Prasówka 7.01.2024 z całego tygodnia w Strzegomiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Zdrowie i dobre samopoczucie to największy skarb, a zdrowie nowo narodzonego dziecka jest największą troską rodziców. Mieszkanki Wałbrzycha i regionu badają się oraz konsultują ze specjalistami ginekologami oraz położnikami i dzielą rekomendacjami. W trosce o panie z Wałbrzycha oraz okolic na podstawie aktualnych danych ze www.znanylekarz.pl przygotowaliśmy ranking 15 najlepiej ocenianych przez pacjentki ginekologów i położników w naszym mieście w 2024 roku. Zobaczcie kogo mieszkanki Wałbrzycha poleciłyby przyjaciółkom!

Horoskop miłosny na 2024 rok to przepowiednia mówiąca o jednej z najważniejszych sfer ludzkiego życia, czyli o miłości. Czy Wodniki poznają swoją drugą połówkę, a może Raki staną na ślubnym kobiercu? To wszystko zdradzi nasza przepowiednia na 2024 rok.

Od późnych godzin wieczornych 3 stycznia 2024 nad Jeziorem Bystrzyckim trwa akcja poszukiwawcza. Służby poszukują zaginionej kobiety. 4 stycznia około godz. 9 natrafiono na obiekt, którym może być ciało człowieka. Potwierdzono, że to ciało poszukiwanej 57-latki.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mężczyzna pracujący na terenie kompleksu leśnego Książańskiego Parku Krajobrazowego zasłabł nagle. Resuscytację 56-latka prowadzili strażacy z Wałbrzycha oraz Świebodzic. Niestety, nie udało się go uratować.

Prokuratorka prowadząca sprawę zabójstwa na Nowym Mieście w Wałbrzychu mówi wprost: od około 20 lat w naszym mieście nie było takiej sprawy jak ta. Tak trudnej i tak poszlakowej. Sprawca po uduszeniu ofiary, przykrył ciało dywanem i podpalił. Zakładano kilkanaście wersji zdarzenia i sprawdzano kilkadziesiąt osób - potencjalnych sprawców. Sąd podzielił stanowisko prokuratury i choć oskarżony do końca nie przyznawał się do winy, skazał go na 25 lat więzienia. Kluczowa była ekspertyza DNA i miejski monitoring.

Prokuratura Rejonowa w Zgorzelcu wyjaśnia wszystkie okoliczności zdarzenia, w którym pies pogryzł ze skutkiem śmiertelnym kilkutygodniowe dziecko - informuje portal zgorzelec.info.