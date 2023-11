Przegląd tygodnia z 5.11.2023 w Strzegomiu. Najważniejsze wydarzenia od 29.10 do 4.11.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wałbrzyska Kalkomania, czyli Wałbrzyskie Zakłady Graficzne były chlubą miasta i dumą regionu. Przedsiębiorstwo znane było na całym świecie. To była prawdziwa potęga. W wałbrzyskim zakładzie kalkę zamawiały największe firmy i to nie tylko produkujące porcelanę, ale także garnki i inne przedmioty. Dziś po wielkości zakładu zostały tylko budynki, farby i tysiące projektów kalki, które można wykorzystać choćby jutro. O świetności tego miejsca, przyczynach upadku i o potencjale, który mają budynki wystawione na sprzedaż, rozmawiamy z ostatnim prezesem wałbrzyskiej Kalkomanii, Janem Rożniakowskim. Zdjęcia wykonał dla nas pasjonat zabytków regionu, Michał Jabłoński.

Kurtki zimowe damskie nie tylko chronią przed mrozem, ale i stanowią ważną część całej stylizacji. Ten element garderoby jako jeden z pierwszych rzuca się w oczy, warto więc dobrać go do naszego stylu, a jednocześnie zgodnie z panującymi trendami. Planujesz zakup nowej kurtki na zimę? Zobacz, co będzie się nosić tego sezonu, a także, w czym będzie najcieplej!

W Starej Bystrzycy zakończyły się prace ekshumacyjne prowadzone przez Pracownię Badań Historycznych i Archeologicznych „POMOST” z Poznania. Ekshumacje dotyczyły niemieckich żołnierzy pochowanych w 1945 roku nieopodal obecnego Domu Pomocy Społecznej.

Na początku warto podkreślić różnicę między obchodzeniem uroczystości Wszystkich Świętych, która przypada 1 listopada, a późniejszym dniem Wszystkich Zmarłych zwanym też Świętem Zmarłych. 1 listopada to radosne święto liturgiczne, które celebrujemy w białym kolorze, wspominając tych, którzy według naszej wiary zasłużyli na miejsce w niebie jako święci. Co ważne, aż do 8 listopada można otrzymać odpust zupełny o ofiarować go za zmarłego.