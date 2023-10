Październik 2023 w Strzegomiu: Przegląd najważniejszych wydarzeń września 2023

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które we wrześniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzegomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia”?

Przegląd września 2023 w Strzegomiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z września 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsze kryształy z PRL-u kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niebanalny materiał, niepowtarzalny szlif, przyciągające uwagę zdobienia i kolor. Kiedyś każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Teraz po wygnaniu na strychy kryształy z PRL-u triumfalnie wracają, a ich ceny przyprawiają o ból kieszeni. Oto najpiękniejsze kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Perełki i całe kolekcje na sprzedaż! 📢 Premier RP Mateusz Morawiecki w Koksowni Victoria w Wałbrzychu. Rząd zainwestuje kolejne pieniądze w strategiczne przedsiębiorstwo ZDJĘCIA Premier RP Mateusz Morawiecki z wizytą w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A. Mówił o nowych inwestycjach w strategiczny zakład, jakim jest wałbrzyska koksownia, bezpieczeństwie energetycznym kraju i upadających zakładach pracy, jak wałbrzyska porcelana czy dzierżoniowska Diora. Wystąpienie premiera załoga Victorii nagrodziła oklaskami.

📢 Jesteśmy liderami w programie „Ciepłe Mieszkanie". U nas ogłoszono jego drugą edycję! W czwartek, 28 września w Szczawnie-Zdroju ogłoszono rozpoczęcie naboru do drugiej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie". To ogólnopolski program, którego celem jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W jego drugiej odsłonie jednak oprócz właścicieli mieszkań w takich budynkach, którzy mogli skorzystać z dofinansowania już w pierwszej edycji programu, nowymi beneficjentami końcowym będą także najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Do rozdysponowania jest aż miliard złotych.

Prasówka październik Strzegom: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały we wrześniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Strzegomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Emilia Krakowska, czyli Jagna z „Chłopach”. Od krągłej blondynki do eleganckiej seniorki. Zobacz, jak się zmieniała Emilia Krakowska to dla starszych pokoleń Jagna z „Chłopów”, a dla młodszych odtwórczyni wielu ról przesympatycznej seniorki w popularnych telewizyjnych serialach. Aktorka kojarzy się głównie z eleganckim stylem, nakryciami głowy i emanującą od niej pozytywną energią. Zobacz, jak wyglądała kiedyś i jaką przeszła metamorfozę.

📢 Na trasie z Legnicy w kierunku Złotoryi doszło do śmiertelnego wypadku. Samochód spłonął. Zobacz ZDJĘCIA Do śmiertelnego wypadku doszło dzisiaj, 27 września na trasie pomiędzy Legnicą a Złotoryją. Około godz. 11:00 na drodze wojewódzkiej 364 samochód wypadł z drogi, uderzył w drzewo i zapalił się. 📢 Przejazd zabytkowego pociągu przez Wałbrzych, Jedlinę-Zdrój, Świdnicę. Zobaczcie, jak ruszyła maszyna po szynach. Zobaczcie zdjęcia Festiwal Zabytków Techniki w Jaworzynie Śląskiej to była prawdziwa gratka dla miłośników kolei. Mieli możliwość przejechać się muzealnym pociągiem po jednej z najpiękniejszych tras w Polsce. Pociąg „Jedlinka” przewiózł pasażerów trasą z Jaworzyny Śląskiej przez Świdnicę, Jedlinę - Zdrój i Wałbrzych. Zobaczcie zdjęcia, jaki to fajny klimat i świetna zabawa dla podróżnych. 📢 Dwa straszne wypadki w Strzegomiu i na Modliszówce. Dwie osoby ciężko ranne z zagrożeniem życia. Na DK 5 kierowcę wycinano z auta ZDJĘCIA Do bardzo groźnego wypadku doszło w niedzielę o godzinie 7:44. W Strzegomiu na Drodze Krajowej nr 5 zderzył się samochód osobowy z ciężarowym. Jedna osoba została uwięziona w zmiażdżonym pojeździe. W stanie ciężkim kierowcę zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Ratownik 13. Drugi ciężki wypadek miał miejsce na Modliszówce. Kierowca także jest w ciężkim stanie.

📢 Mauzoleum rodziny Wagner w Dziećmorowicach. Smutny obraz rozszabrowanego grobowca. Poruszające ZDJĘCIA Takie miejsca, jak mauzoleum na poniemieckim cmentarzu w Dziećmorowicach, budzą ciekawość, grozę, wprawiają w zadumę. Górujący nad cmentarzem grobowiec rodziny Wagner jest bardzo okazały, monumentalny. Przykuwa uwagę. Niestety, także bardzo zniszczony i rozszabrowany. Nikt nie zadbał o to, by ocalić od zapomnienia to miejsce. Choć są mauzolea, które miały więcej szczęścia i które wyremontowano dla potomnych.

📢 Uroczyste wręczenie promes dla OSP w Wałbrzychu. Ponad 600 jednostek OSP z Dolnego Śląska otrzymało wsparcie z programu Mały Strażak Dzisiaj, 19 września w Wałbrzychu uroczyście wręczono dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów wałbrzyskiego, świdnickiego, kłodzkiego, ząbkowickiego i dzierżoniowskiego. Pieniądze przekazano w ramach programu "Mały Strażak" Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

📢 Otwarcie mostu w Kolcach ułatwi turystom dojazd do Podziemnego Miasta Osówka w Głuszycy ZDJĘCIA, FILM W Kolcach w gminie Głuszyca został oddany do użytku przebudowany most. Inwestycja została zrealizowana między innymi z rządowego programu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych. To bardzo ważna przeprawa dla turystów, którzy odwiedzają podziemne Miasto Osówka. 📢 Henry Cavill jako Arthas w ekranizacji Warcraft? Grafiki SI pokazują słynnych aktorów w potencjalnym filmie i wygladają naprawde ciekawie Sztuczna inteligencja pokazała aktorską obsadę Warcraft: The Frozen Throne na podstawie pomysłu użytkownika serwisu Reddita. Grafiki wyszły znakomicie, w tym Henry Cavill jako Arthas, ale to nie wszystko. Kogo jeszcze „obsadzono” w produkcji i jak prezentują się słynni aktorzy w niecodziennym wydaniu? Sprawdź koniecznie. 📢 Koszmarny wypadek w Gogołowicach, nie żyje kierowca, zobaczcie zdjęcia Do zderzenia dwóch aut doszło na drodze Prochowice - Lubin w Miejscowości Gogołowice. Jedna osoba poniosła śmierć na miejscu a trzy ranne i przewiezione do szpitala. Policja i prokuratura ustalają przyczynę wypadku. Droga jest nieprzejezdna.

📢 Ogromny grób niemieckich żołnierzy! W parku trafiono na szczątki ponad 600 pochowanych osób Od kilkudziesięciu lat w tym miejscu funkcjonował miejski park. Okazuje się jednak, że ziemia przez lata skrywała swoje tajemnice. To tutaj w ostatniej fazie II wojny światowej masowo grzebano niemieckich żołnierzy. Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost z Poznania przez ostatnich kilka miesięcy prowadziła wieloetapowe ekshumacje w Kłodzku. Właśnie poinformowano o efektach tych skomplikowanych prac i zaprezentowano dokumentację fotograficzną.

📢 Finał Sudety Cup na Narodowym. Mnóstwo kibiców i zawodników z regionu wałbrzyskiego ZDJĘCIA, FILM Finał Sudety Cup ponownie na stadionie narodowym w Warszawie. Jak zwykle turniejowi towarzyszyła walka, łzy i emocje. Finał rozegrano w piątek na stadionie narodowym w Warszawie, gdzie odbył się finał turnieju piłkarskiego dla drużyn grających w B-klasie pod nazwą Sudety Cup.

📢 25. Święto Grzybów w Węglińcu bardzo udane. Węgliniec jak zawsze zagwarantował świetną zabawę ZDJĘCIA W dniach 9 – 10 września 2023 r. już po raz dwudziesty piąty zorganizowano imprezę plenerową „Święto Grzybów” w Węglińcu, której najważniejszym celem jest promocja walorów krajobrazowo-przyrodniczych gminy Węgliniec i otaczających ją Borów Dolnośląskich. To także popularyzacja aktywnego trybu życia, a także podtrzymywanie

i upowszechnianie tradycji grzybobrania. Ta piękna impreza ściąga grzybiarzy z całej Polski i z za granicy. 📢 Wypadek koło Bolkowa na trasie S3. Na miejscu interweniowały wszystkie służby. Są ranni Do poważnego wypadku doszło na S3, na jezdni w kierunku Bolkowa. Samochód osobowy przewrócił się na bok, w efekcie dwie osoby zostały ranne. Droga była długo zablokowana. 📢 Prawdziwa gratka dla fanów gór. Dziś rusza 28. Festiwal Górski w Lądku-Zdroju. 200 punktów programu w 4 dni! Festiwal Górski to ponad 200 punktów programu – koncerty, filmy, literatura, wydarzenia dla młodych. Przed nami najpiękniejsze spotkanie Ludzi Gór. Festiwal Górski im. Andrzeja Zawady, który odbędzie się w dniach 7-10 września 2023 w Lądku Zdroju to wyjątkowe wydarzenie w naszym kraju. Podczas jego trwania będzie można doświadczyć wszystkiego, co wiąże się z górami!

📢 1300 niewybuchów przy popularnym wodospadzie w Karkonoszach! Akcja wciąż trwa Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci". 📢 Śmiertelny wypadek w Ścinawce Średniej koło Nowej Rudy. Uwaga, droga do Nowej Rudy jest zablokowana ZDJĘCIA, FILM Dzisiaj, 4 września przed południem doszło do śmiertelnego wypadku przy ul. Kościuszki w Ścinawce Średniej. Na drodze w kierunku Nowej Rudy Słupiec przewróciła się ciężarówka. Kierowca zgiął na miejscu 📢 Gmina Radków: Redyk w Górach Stołowych. Zobacz skąd się wzięła wełna na ciepły sweter. Tradycje pasterskie Tradycje pasterzy spod Szczelińca Wielkiego w Górach Stołowych już po raz drugi zostały zaprezentowane w gminie Radków podczas redyku pod nazwą "Skąd się bierze wełna?"

