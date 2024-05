Przegląd prasy Strzegom 9.05.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Strzegomiu

W szeregi dolnośląskiej policji uroczyście wstąpili nowi policjanci. To 37 funkcjonariuszy, którzy uroczyście ślubowali we Wrocławiu strzec bezpieczeństwa obywateli, nawet z narażeniem własnego życia. Dolnośląska policja wciąż zachęca do składania podań i czeka na kolejnych, nowych policjantów.

Maj i czerwiec to okres wielu rodzinnych uroczystości, na których nie wypada pojawić się z pustymi rękoma. Pierwsze Komunie, wesela, Dzień Matki czy Dziecka – to okazje, podczas których zwyczajowo obdarowujemy bliskich upominkami. Jakie prezenty najczęściej wręczają Polacy?