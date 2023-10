Prasówka tygodniowa z 1.10.2023 w Strzegomiu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

W czwartek, 28 września w Szczawnie-Zdroju ogłoszono rozpoczęcie naboru do drugiej edycji programu „Ciepłe Mieszkanie". To ogólnopolski program, którego celem jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W jego drugiej odsłonie jednak oprócz właścicieli mieszkań w takich budynkach, którzy mogli skorzystać z dofinansowania już w pierwszej edycji programu, nowymi beneficjentami końcowym będą także najemcy mieszkań komunalnych i wspólnoty od 3 do 7 lokali mieszkalnych. Do rozdysponowania jest aż miliard złotych.

