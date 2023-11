Prasówka tygodniowa z 19.11.2023 w Strzegomiu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Do wybuchu gazu na Piaskowej Górze w Wałbrzychu doszło dzisiaj, 17 listopada ok. godziny 15.00. Podczas praz ziemnych został uszkodzony gazociąg. Płomienie sięgają kilku metrów. Gaz cały czas płonie, na miejscu pracują służby.

Wozy bojowe straży pożarnej, karetka pogotowia i policyjny radiowóz na sygnałach świetlnych pod Castoramą w Wałbrzych. Interwencja służb mundurowych zaniepokoiła naszych czytelników. Okazuje się, że dzisiaj (17.11) ok. godz. 19.00 doszło tam do zderzenia dwóch samochodów.

Gorący czas na Stawach Milickich, największych stawach hodowlanych w Polsce i Europie. Trwa spuszczanie wody i odłowy ryb na Święta Bożego Narodzenia. Są sortowane i umieszczane w specjalnych zbiornikach zwanych przesadkami. Dzięki temu na wigilijnych stołach nie będą miały zapachu i smaku mułu. Karpie milickie to czołówka ryb handlowych w Polsce. Są hodowane ekologicznie i mają pełną swobodę. Pływają w stawach, które zajmują po kilkaset hektarów. A odławiane są niemal tak, jak to robili rybacy w XIX w.

Do tragicznego wypadku doszło 16 listopada 2023 tuż przed godz. 18 w okolicy skrzyżowania krajowej nr 5 z trasą powiatową w gminie Żarów w powiecie świdnickim. Śmierć na miejscu poniósł pasażer jednego z pojazdów, trzy osoby - w tym dziecko - trafiły do szpitala. Do późnych godzin nocnych ruchliwa trasa była zablokowana.

Do końca tego roku flota policyjnych samochodów powiększy się o 100 radiowozów w nowym oznakowaniu; będą to 83 oznakowane Skody Scala i 17 samochodów Skoda Superb - poinformował PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Wałbrzyska policja opublikowała film, jak ćwiczą i pracują policjanci wydziału kryminalnego w Wałbrzychu. Jeśli chcecie dołączyć do tej ekipy, macie na to szansę, bo trwa właśnie rekrutacja. Wydział kryminalny to w każdej komendzie elitarny zespół, budzący respekt. To policjanci z tego zespołu rozpracowują i łapią przestępców. Czy trudno dostać się do służby kryminalnej? Zobacz film i zdjęcia.