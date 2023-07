Prasówka z całego tygodnia 9.07.2023 w Strzegomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Smutne, zagubione, zabiedzone i zmarznięte... Kilkanaście psów oraz kotów trafiło w ostatnich tygodniach z ulic miasta oraz regionu do Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych w Wałbrzychu. Może któregoś z nich szukacie Wy lub Wasz sąsiad? Schronisko ma też kocięta do oddania w dobre ręce. Te puszyste stworzonka czekają na kogoś, kto o nie zadba, a odwdzięczą się bezwarunkową miłością.

Przepyszne babeczki czekoladowe to najlepszy smakołyk na każdą okazję. Są idealnie wilgotne, puszyste, miękkie i kusząco pachnące czekoladą. Przygotujesz je w jedyne 10 minut i upieczesz w 15. Gwarantuję, że pokochasz je od pierwszego gryza. Przekonaj się, jakie są smaczne łatwe do zrobienia. Wypróbuj przepis na babeczki z kawałkami czekolady.

Domowe ciasteczka z dżemem to prawdziwy smakołyk. By je zrobić, nie musisz trudzić się przy zagniataniu trudnego do zlepienia ciasta i wycinaniu skomplikowanych kształtów – podpowiadam dużo prostszy sposób. Polecam mój przepis na pyszne ciastka beciki. Są one delikatne, w sam raz kruche i bardzo proste do przygotowania. Sprawdź, jakie są smaczne i koniecznie wypróbuj.

Dzisiaj (6 lipca) w Głuszycy, w powiecie wałbrzyskim zaczyna się III Sudeckie Forum Inicjatyw. Rozpocznie je o godz. 20.30 koncert zespołu Enej.

Kreacje pierwszej damy to świetna inspiracja dla dojrzałych kobiet. Styliści Agaty Kornhauser-Dudy dobrze wiedzą, jak podkreślić atuty damskiej sylwetki i jak ukryć jej mankamenty. Jedną z takich sukienek jest ta, którą założyła przy okazji spotkania z seniorami z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Bydgoszczy.