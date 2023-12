Prasówka tygodniowa z 3.12.2023 w Strzegomiu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 26.11 a 2.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Uwaga. Wykoleił się pociąg na trasie Wałbrzych - Kłodzko. Trasa jest nieprzejezdna. Zobacz wideo i zdjęcia”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 3.12.2023. 26.11 - 2.12.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Uwaga. Wykoleił się pociąg na trasie Wałbrzych - Kłodzko. Trasa jest nieprzejezdna. Zobacz wideo i zdjęcia Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek, 1 grudnia br. w Nowej Rudzie. Jadący w kierunku Wałbrzycha szynobus należący do Kolei Dolnośląskich wykoleił się na łuku torów leżących w Nowej Rudzie. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany na tej trasie. Skład blokuje tory. 📢 Niesamowite zegary z PRL-u na sprzedaż na Dolnym Śląsku - niepowtarzalny design i wspomnienia. Oferty, ceny Niesamowite zegary z PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego designu poszukujemy dla ozdoby oraz jako pożytecznych gadżetów. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie.

📢 Z okazji 6 rocznicy prezesury Anny Żabskiej w Zamku Książ uchylamy rąbka tajemnicy. Tak wyglądają apartamenty Daisy i niepublikowane zdjęcia Anna Żabska w Zamku Książ Wałbrzycha prezesuje od 6 lat. Z tej okazji rozmawiamy o tym, co się udało, a co nie w Zamku Książ i uchylamy rąbka tajemnicy o trzech ważnych wydarzeniach, które jeszcze w grudniu odbędą się w Zamku Książ. To otwarcie apartamentów Księżnej Daisy po remoncie i prezentacja dokumentów i zdjęć z niemieckiego archiwum nowej głowy rodu Hochbergów. A od dziś Magia Świąt w Zamku Książ, która rusza już dzisiaj, 1 grudnia. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć i filmu!

Tygodniowa prasówka 3.12.2023: 26.11-2.12.2023 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wojsko rekrutuje! W całym kraju trwa nabór do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej ZDJĘCIA, FILM Trwają rekrutacje w całej Polsce do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej. Każdy ochotnik może zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacyjnego i spróbować swoich sił w wojsku.

📢 Co zamiast puchówki nosić zimą? Futerko damskie otuli w mroźne dni i doda ci szyku oraz elegancji. Zobacz, jak je noszą gwiazdy Futerka damskie w świecie mody mają swoje wzloty i upadki. W sezonie 2023/2024 widać, że to będzie jedno z najbardziej pożądanych okryć wierzchnich. Mogą nawet zdetronizować popularne puchówki. Dowodem na to są gwiazdy, takie jak Małgorzata Rozenek-Majdan, Kasia Cichopek, czy Magda Mołek, które już je noszą. 📢 Podziemna Trasa Turystyczna Zamku Książ w Wałbrzychu ma 5 lat. Okazała się turystycznym hitem. Wiemy dlaczego ZDJĘCIA, FILM Podziemna Trasa Turystyczna Zamku Książ to turystyczny hit Wałbrzycha. Właśnie mija 5 lat od udostępnienia turystom podziemi Książa. I okazuje się, że inwestycja za ponad 2 mln zł zwróciła się z nawiązką. Przez ten czas, a trzeba odliczyć prawie dwuletnią cowidową przerwę, podziemia Zamku Książ zwiedziło ponad 536 000 ludzi! To naprawdę dużo. Zobaczcie film i zdjęcia.

📢 Szokujące nagranie z udziałem Gabriela Seweryna. Mężczyzna płacze i krzyczy, że go dusi, a w tle stoi karetka pogotowia Płacz i wołanie o pomoc na kilka godzin przed śmiercią Gabriela Seweryna – w sieci krąży film z jego udziałem nagrany w pobliżu jego pracowni na Rynku. 📢 Groźny wypadek we Wrocławiu. BMW z młodymi ludźmi spadło do Odry! Samochód zatonął ZDJĘCIA Dramatyczny wypadek we Wrocławiu. We wtorek wieczorem osobowe BMW z dwiema osobami spadło z wysokiego nabrzeża do rzeki Odry we Wrocławiu. Samochód natychmiast zatonął w lodowatej, głębokiej wodzie. Młodzi ludzie wcześniej "driftowali" na lodzie. Zabawa mogła skończyć się tragedią.

📢 Dramatyczna sytuacja na Podzamczu. Kobieta wróciła do męża i dziecka. Pukała, ale nikt nie otwierał, w końcu wybito okno Do nietypowej interwencji doszło w niedzielny wieczór, 26 listopada 2023 na największym wałbrzyskim osiedlu. Zgłosiła się do służb bardzo zaniepokojona kobieta, która wróciła do domu przy ul. Grodzkiej. Niestety przez kilka kwadransów nie mogła skontaktować się z mężem, który został w zamkniętym mieszkaniu z 3-letnim maluchem.

📢 Historyczne zaręczyny. Weszli razem na Śnieżkę i przy -10 stopniowym mrozie on poprosił ją o rękę. Powiedziała "tak" Nie przeszkadzały im zaspy śniegu, mróz i wiatr. Razem doszli na Śnieżkę i tam pan Grzegorz oświadczył się pani Monice. Wrzucili zdjęcia za FB i internauci pospieszyli z gratulacjami. Czy narzeczeni mogą wziąć ślub na Śnieżce? 📢 Nadleśnictwo Świdnica zaprasza na chionkobranie i ognisko z kiełbaskami. Piękne i pachnące drzewka czekają na Was! ZDJĘCIA, FILM Chcecie mieć gwarancję, że Wasza choinka nie zwiędnie już po kilku dniach, będzie pachniała lasem i będzie miała odpowiedni kształt i wielkość? Wybierzcie się do Nadleśnictwa Świdnica i zetnijcie sobie sami wymarzone drzewko. Najlepiej przyjdźcie całą rodziną i zróbcie sobie rodzinny, świąteczny nastrój.

