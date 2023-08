Prasówka z całego tygodnia 27.08.2023 w Strzegomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Do śmiertelnego wypadku z udziałem osobowego busa i ciężarówki doszło na drodze nr 403, niemal dokładnie na styku woj. dolnośląskiego i opolskiego. Wypadek miał miejsce ok. godz. 21.30 w piątek, 25 sierpnia.

W weekend 25 - 27 sierpnia w Wałbrzychu i regionie zaśpiewają dla nas gwiazdy muzyki rozrywkowej, w tym Stachursky, gwiazdy metalu, będą też koncerty kameralne. Będzie dożynkowo i smacznie, na imprezach celebrować będziemy lokalne przysmaki - od dziczyzny przez chleb, pierniki po miód. Czekają nas festyny, wycieczki i sport, teatry uliczne oraz festiwal ku czci Kieślowskiego. Zobaczcie, dokąd warto się wybrać i co zobaczyć!

Sklep odzieżowy Primark otworzył się w środę (23 sierpnia) we Wrocławiu. Do centrum Magnolia Park zawitały tłumy. Kolejki ustawiały się od 6 rano, a zaraz po otwarciu nie dało się przejść żadną alejką. Byliście na otwarciu? Znajdźcie się na zdjęciach!

Małgorzata Ostrowska i śpiewane przez nią przeboje zapisały się w muzycznej świadomości Polaków. To właśnie ona odpowiada za „Meluzynę” czy też „Szklaną pogodę”. Artystka lubiła wyrazistość nie tylko w muzyce, ale też w wyglądzie. Niekiedy nawet szokowała wizerunkiem i prowokowała, lecz jej styl i fryzury na przestrzeni czasu zdążyły modyfikować.

Wypadek w Sadach Dolnych miał miejsce we środę (23 sierpnia) przed godziną 17. Do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym doszło na drodze krajowej nr 5. Kierowca osobówki trafił do szpitala.

Do dwóch poważnych wypadków doszło w środę (23 sierpnia) na drodze ekspresowej S8 oraz na drodze krajowej numer 8. Na ekspresówce miał miejsce karambol z udziałem dwóch samochodów osobowych i busa. Są duże utrudnienia. Natomiast na krajówce cysterna zderzyła się z osobówką.

Na platformie TVP VOD znaleźć możemy serialową wersję filmu „Lokatorka”. Produkcja inspirowana jest historią Jolanty Brzeskiej, zamordowanej działaczki lokatorskiej.