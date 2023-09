Prasówka z sierpnia 2023. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzegomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Śniadania biznesowe dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Za nami spotkania dla powiatu kłodzkiego i wałbrzyskiego”?

Przegląd sierpnia 2023 w Strzegomiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z sierpnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Śniadania biznesowe dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Za nami spotkania dla powiatu kłodzkiego i wałbrzyskiego Trwa cykl Śniadań Biznesowych organizowanych na terenie Dolnego Śląska dla przedsiębiorców. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza na nie przedstawicieli lokalnego biznesu. Za nami spotkanie dla przedsiębiorców z powiatu kłodzkiego, a 30 sierpnia przedstawiciele instytucji wspierających biznes w naszym regionie spotkali się z lokalnym biznesem w Wałbrzychu. Oto zdjęcia z tego wydarzenia. 📢 Oryginalne ciasta z jabłkami, które zachwycą twoich gości. Oto 7 sprawdzonych przepisów na najlepsze domowe wypieki na specjalną okazję Masz ochotę na ciasto z jabłkami? Zebraliśmy dla ciebie 7 sprawdzonych przepisów na takie pyszności. Są wyśmienite i sprawdzą się na każdą okazję. To m.in. niezwykłą tarta z jabłkami i karmelem oraz przepyszne fale Dunaju z delikatnym kremem, jabłkami i polewą czekoladową. Sprawdź, jakie są wyśmienite i wypróbuj nasze słodkie przepisy na domowe wypieki.

📢 Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Oto miejsca, z których na pewno nie wrócicie z pustym koszem Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

Prasówka wrzesień Strzegom: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w sierpniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Strzegomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Imprezowy ostatni weekend sierpnia 2023 w Wałbrzychu i regionie. Podpowiadamy gdzie się wybrać! W weekend 25 - 27 sierpnia w Wałbrzychu i regionie zaśpiewają dla nas gwiazdy muzyki rozrywkowej, w tym Stachursky, gwiazdy metalu, będą też koncerty kameralne. Będzie dożynkowo i smacznie, na imprezach celebrować będziemy lokalne przysmaki - od dziczyzny przez chleb, pierniki po miód. Czekają nas festyny, wycieczki i sport, teatry uliczne oraz festiwal ku czci Kieślowskiego. Zobaczcie, dokąd warto się wybrać i co zobaczyć!

📢 Perełki z PRL-u i nie tylko na giełdzie staroci w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia! Dawna Giełda Staroci w Wałbrzychu, która od maja 2022 roku zmieniła się w Giełdę Staroci, Produktów Regionalnych i Rękodzieła w Wałbrzychu to impreza dla wielbicieli przedmiotów z duszą. W każdą sobotę na Rynku w Wałbrzychu można natrafić na prawdziwe perełki z PRL-u i jeszcze starsze. Wiele z nich można nazwać unikalnymi. Zobaczcie, jakich różności właścicielem można się było stać dziś, 19 sierpnia 2023. 📢 Małgorzata Ostrowska jest symbolem polskiego rock'n'rolla. Przez lata bardzo się zmieniła! Zobacz, jak wyglądała kiedyś Małgorzata Ostrowska i śpiewane przez nią przeboje zapisały się w muzycznej świadomości Polaków. To właśnie ona odpowiada za „Meluzynę” czy też „Szklaną pogodę”. Artystka lubiła wyrazistość nie tylko w muzyce, ale też w wyglądzie. Niekiedy nawet szokowała wizerunkiem i prowokowała, lecz jej styl i fryzury na przestrzeni czasu zdążyły modyfikować.

📢 Cysterna zderzyła się z osobówką na DK 8, karambol na S8. Jedna osoba ranna. Wypadki na dolnośląskich drogach Do dwóch poważnych wypadków doszło w środę (23 sierpnia) na drodze ekspresowej S8 oraz na drodze krajowej numer 8. Na ekspresówce miał miejsce karambol z udziałem dwóch samochodów osobowych i busa. Są duże utrudnienia. Natomiast na krajówce cysterna zderzyła się z osobówką. 📢 Nawałnica na Dolnym Śląsku. Grad w Kątach Wrocławskich miał wielkość piłki do golfa. Pod Jaworem łamiące się drzewa zniszczyły cmentarz Burze z gradem dotarły nad Dolny Śląsk 22 sierpnia. Front burzowy przesuwał się także nad autostradą A4, gdzie kierowcy mierzyli się ze spowolnionym ruchem, na odcinku 15 kilometrów. W niektórych regionach spadł grad, gdzieniegdzie wiatr połamał drzewa. Szczegóły poniżej.

📢 Policjanci eskortowali na sygnale rodzącą kobietę aż do szpitala w Świdnicy Nietypową interwencję mieli policjanci ze Świebodzic. W piątkowy wieczór (18 sierpnia), około 21.30 zauważyli samochód osobowy, którego kierowca w trakcie jazdy nie używał kierunkowskazów. Jego jazda była nerwowa i niepewna, dlatego funkcjonariusze postanowili sprawdzić przyczyny tego zachowania. Chwilę później gnali na sygnale do szpitala.

📢 Nadchodzą dożynki 2023 na Dolnym Śląsku, w tym w regionie wałbrzyskim. Kto zaśpiewa? Jakie atrakcje? Dziczyzna, miody, pierogi, ziemniaki i smaczne wypieki... Nadchodzą pyszne imprezy plenerowe dożynkowe i kulinarne na Dolnym Śląsku. Mamy listę z regionu wałbrzyskiego, z przełomu sierpnia oraz września okolic Świdnicy, Dzierżoniowa, Wrocławia i Jeleniej Góry. Na najbliższe weekendy zaplanowano sporo imprez dożynkowych i tematycznych poświęconych kulinariom. Nie zabraknie też muzyki. Będzie tradycyjnie, przyjemnie dla ucha i pysznie! 📢 Warsztaty filmowe w Sołowsku na Dolnym Śląsku „Nakręć się na przyszłość”. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych i Netflix szukają ludzi Przez kilka sierpniowych dni w Sokołowsku, w gminie Mieroszów na Dolnym Śląsku, odbył się pierwszy cykl warsztatów filmowych „Nakręć się na przyszłość” zorganizowanych wspólnie przez Krajową Izbę Producentów Audiowizualnych (KIPA) i jeden z największych na świecie serwisów telewizyjnych firmę Netflix. W projekcie wzięło udział dwudziestu młodych Dolnoślązaków między 18, a 26 rokiem życia, którzy zostali wyłonieni w wyniku konkursu polegającego na nakręceniu krótkiego filmu i opisu motywującego chęć wzięcia udziału w warsztatach.

📢 Sześć malowniczych stawów w Starym Lesieńcu. Las i woda - miejsce idealne na upały o krok od Wałbrzycha Czasem wystarczy krótki spacer, by niedaleko miasta odpocząć od zgiełku w sielskim krajobrazie. Takim miejscem położonym godzinę drogi od Wrocławia, tuż pod Wałbrzychem jest Stary Lesieniec - malowniczo usytuowana w Dolinie Lesku i w cieniu Masywu Dzikowca dzielnica Boguszowa-Gorc. Właściciele Książa mieli tu swój dworek, a turyści przyjeżdżają zobaczyć tutejsze piękne stawy. Tu w cieniu drzew można odetchnąć od upału i nazbierać grzybów.

📢 Bardzo imprezowy weekend 18 - 20 sierpnia 2023 w Wałbrzychu i regionie Po długim sierpniowym weekendzie mamy kolejny, a w nim również wiele się będzie działo od pikniku rycerskiego przez wycieczki, koncerty, wystawy, atrakcje sportowe, imprezy charytatywne i mnóstwo plenerowych ciekawostek. Szukacie inspiracji? Oto ona!

📢 Świdnica w pigułce: Top 7 miejsc wartych odwiedzenia podczas wycieczki Świdnica to malownicze miasto, które skrywa wiele niezwykłych miejsc. Zachwyca zarówno mieszkańców, jak i licznych turystów odwiedzających to urokliwe miejsce. Oto siedem najciekawszych atrakcji, które warto zobaczyć podczas wycieczki do tego dolnośląskiego miasta. 📢 Ulewy i burze na Dolnym Śląsku. Ulicami płynęły rzeki. Trudna sytuacja m.in. w Jeleniej Górze. Będą kolejne nawałnice ZDJĘCIA, FILM Ulewy, burze i nawałnice od dwóch dni utrudniają życie mieszkańcom Dolnego Śląska. Trudna sytuacja jest w kilku miejscowościach. Workami z piaskiem broni się m.in. Jelenie Góra. Zalany jest Podgórzyn i Maciejowa. Z brzegów wystąpiła rzeka w Pisarzowicach koło Kamiennej Góry. W wielu miastach studzienki kanalizacyjne nie przyjęły wody i nie można było przejść suchą stopą przez ulice i osiedlowe parkingi, tak było choćby w Świebodzicach. Tymczasem, dzisiaj, 18 sierpnia zapowiadane są kolejne burze i ulewy na Dolnym Śląsku.

📢 Rycerze wracają i zapraszają na zamek Książ! Pokazy walki i wioska rycerska na 700-lecie warowni Kto żyw niech do Książa, bogatego grodu bieży, by pląsy kraśnych białogłów i najprzedniejszych polskich wojów krwawe boje zobaczyć. Przybywajcie co żywo na turniej rycerski do Zamku Książ w Wałbrzychu w sobotę i niedzielę (19-20 sierpnia 2023). Wstęp wolny! 📢 Jak wyglądały Wałbrzych i Książ w okresie drugiej wojny światowej na starych zdjęciach? Zobacz sam! Gdzieś trwały bitwy i naloty, ginęli ludzie w obozach, tymczasem życie w latach 1939 - 1945 w Wałbrzychu i jego obecnych dzielnicach zdawało się płynąć spokojnie. Ludzie żyli swoimi małymi problemami w cieniu wielkiego świata i jego ogromnych problemów. Zobaczcie zdjęcia z tamtego czasu, okresu wielkiej wojny.

📢 31. Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu. W tym roku imprezę uświetni zespół Feel W dniach od 9 do 13 sierpnia po raz 31. w Strzegomiu odbywał się Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Wydarzenie to swoją obecnością zaszczyciły zespoły z: Chile, Irlandii Północnej , Kolumbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i naturalnie Polski. Gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie zespół Feel.

📢 Bryki za 10 milionów stanęły pod Ratuszem w Wałbrzychu. Będzie ich więcej. Stać Cię, by je zobaczyć? Mercedes GTR Black Series, Covetta ZR1, Lamborghini Huracan Evo, Maclaren 570 GT, Ferrari 488 Pista oraz Ferrari f8 Tributo zapraszają na imprezę. Nadchodzi Black Diamonds 2023, czyli impreza dla tych, którzy we krwi mają benzynę. To już 8 - 10 września 2023 w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Tanio nie będzie. 📢 Barbara Sołtysik i Jan Englert byli małżeństwem przez ponad trzy dekady i... od początku wiedzieli, kiedy się rozstaną. Aktor zdradzał żonę Barbara Sołtysik i Jan Englert to jedno z tych celebryckich małżeństw, które było ze sobą długie lata. Niestety, ich związek nie był przykładną relacją. Aktor zdradzał żonę na potęgę. Małżeństwo postanowiło jednak trwać razem ze względu na dzieci, a dopiero, gdy te dorosły, ich drogi się rozeszły. Co się teraz dzieje z uwielbianą przez widzów aktorką?

iPolitycznie-Wąsik o wpływie Państw Bałtyckich na politykę Łukaszenki