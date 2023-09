Przegląd tygodnia z 3.09.2023 w Strzegomiu. Najważniejsze wydarzenia od 27.08 do 2.09.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w sierpniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzegomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Śniadania biznesowe dla przedsiębiorców na Dolnym Śląsku. Za nami spotkania dla powiatu kłodzkiego i wałbrzyskiego”?

Przed godz. 11:00 w piątek (1 września), na skrzyżowaniu dróg między miejscowościami Nadolice Wielkie, Wojnowice i Chrząstawa Mała doszło do wypadku cysterny i busa. Ranne zostały dwie osoby, droga jest nieprzejezdna.

W przeciwieństwie do Koalicji Obywatelskiej, partia rządząca - Prawo i Sprawiedliwość ogłosiła swoich dolnośląskich kandydatów do Sejmu bez niespodzianek. Obyło się bez sensacji. To znane, sprawdzone i doświadczone marki polityczne. Choć we Wrocławiu i w Wałbrzychu do ostatniej chwili nie było wiadomo kto znajdzie się na czele list.