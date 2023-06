Prasówka tygodniowa z 11.06.2023 w Strzegomiu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przegląd tygodnia: Strzegom, 11.06.2023. 4.06 - 10.06.2023: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Masz dość mieszkania w bloku? Pod Wałbrzychem można kupić piękne domy w cenie mieszkania. Wybraliśmy najciekawsze propozycje sprzedaży w cenie do 300 tys. zł, w tym dwa ładne do 150 tys. zł! W mieście to często zbyt mało na zakup nawet mniej atrakcyjnego mieszkania - a tymczasem tu możesz mieć za to własny dom! Opisy propozycji oraz ceny nieruchomości znajdziesz w kolejnych zdjęciach, linki do ofert - w ostatnich. Znajdź z nami wymarzone cztery kąty!

Jedni w świąteczny dzień przesadnie okupowali łazienkę, drudzy przez to wzywali straż pożarną i mają zniszczony sufit. Interwencja wałbrzyskich strażaków z 8 czerwca 2023.