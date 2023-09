Tygodniowy przegląd prasy 24.09.2023: Strzegom, 17.09-23.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

Przegląd tygodnia: Strzegom, 24.09.2023. 17.09 - 23.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Napad z bronią na bank we Wrocławiu. Sprawca przyłożył pracownicy banku broń do głowy! Do dramatycznych wydarzeń doszło dzisiaj, 22 września 2023 roku w banku we Wrocławiu przy ul. Kamiennej 115. Zobaczcie zdjęcia z miejsca zdarzenia.

O planach sprzedaży okazałej rezydencji królów pruskich, gmina Mysłakowice w powiecie karkonoskim, mówiła od dawna. Teraz są konkrety. Przetarg na pałac z XVIII wieku wyznaczono na 10 października. Pieniądze ze sprzedaży pójdą na dokończenie budowy nowoczesnej szkoły. Ile trzeba mieć milionów, by zamieszkać w posiadłości królów? Kliknij galerię i poznaj historię pałacu w Mysłakowicach.