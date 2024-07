Prasówka z czerwca 2024. Zestawienie najważniejszych wydarzeń miesiąca. Zobacz, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzegomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Ofiara ataku mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach prosi o pomoc. Ruszyła zbiórka na rehabilitację Mateusza”?

Przegląd czerwca 2024 w Strzegomiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2024 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Ofiara ataku mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach prosi o pomoc. Ruszyła zbiórka na rehabilitację Mateusza Mija tydzień od dramatu, który rozegrał się w Boguszowie - Gorcach. Dokładnie w piątek, po godz. 18.00 Mateusz został zaatakowany i pocięty mieczem samurajskim. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera na budynku. Ofiara bandyckiego ataku cudem przeżyła. Mężczyzna miał odciętą dłoń i dwie głębokie rany nóg. Stracił mnóstwo krwi. Dziś dochodzi do siebie, a jego bliscy proszą o pomoc w rehabilitacji. 📢 Osunęła się ziemia. Nie będzie otwarcia Parku Wodnego w Jedlinie - Zdroju! Na to czekają mieszkańcy Wałbrzycha i całego regionu AKTUALIZACJA Niestety potwierdziły się nasze informacje, Urząd Miasta odwołał otwarcie Letniego Parku Wodnego w Jedlinie-Zdroju, które planowano na pierwsze dni lipca! To największa inwestycja w powojennej historii miasteczka, z której cieszą się nie tylko mieszkańcy uzdrowiska, ale również okolicznych miejscowości, a przede wszystkim wałbrzyszanie, którzy nie mają basenu pod chmurką, ani żadnych wodnych atrakcji pod gołym niebem. Niestety, zagrożony jest w ogóle termin tegoroczny. Na budowie jest szereg problemów, m.in. to, że osunęła się ziemia.

📢 Pociął mężczyznę mieczem samurajskim w Boguszowie - Gorcach. Szokujące wydarzenia w biały dzień. Uwaga drastyczne! AKTUALIZACJA Do szokujących wydarzeń doszło późnym popołudniem w piątek w Boguszowie - Gorcach. Przy ul. Reymonta na chodniku w biały dzień napastnik uzbrojony w narzędzie przypominające miecz samurajski pociął ofiarę! Mężczyzna z niemal odciętą ręką i ranami nogi stracił mnóstwo krwi. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Policjanci zatrzymali sprawcę, nie wie dlaczego zaatakował. Miecz kupił na targu.

Prasówka lipiec Strzegom: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Strzegomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Trumna na skwerze w Wałbrzychu: Makabryczny żart, czy przypadek? Komentarz policji W sobotni poranek, 22 czerwca 2024, na jednym z wałbrzyskich skwerów czekał przechodniów nietypowy widok. Na środku zieleńca leżała trumna. Sprawę komentują mieszkańcy na jednym z lokalnych forów, a czynności prowadzi policja. Są pierwsze ustalenia.

📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu uroczyście otwarta. Jest jak wieża Eiffla - przekonuje Urząd Miasta w Wałbrzychu. Zobaczcie zdjęcia Otwarcie wieży widokowej w Wałbrzychu. Tłumów dzisiaj rano (21 czerwca) nie było, może dlatego że zbiegło się ono z zakończeniem roku szkolnego, a może przez skwar na zewnątrz. Punktualnie o 10.30 pod wieżą pojawiło się kilkadziesiąt osób, które jako pierwsze chciały zobaczyć nową atrakcję miasta. Inwestor, czyli Urząd Miasta w Wałbrzychu porównuje wałbrzyską wieżę do wieży Eifla, choć urzędnicy sami przyznają, że może trochę na wyrost. Zobaczcie, jak wygląda od środka i widoki ze szczytu. 📢 Tradycyjne jagodzianki zrobisz bez problemu. Są pyszne i rozpływają się w ustach. Zdradzamy prosty przepis na pyszne i pulchne jagodzianki Masz ochotę na pyszne, pulchne jagodzianki? Nie musisz wydawać na nie fortuny w cukierni. Mam dla ciebie niezawodny przepis na ten pyszny wypiek. Na pewno z nim sobie poradzisz. Jagodzianki z mojego przepisu są idealnie puszyste, delikatne i słodkie. Takie wyśmienite drożdżowe bułeczki wypełnione jagodami zrobisz z moimi wskazówkami bez trudu. Przekonaj się i wypróbuj mój najlepszy przepis na jagodzianki.

📢 Areszt dla właścicieli złomowiska z Wałbrzycha. Policjanci zabezpieczyli warte 1,8 mln zł samochody Blisko dwa miliony złotych są warte luksusowe samochody, które zabezpieczyła policja w Wałbrzychu. Należą do właścicieli złomowiska na Sobięcinie, którym zarzucono zlecenie podpalenia ciężarówek w Wałbrzychu na innym złomowisku przy ul. Długiej. Pisaliśmy o tym pożarze dwa lata temu. Wybuchł w nocy 18 czerwca 2022 roku, obudził mieszkańców Piaskowej Góry, a wystrzały opon i wybuchy słychać było w całej okolicy. Zatrzymani to ci sami ludzie, którzy są także podejrzani o terroryzowanie ludzi kwasem masłowym. W Wałbrzychu i okolicy uchodzą za gangsterów.

📢 Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi w Boguszowie-Gorcach! To obiekt z 1787 roku. Zobaczcie zdjęcia Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że według map, to wejście do sztolni 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, a także uwielbiany przez Dolnoślązaków wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej z kanału Wyprawy Leona! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z zabytkowej sztolni znajdującej się w podziemiach Boguszowa - Gorc.

📢 Tak się działo podczas 10. jubileuszowego Nocnego Wrocław Półmaratonu 2024. Mamy Wasze zdjęcia - zobaczcie! Nocny Wrocław Półmaraton - Sukcesem zakończył się jubileuszowy bieg z udziałem 11 tysięcy uczestników z 30 krajów W nocy z soboty na niedzielę (15-16 czerwca), Wrocław gościł 10. Nocny Wrocław Półmaraton. W wydarzeniu wzięło udział prawie 11 tysięcy biegaczy z aż trzydziestu krajów. Uczestnicy pokonali dystans 21,0975 km, a ostatni z nich dotarli na metę w nocy. Nasz fotoreporter uwiecznił zmagania maratończyków. Czy biegłeś lub kibicowałeś? Odnajdź się na naszych zdjęciach! 📢 Życie więźnia od środka. Nikt nie chce tu trafić, a mimo to wielu ludzi to ciekawi. Zobacz zdjęcia wrocławskiego więzienia od środka! W Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu, jednym z największych tego typu obiektów w Polsce, życie toczy się własnym, nieprzerwanym rytmem. Mimo powszechnej opinii, więzienie to nie tylko miejsce kary, ale również przestrzeń, gdzie osadzeni mogą pracować nad sobą, zdobywać nowe umiejętności i przygotowywać się do powrotu do społeczeństwa. Jak wygląda codzienność osób przebywających po obu stronach krat? Zapraszamy do świata, który z pewnością nie jest miejscem, do którego chcielibyście trafić, ale którego rzeczywistość może Was zaskoczyć.

📢 Dzisiaj otwarcie basenów letnich w Strzegomiu! Ile kosztuje wstęp i co się zmieniło? Baseny letnie w Strzegomiu już otwarte! To ulubione miejsce wypoczynku strzegomian, wielu mieszkańców powiatu świdnickiego i co ciekawe wałbrzyszan. Ci ostatni nie mają w mieście żadnego kąpieliska pod chmurą i podczas gorących dni ochłody szukają u sąsiadów. 📢 Rzeź zwierząt koło Kłodzka i Wałbrzycha. Rolnicy domagają się policzenia wilków. Watahy częściej atakują na Dolnym Śląsku Doniesienia i zdjęcia z Dolnego Śląska są drastyczne. Wilki znowu zaatakowały koło Kłodzka. W Radochowie zabiły 14 wyjątkowych owiec z rodowodem. Kilka dni wcześniej w Jaszkowej Dolnej zagryzły całe stado - 30 sztuk. Są doniesienia o kolejnych zagryzionych koniach, tym razem wczoraj w Złotym Stoku. Koło Wałbrzycha w Czarnym Borze odnotowano kolejne ataki. Wilki wytrzebiły niemal wszystkie muflony na Dolnym Śląsku. Z populacji liczącej kilkaset sztuk, zostało kilka, może kilkanaście! Gospodarze są wściekli, żądają wraz z Izbą Rolniczą monitorowania populacji wilczych gromad i zmiany przestarzałych przepisów prawa.

📢 Marzena Kipiel-Sztuka została pochowana na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Aktorkę żegnały tłumy Pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki odbył się w czwartek (13 czerwca 2024) na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy. Aktorka była żegnana przez tłumy. W jej ostatnią drogę udali się, obok mieszkańców, jej bliscy, przyjaciele i koledzy z teatru, czy telewizji. Legniczanka zmarła w wieku 58 lat. 📢 Oto zakamarki wokół Jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Co tam można zobaczyć? Mamy zdjęcia Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu Śląskim w gminie Walim to jedno z ulubionych miejsc Dolnoślązaków. Chętnie zaglądają tu wrocławianie, mieszkańcy Świdnicy czy Wałbrzycha. Przyjeżdżają pospacerować po tamie, posiedzieć na plaży i na dobry obiad w Hotelu Maria Antonina czy pobliskiej Fregacie. Dziś zachęcamy do wybrania się na spacer ścieżką wokół jeziora. Zrobicie urocze zdjęcia, i dowiecie się ciekawostek o roślinach i zwierzętach, które tu żyją z tablic informacyjnych. No i widoki są niezapomniane.

📢 Tłumy wrocławian i turystów podczas otwarcia Bastionu Sakwowego we Wrocławiu. Nowe miejsce relaksu dla mieszkańców. Zobaczcie zdjęcia! Dziś o godzinie 10:00 symbolicznie wrocławianie wspólnymi siłami usunęli bramę ogrodzeniową i otworzyli Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Na otwarcie przybył tłum mieszkańców oraz turystów. Sami organizatorzy byli trochę zaskoczeni taką ilością zainteresowanych. Kolejka ustawiała się już przed godziną 9:00.

Bastion Sakwowy na Wzgórzu Partyzantów to nie tylko zabytek o bogatej historii, ale także miejsce tętniące życiem kulturalnym i społecznym. Jego otwarcie po renowacji to doskonała okazja do odkrycia na nowo tego wyjątkowego miejsca we Wrocławiu. 📢 Nowy kebab w Wałbrzychu szykuje się do otwarcia. Przysmak będą serwować rodowici wałbrzyszanie, którzy już szkolą załogę w Piri Piri Kebab W Wałbrzychu rządzi kebab. Działa tu kilkanaście lokali serwujących ten przysmak, w większości prowadzonych przez egzotycznych właścicieli m.in z Turcji, Libanu, czy Indii. Teraz w mieście powstaje nowa, całkiem inna restauracja z kebabem niż te, które znamy. To Young Kebab z mięsem i filozofią serwowania od Piri Piri Kebab z Lublina. Lokal urządzili i będą prowadzić rodowici wałbrzyszanie. Jednego z nich mieszkańcy znają z przywracania blasku zrujnowanym kamienicom. Zajrzyjcie tu koniecznie, jeśli lubicie kebab.

📢 Złodzieje napadli na bank we Wrocławiu. Wysadzili bankomat i ukradli gotówkę. Mamy ZDJĘCIA I FILM Dzisiaj w nocy (z 4 na 5 czerwca) we Wrocławiu doszło do spektakularnego napadu na bank. Nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku Spółdzielczej Grupy Bankowej, znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Niedziałkowskiego i Strachocińskiej, a następnie ukradli gotówkę z bankomatu i uciekli!

📢 Miss Polonia 2024. W Warszawie oficjalnie przedstawiono 24 finalistki konkursu. Oto kandydatki do tytułu najpiękniejszej Polki Miss Polonia 2024. Finał 95. edycji konkursu Miss Polonia zbliża się wielkimi krokami. Gala odbędzie się już pod koniec czerwca, dlatego na początku miesiąca, podczas uroczystej konferencji w ROXX Warsaw, oficjalnie przedstawiono 24 finalistki tegorocznej edycji. Wśród nich znajdują się cztery reprezentantki województwa mazowieckiego. Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii i poznać kandydatki rywalizujące o tytuł najpiękniejszej Polki.

📢 Straż Miejska w Wałbrzychu otoczyła watahę dzików i pilnuje, by nikt się nie zbliżał. Koło placu zabaw śpi locha z małymi Straż Miejska w Wałbrzychu ogrodziła teren wokół placu zabaw na Podzamczu w Wałbrzychu. Pod rozłożystym krzakiem śpi tam locha z małymi... Potomstwo jest różnej wielkości, niektóre sztuki całkiem spore. Strażnicy od kilku godzin pilnują, by nikt nie zbliżył się do zwierząt i aby one nie zrobiły nikomu krzywdy. Jak będzie trzeba, będą stać tam całą noc. 📢 Wieża widokowa w Wałbrzychu nocą jest podświetlona. Wygląda obłędnie! Uwaga, w dniu otwarcia wieży w Wałbrzychu, wejście jest za darmo W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa kultowej bajki Shrek opisując nową wieżę widokową w Wałbrzychu, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Sam prezydent miasta krytyki się nie boi, a w wywiadzie telewizyjnym zaznaczał nawet, że Wieża Eiffla - najsłynniejsza wieża Europy, też się na początku nie podobała! Nasza, nawiązuje do górniczej przeszłości, ma rdzawy kolor, który zwłaszcza jesienią pięknie będzie komponował się z otoczeniem, a nocą wygląda obłędnie. Zobaczcie zdjęcia!

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.