi i "pozują" do zdjęć. Ostatnio widziane były na terenie ogródków działkowych. Zdjęcia z wdzięcznymi zwierzętami opublikował w mediach społecznościowych pan Paweł Pawlak, miłośnik regionu. I wywołał lawinę komentarzy. Mieszkańcy boją się, że sarny spotka taki sam los, jak oswojonego jelenia Bartka, który zginął z rąk myśliwego. A inni, że ściągną wilki.

📢 Protesty rolników na Dolnym Śląsku. Kilkaset traktorów i maszyn rolniczych wyjechało na drogi W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach. 📢 Koledzy próbowali odbić z radiowozu w Świdnicy zatrzymanego kumpla. Akcja jak z filmu... Gang Olsena Sceny rodem z filmu Gang Olsena w świdnickim rynku. Tyle, że nie o kradzież ty chodzi, a o zniszczenie mienia. Wesoło się rymuje, ale wesoło wcale nie było, kiedy funkcjonariusz straży miejskiej wypatrzył na obrazie z kamer monitoringu idącą chwiejnym krokiem grupę młodych ludzi, z których jeden zaczął niszczyć rynnę w kamienicy w Świdnicy. Zatrzymanie wandala, skończyło się próbą odbicia go z radiowozu!

📢 Dzisiaj w kilkunastu miejscach Dolnego Śląska będą protestować rolnicy. Tutaj będą utrudnienia na drogach, zobaczcie mapę! Dzisiaj, 24 stycznia w całej Polsce zaplanowano największy protest rolników. Traktory i maszyny rolnicze będą utrudniać ruch na drogach także w kilkunastu dolnośląskich miastach. Akcję zaplanowano w godzinach 12.00-14.00. W galerii zdjęć prezentujemy mapy dróg z Dolnego Śląska, gdzie będą protestować rolnicy. Będą to drogi m.in. w okolicach Legnicy, Głogowa, Świdnicy, Wałbrzycha, Kłodzka. 📢 Na sprzedaż kościół i mroczny cmentarz, jak z filmu "Imię róży". Miejsce między sacrum a profanum 35 km od Wałbrzycha i Czech. Mamy zdjęcia Kościół i cmentarz wystawione na sprzedaż w Okrzszeszynie na Dolnym Śląsku. Świątynia przypomina kościół, jak z kultowego filmu "Imię róży" z Seanem Connery. Średniowieczny charakter murów, tajemniczy starodrzew wokół posiadłości i nadgryzione zębem czasu nagrobne płyty nad szczątkami dawnych mieszkańców dodają niesamowitego klimatu temu miejscu. Niezwykłe miejsce przy granicy z Czechami jest do kupienia. Zobaczcie zdjęcia Michała Jabłońskiego... Spędzilibyście tu noc?

📢 Napisał na elewacji Kościoła Pokoju w Świdnicy będącego na liście UNESCO nazistowskie symbole i wulgaryzmy. Jest już w rękach policji W rękach świdnickiej policji jest sprawca, który umieścił wulgarne i nazistowskie napisy na elewacji ogrodzenia Kościoła Pokoju w Świdnicy. To zabytek światowej klasy, umieszczony na liście UNESCO. Mężczyzna odpowie za to przed sądem, grozi mu do 10 lat więzienia. 📢 Najlepsi ginekolodzy 2024 roku. Oto 15 najczęściej polecanych lekarzy dla kobiet w Wałbrzychu Zdrowie i dobre samopoczucie to największy skarb, a zdrowie nowo narodzonego dziecka jest największą troską rodziców. Mieszkanki Wałbrzycha i regionu badają się oraz konsultują ze specjalistami ginekologami oraz położnikami i dzielą rekomendacjami. W trosce o panie z Wałbrzycha oraz okolic na podstawie aktualnych danych ze www.znanylekarz.pl przygotowaliśmy ranking 15 najlepiej ocenianych przez pacjentki ginekologów i położników w naszym mieście w 2024 roku. Zobaczcie kogo mieszkanki Wałbrzycha poleciłyby przyjaciółkom!

📢 Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o wybuchu pieca w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta i dwa koty. Jest apel służb Dramat w Boguszowie - Gorcach. Zginęła kobieta, mieszkanka ulicy Kasprowicza. Zgłoszenie, które wpłynęło do straży pożarnej mówiło wybuchu pieca. Straż pożarna potwierdza, że doszło do pożaru i apeluje o właściwe użytkowanie urządzeń grzewczych i o to, by nie składować materiałów do palenia, ani żadnych innych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Bo może dojść do tragedii 📢 Szczawno - Zdrój i kultowe Wzgórze Gedymina, jak "Kraina lodu" z bajki o przygodach Elsy. Zdjęcia ulubionej wieży Dolnoślązaków ZDJĘCIA Czy to królestwo Arendelle w okowach wiecznej zimy z bajki o "Krajnie lodu"? Nieee, to kultowe Wzgórze Gedymina w Szczawnie - Zdroju pod pierzynką śniegu. Bajeczne widoki z wieży na park i okoliczne osiedla, skuty lodem i przyprószony śniegiem staw, robią cudowne wrażenie. Zobaczcie i poczujcie ten klimat na zdjęciach Michała Jabłońskiego. Warto dodać, że wieża na Gedymina w Szczawnie - Zdroju znalazła się w pierwszej piątce ulubionych wież Dolnoślązaków!

📢 Widoczny biustonosz i spódniczka niczym bombka z ogromną kokardą. Nietypowe stylizacje gwiazd na premierze filmu „Fuks 2” Jedne z pań zdecydowały się na klasyczną elegancję, inne postawiły na modowe eksperymenty. Na prapremierze filmu „Fuks 2” pojawiło się wiele znanych osobistości świata show-biznesu. Niektóre kreacje, jak bluzka odsłaniająca atuty czy też spódniczka przypominająca wielką bombkę, skutecznie zwróciły na siebie uwagę. Zobacz zdjęcia z wydarzenia! 📢 Centrum Turystyczne Granitowego Szlaku w Dobromierzu ma już pół roku. Co w planach? 11 stycznia 2024 roku przy ul. Sportowej 4 w Dobromierzu (powiat świdnicki) podsumowano pół roku działania Centrum Turystycznego Granitowego Szlaku. Lokalna Grupa Działania "Szlakiem Granitu" otrzymała znaczne środki unijne w poprzedniej perspektywie oraz kolejną pulę na dalszą działalność. Na co mają zostać przeznaczone?

📢 Sezon studniówkowy w pełni! Ten nietypowy polonez na studniówce podzielił internautów. Jedni są zachwyceni, inni zniesmaczeni. Jak wyszło? Studniówki 2024 trwają! Tegoroczni maturzyści są w zabawowym nastroju. Niektórzy już po balu maturalnym, inni niecierpliwie czekają. Obowiązkowym elementem każdej studniówki jest polonez, który rozpoczyna bal. Trochę inaczej do tematu podeszli uczniowie jednej ze szkół średnich, którzy zatańczyli bardzo nietypowy taniec. Internauci są podzieleni. Nie wszystkim przypadł do gustu ten pomysł. Zobaczcie, jaki taniec zaprezentowano na studniówce 2024. 📢 Licytacje komornicze domów i mieszkań na Dolnym Śląsku. Nieruchomości w bardzo atrakcyjnej cenie! Zobaczcie co i gdzie można kupić ZDJĘCIA Oto lista nieruchomości, które komornicy będą licytować w styczniu 2024 roku na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, jakie domy i mieszkania można kupić za bardzo obniżoną cenę. Są wśród nich małe lokale dla jednej czy dwóch osób, ale także okazałe domy dla dużych rodzin. Łączy je jedno, wszystkie mają obniżoną cenę wywoławczą. Szczegóły i ceny nieruchomości wystawionych na licytacje komornicze znajdziecie pod zdjęciami.

📢 Co cię czeka w 2024 roku? Dla niektórych znaków zodiaków to będzie bolesny czas. Poznaj swój horoskop miłosny Wielka miłość, rozstanie, a może zdrada? Horoskop miłosny na 2024 rok to przepowiednia mówiąca o jednej z najważniejszych sfer ludzkiego życia, czyli o miłości. Czy Wodniki poznają swoją drugą połówkę, a może Raki staną na ślubnym kobiercu? To wszystko zdradzi nasza przepowiednia na 2024 rok. 📢 Wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo na Nowym Mieście w Wałbrzychu. Od 20 lat nie było takiej sprawy w regionie Prokuratorka prowadząca sprawę zabójstwa na Nowym Mieście w Wałbrzychu mówi wprost: od około 20 lat w naszym mieście nie było takiej sprawy jak ta. Tak trudnej i tak poszlakowej. Sprawca po uduszeniu ofiary, przykrył ciało dywanem i podpalił. Zakładano kilkanaście wersji zdarzenia i sprawdzano kilkadziesiąt osób - potencjalnych sprawców. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i choć oskarżony do końca nie przyznawał się do winy, skazał go na 25 lat więzienia. Kluczowa była ekspertyza DNA i miejski monitoring.

