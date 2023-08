Przegląd tygodnia z 20.08.2023 w Strzegomiu. Najważniejsze wydarzenia od 13.08 do 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 13.08 a 19.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Bardzo imprezowy weekend 18 - 20 sierpnia 2023 w Wałbrzychu i regionie”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 20.08.2023. 13.08 - 19.08.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Bardzo imprezowy weekend 18 - 20 sierpnia 2023 w Wałbrzychu i regionie Po długim sierpniowym weekendzie mamy kolejny, a w nim również wiele się będzie działo od pikniku rycerskiego przez wycieczki, koncerty, wystawy, atrakcje sportowe, imprezy charytatywne i mnóstwo plenerowych ciekawostek. Szukacie inspiracji? Oto ona! 📢 Sześć malowniczych stawów w Starym Lesieńcu. Las i woda - miejsce idealne na upały o krok od Wałbrzycha Czasem wystarczy krótki spacer, by niedaleko miasta odpocząć od zgiełku w sielskim krajobrazie. Takim miejscem położonym godzinę drogi od Wrocławia, tuż pod Wałbrzychem jest Stary Lesieniec - malowniczo usytuowana w Dolinie Lesku i w cieniu Masywu Dzikowca dzielnica Boguszowa-Gorc. Właściciele Książa mieli tu swój dworek, a turyści przyjeżdżają zobaczyć tutejsze piękne stawy. Tu w cieniu drzew można odetchnąć od upału i nazbierać grzybów.

📢 Perełki z PRL-u i nie tylko na giełdzie staroci w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia! Dawna Giełda Staroci w Wałbrzychu, która od maja 2022 roku zmieniła się w Giełdę Staroci, Produktów Regionalnych i Rękodzieła w Wałbrzychu to impreza dla wielbicieli przedmiotów z duszą. W każdą sobotę na Rynku w Wałbrzychu można natrafić na prawdziwe perełki z PRL-u i jeszcze starsze. Wiele z nich można nazwać unikalnymi. Zobaczcie, jakich różności właścicielem można się było stać dziś, 19 sierpnia 2023.

Tygodniowa prasówka 20.08.2023: 13.08-19.08.2023 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Świdnica w pigułce: Top 7 miejsc wartych odwiedzenia podczas wycieczki Świdnica to malownicze miasto, które skrywa wiele niezwykłych miejsc. Zachwyca zarówno mieszkańców, jak i licznych turystów odwiedzających to urokliwe miejsce. Oto siedem najciekawszych atrakcji, które warto zobaczyć podczas wycieczki do tego dolnośląskiego miasta.

📢 Ulewy i burze na Dolnym Śląsku. Ulicami płynęły rzeki. Trudna sytuacja m.in. w Jeleniej Górze. Będą kolejne nawałnice ZDJĘCIA, FILM Ulewy, burze i nawałnice od dwóch dni utrudniają życie mieszkańcom Dolnego Śląska. Trudna sytuacja jest w kilku miejscowościach. Workami z piaskiem broni się m.in. Jelenie Góra. Zalany jest Podgórzyn i Maciejowa. Z brzegów wystąpiła rzeka w Pisarzowicach koło Kamiennej Góry. W wielu miastach studzienki kanalizacyjne nie przyjęły wody i nie można było przejść suchą stopą przez ulice i osiedlowe parkingi, tak było choćby w Świebodzicach. Tymczasem, dzisiaj, 18 sierpnia zapowiadane są kolejne burze i ulewy na Dolnym Śląsku. 📢 Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Oto sprawdzone miejscówki. Stąd nie wrócisz z pustym koszem Choć wiele osób kojarzy wysyp grzybów i grzybobrania z jesienią, faktycznie sezon na grzyby zaczyna się najczęściej już w sierpniu. Pod warunkiem, że nie jest on wyjątkowo suchy. W tym roku, po intensywnych opadach na początku drugiej dekady sierpnia, na Dolnym Śląsku sypnęło grzybami, a grzybiarze ruszyli do lasów. Ten letni, zwykle nieco uboższy niż jesienny, wysyp grzybów jest zupełnie inny i trzeba wiedzieć, gdzie się wybrać, by nie wrócić z pustym koszem. Na podstawie Waszych wpisów, zdjęć i doniesień w komentarzach, stworzyliśmy listę najpewniejszych "miejscówek". Gdzie najlepiej się wybrać w sierpniu 2023 roku? Sprawdźcie!

📢 Rycerze wracają i zapraszają na zamek Książ! Pokazy walki i wioska rycerska na 700-lecie warowni Kto żyw niech do Książa, bogatego grodu bieży, by pląsy kraśnych białogłów i najprzedniejszych polskich wojów krwawe boje zobaczyć. Przybywajcie co żywo na turniej rycerski do Zamku Książ w Wałbrzychu w sobotę i niedzielę (19-20 sierpnia 2023). Wstęp wolny!

📢 Ełk: Ciągnik rolniczy przygniótł 12-latka, który nim kierował Do groźnego wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Golubie w powiecie ełckim. Ciągnik rolniczy przygniótł 12-letniego chłopca, który nim kierował. Dziecko śmigłowcem zostało przetransportowane do szpitala. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku. 📢 Tragiczny wypadek w Chełmsku Śląskim. Samochód zmiażdżony, dwie osoby poniosły śmierć na miejscu W niedzielne popołudnie, 13 sierpnia 2023, w Chełmsku Śląskim w powiecie kamiennogórskim doszło do tragicznego wypadku. Samochód osobowy uderzył w drzewo, w wyniku czego śmierć na miejscu poniosły dwie osoby podróżujące ul. Powstańców Śląskich w tej miejscowości.

📢 31. Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Strzegomiu. W tym roku imprezę uświetni zespół Feel W dniach od 9 do 13 sierpnia po raz 31. w Strzegomiu odbywał się Międzynarodowy Festiwal Folkloru. Wydarzenie to swoją obecnością zaszczyciły zespoły z: Chile, Irlandii Północnej , Kolumbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i naturalnie Polski. Gwiazdą niedzielnego wieczoru będzie zespół Feel. 📢 Przegląd prasy z tygodnia 13.08.2023. Co działo się w Strzegomiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 6.08 a 12.08.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jak wyglądały Wałbrzych i Książ w okresie drugiej wojny światowej na starych zdjęciach? Zobacz sam!”?

