Tygodniowy przegląd prasy 17.09.2023: Strzegom, 10.09-16.09.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

Przegląd tygodnia: Strzegom, 17.09.2023. 10.09 - 16.09.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

W Kolcach w gminie Głuszyca został oddany do użytku przebudowany most. Inwestycja została zrealizowana między innymi z rządowego programu Polski Ład - Fundusz Inwestycji Strategicznych. To bardzo ważna przeprawa dla turystów, którzy odwiedzają podziemne Miasto Osówka.

Trzmielina oskrzydlona to atrakcyjny krzew ozdobny. Pełnię jej urody można docenić wczesną jesienią, kiedy jej liście przybierają wyjątkowo intensywny czerwony kolor. To od niego jest nazywana płonącym krzewem. Radzimy, jak uprawiać trzmielinę czerwoną w ogrodzie i gdzie ją posadzić, by liście ładnie wybarwiły się. Polecamy też trzmieliny na pniu oraz odmianę do małego ogrodu.