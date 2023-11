Tygodniowy przegląd prasy 12.11.2023: Strzegom, 5.11-11.11.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

Z Renault Espace zdążyliśmy się już poznać jakiś czas temu na zagranicznych jazdach, ale tym razem mogliśmy sprawdzić, jak spisuje się w naszych polskich, jesiennych warunkach na trasie z Warszawy do Wrocławia. Pokręciliśmy się również po mieście, sprawdziliśmy spalanie w różnych warunkach i mamy garść spostrzeżeń. Jak wypadł Espace z nowym napędem hybrydowym?

Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny.

Ból szyi to uporczywa dolegliwość, często połączona z bólem karku i głowy. Najczęściej przyczyną jest nadmierne napięcie mięśni, któremu można zaradzić poprzez ćwiczenia rozciągające i wzmacniające szyjny odcinek kręgosłupa. Zobacz, jak ćwiczyć na ból szyi z tyłu i z boku, a także wspomóc leczenie domowymi sposobami.

Czy Polacy mają specjalny gen, dzięki któremu chcieli walczyć o wolność? W 105. rocznicę odzyskania niepodległości stworzyliśmy cykl rozmów, w których szukamy odpowiedzi na pytania o tytułowy „gen niepodległości”. Zastanawiamy się także, co spowodowało, że po 123 latach niewoli Polska wróciła na mapy Europy i świata.

Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego i świdnickiego przywieźli worek medali z Mistrzostw Europy Teakwondo w Hiszpanii. To podopieczni Jarosława Włochala. Pod koniec października w Madrycie odbywały się Mistrzostwa Europy w Taekwondo ITFU. W zawodach tych udział wzięło ponad tysiąc zawodników z całej Europy.

Jedna kobieta, a tyle zniszczenia. Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło w środowy wieczór - 8 listopada 2023 - w Starych Bogaczowicach pod Wałbrzychem. Brały w nim udział aż cztery pojazdy.

Policjanci z Wałbrzycha zatrzymali 14-latka, który strzelał do szkoły w Wałbrzychu - informuje policja. Nastolatek nie przyznaje się do winy. Sprawę nagłośniliśmy jako pierwsi, a zbulwersowała całą Polskę. O nieuchwytnym od miesięcy "snajperze" pisały media w całym kraju. W wytypowaniu sprawcy pomagali też detektywi ze Śląska. Na uwagę zasługuje postawa pani dyrektor placówki, która była nieugięta. Dwa razy zawiadamiała policję w tej sprawie i zgodziła się nagłośnić sprawę w mediach, a to oznaczało prawdziwy najazd dziennikarzy z całego kraju.