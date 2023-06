Tygodniowy przegląd prasy 4.06.2023: Strzegom, 28.05-3.06.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

W środę (31 maja) na autostradzie A4 pod Legnicą doszło do wypadku. Ciężarówka uderzyła w samochód osobowy. Nikomu nic się nie stało, ale kobieta może mówić o ogromnym szczęściu, dosłownie oszukała przeznaczenie... Prowadząca wyszła z auta tuż przed zderzeniem. Policja szukała kierowcy ciężarówki, bo ten, choć zatrzymał się, chwilę później uciekł z miejsca wypadku. Zatrzymali go przypadkowi kierowcy na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Był nietrzeźwy!

Mała Bystrzyca Kłodzka w powiecie kłodzkim stała się wielkim planem filmowym do filmu o Krystynie Skarbek, polskiej agentce brytyjskiego wywiadu. Od kilku dni mieszkańcy małej miejscowości, która gra francuskie miasteczko, żyją właśnie zdjęciami do filmu The Partisan, które potrwają do 4 czerwca. Krystyna Skarbek była jak James Bond w spódnicy. W Siennej na Czarnej Górze producenci filmu opowiedzieli o zdjęciach podczas konferencji prasowej z aktorami.