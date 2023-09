Przegląd tygodnia z 10.09.2023 w Strzegomiu. Najważniejsze wydarzenia od 3.09 do 9.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dla wielu niegdyś były symbolem kiczu i żenady, a niektórzy szli jeszcze dalej i przypisywali je jako atrybut kobiet lekkich obyczajów. Trzeba było dużej odwagi, by je założyć i wyjść w nich na ulice polskich miast. Nawet gdy na początku lat 2000. śmielej weszły do mody, ich opinia nie pozwoliła na dużą popularność. Teraz coraz częściej pojawiają się na wybiegach i stopach gwiazd, a ich zła sława powoli odchodzi w zapomnienie.

Angelo Ciureja, 22 - letni Rom z Wałbrzycha zagrał jedną z wiodących ról w najnowszym serialu Netflixa pt. Infamia. Premiera serialu już dzisiaj, w środę 6 września 2023 roku. To obraz, w którym przenikają się polskie i romskie tradycje. Opowiada o nastoletniej Romce, która po latach życia na emigracji wraca z rodziną do Polski. Angelo gra w serialu cygańskiego księcia! Występuje też jego mama, żona i córka oraz tata.

Aromatyczne i wilgotne ciasto z gruszkami można zrobić w mniej niż godzinę. Proste ucierane ciasto jest smakuje jak z najlepszej cukierni. Nasze babcie często piekły go we wrześniu, gdy gruszki były dojrzałe i twarde. Miłośnicy szarlotek będą zachwyceni aromatem, gdyż placek z gruszkami doprawiany jest cynamonem w proszku. Zobacz przepis na domowe ciasto z gruszkami.

Do tej pory saperzy zlikwidowali prawie 1300 pocisków, zapalników do pocisków oraz do granatów moździerzowych. Od blisko dwóch tygodni żołnierze z Patrolu Saperskiego 23. Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca usuwają niewybuchy, odnalezione w Karkonoszach, w okolicach Wodospadu Szklarki w Szklarskiej Porębie. Akcja trwa nadal. Kiedy się zakończy? Sprawdźcie, które szlaki turystyczne są nadal zamknięte i dowiedźcie się, dlaczego to miejsce mieszkańcy nazywają "doliną śmierci".

Około godz. 12 we wtorek (5 września) na drodze między Oleśnicą i Twardogórą doszło do bardzo niebezpiecznego wypadku, w którym brały udział: bus i ciężarówka. Poszkodowana została jedna osoba. Były bardzo duże utrudnienia w ruchu, droga była zablokowana w obu kierunkach, później wprowadzono ruch wahadłowy. Ostatecznie kierowcy mogli korzystać z tej drogi bez przeszkód dopiero wieczorem.