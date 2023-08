Prasówka z lipca 2023 - najważniejsze wydarzenia. Co działo się w Strzegomiu? Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w lipcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzegomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „11 milionów papierosów i 12 ton tytoniu! W Wałbrzychu Ukraińcy prowadzili nielegalną fabrykę! ”?

Przegląd lipca 2023 w Strzegomiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z lipca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 11 milionów papierosów i 12 ton tytoniu! W Wałbrzychu Ukraińcy prowadzili nielegalną fabrykę! Profesjonalna fabryka i miliony sztuk podrobionych papierosów, do tego tony półproduktów odnalezionych na wałbrzyskim osiedlu. 21 zatrzymanych stanęło 28 i 29 lipca przed Sądem Rejonowym w Wałbrzychu, gdzie usłyszeli zarzuty. Przez ich działalność Skarb Państwa mógł stracić ponad 21 milionów złotych. 📢 Zmienią się zasady waloryzacji? Nad tym pracuje rząd. Emeryci dostaną dodatkowe 4200 zł? Wielu dostanie nawet więcej! Coroczne waloryzacje rent i emerytur są ważnym wydarzeniem dla wielu seniorów. Szczególnie istotne jest to dla tych, których sytuacja finansowa nie jest najlepsza, żeby nie powiedzieć, że jest tragiczna. Tym bardziej osoby te zainteresuje fakt, że rząd obecnie pracuje nad kolejnymi zmianami zasad związanych z waloryzacją rent i emerytur. Wedle zapowiedzi ma być tu mowa o nawet kilkunastu procentach podwyżki. Jeśli doliczymy do tego tzw. trzynastą i czternastą emeryturę, przekonamy się, że dodatkowe pieniądze przekroczą 4 tysiące 200 złotych. A dla wielu z nich będzie jeszcze więcej! Ile dostaną seniorzy? Mamy wyliczenia!

📢 Zalew w Radkowie otwarty po remoncie! Turystyczny hit ze zjeżdżalniami wodnymi, wodospadem i największym w Polsce Ninja Water Park ZDJĘCIA Zalew w Radkowie otwarty po kapitalnym remoncie! Na ten moment czekali mieszkańcy Dolnego Śląska, a zwłaszcza Wałbrzycha, Kłodzka czy Dzierżoniowa i Świdnicy. Prace trwały dwa lata i kosztowały 5 mln zł. Pieniądze pochodzą z rządowego dofinansowania. Na miejscu mnóstwo atrakcji, m.in. jeden z największych parków wodnych w Polsce - Ninja Water Park, a od 29 lipca także splash tower - ogromna wieża ze zjeżdżalniami i 10 metrowym wodospadem.

Prasówka sierpień Strzegom: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w lipcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Strzegomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Handlowali ludźmi nadal przebywają na wolności. Są wśród nich dolnoślązacy, zdjęcia, rysopisy Art. 189a *§ 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Tylko tyle grozi osobie, która dopuszcza się takiego przestępstwa w Polsce. Pomimo wysokiej wykrywalności tych przestępstw, nadal na wolności są przestępcy, którzy nie liczą się z czyjąś wolnością. Poszukuje ich policja w całej Polsce, być może ta publikacja przyczyni się do schwytania któregoś z nich.

📢 Dolina Szwajcarska - Niedźwiedzia Dolina: Tu jest jak w Alpach! Urokliwe miejsce w sercu Wałbrzycha - Zdjęcia Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków. 📢 Pole dance na dachu Galerii Dominikańskiej. Zobaczcie, jak instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańczyły na rurze W sobotę (22.07) na dachu Galerii Dominikańskiej odbyły się pokazy tańca na rurze. Akrobatyczne umiejętności prezentowały instruktorki i uczennice z wrocławskiej szkoły tańca Royal Pole Dance Academy. Ależ one są wygimnastykowane! Mamy dla Was mnóstwo zdjęć i film. Zobaczcie.

📢 Na Wzgórzu Gedymina w Szczawnie - Zdroju powstaje plaża, pomosty, alejki i miejsce na grilla. Znamy termin zakończenia prac ZDJĘCIA, FILM Staw na Wzgórzu Gedymina od lat jedno z ulubionych miejsc wałbrzyszan i mieszkańców Szczawna - Zdroju, ma szansę znowu stać się turystyczną perełką. Położony na granicy uzdrowiska i wałbrzyskiej Piaskowej Góry jest miejscem wyjątkowo uroczym, niestety dziś zaniedbanym. Miejsce odkupiła od uzdrowiska Szczawno -jedlina gmina Szczawno - Zdrój i zamienia w piękne miejsce rekreacji. 📢 Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu należał do Niemca Paula Pätzolda. Ukrył go 99 lat temu i zostawił list w słoiku. Co napisał? Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Wiemy, co napisał właściciel skarbu. Jak się okazuje, schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie.

📢 Ostatnie przygotowania wałbrzyszan do 20. pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymka ruszy spod katedry w Świdnicy Już za kilka dni, bo 1 sierpnia br spod świdnickiej katedry wyruszy 20., jubileuszowa piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Wędrowanie pod tron Matki Bożej w Częstochowie potrwa do 8 sierpnia. Jak mówią uczestnicy, warto iść, bo na takiej pielgrzymce dzieją się cuda. Można się jeszcze zapisać. 📢 Tragiczny wypadek w Legnicy. Kompletnie pijany kierowca zabił młodą kobietę! Ludzie w szoku Do tragedii doszło dzisiaj, 19 lipca w Legnicy. Na osiedlu domów jednorodzinnych śmiertelnie potrącona została 21-letnia kobieta. Kierowca to obywatel Ukrainy, który był pijany i uciekał przed policją. 📢 Andrzejówka dostanie ponad pół miliona złotych rządowej dotacji na remont dachu ZDJĘCIA, FILM Radość w Andrzejówce, ulubionym schronisku górskim Dolnoślązaków. Dostanie 586 000 zł na ratowanie i rekonstrukcję zabytkowego dachu. Dach przeciekał i zagrożone były przyjęcia gości. Dobrą wiadomość przekazał turystom i zarządzającym obiektem, wicemarszałek dolnośląski Grzegorz Macko. - To pieniądze na ratowanie zabytków z Polskiego Ładu - zaznacza Macko.

📢 Straszny wypadek koło Jawora. Kobieta rozbiła samochód o bandy, silnik wypadł z auta, kabina roztrzaskana Do strasznego wypadku doszło między Jaworem a Bolkowem na drodze S3. Dzisiaj w nocy (17 lipca) kobieta kierująca samochodem osobowym uderzyła w bariery energochłonne o roztrzaskała auto. Siła uderzenia była tak duża, że silnik wypadł z samochodu. 📢 Wieża na Wielkiej Sowie uroczyście otwarta! Po dwóch latach oczekiwań, w końcu można na nią wejść ZDJĘCIA, FILM Po dwóch latach generalnego remontu Wieży widokowej na Wielkiej Sowie, 16 lipca oficjalnie i z wielką pompą nastąpiło jej otwarcie. Turyści mieli tę przyjemność, by wspólnie z włodarzami przeciąć wstęgę i wejść na wieżę. A dla tych, którzy zgłodnieli, była darmowa grochówka i smażona kiełbasa. Warto się tu wybrać i z tarasu 25 m nad ziemią zobaczyć panoramę okolicy, Śnieżkę i Ślężę.

📢 Pat w Urzędzie Miasta w Świebodzicach. Burmistrz żąda rozwiązania Rady Miejskiej i wstrzymuje radnym diety FILM, ZDJĘCIA Burmistrz Świebodzic Paweł Ozga żąda rozwiązania Rady Miejskiej w Świebodzicach. Wstrzymał radnym diety i napisał do premiera, że z taką radą pracować się nie da i chce jej rozwiązania. W Świebodzicach od dawna trwa patowa sytuacja, bo burmistrz nie ma większości. Opozycja dziwi się postępowaniu włodarza i zarzuca mu, że nie chce rozmawiać, współpracować, ani brać pod uwagę głosu radnych, którzy mają większość w radzie. 📢 Pościg na S5 na Dolnym Śląsku. Kierowca zobaczył napis "POMOCY" na tylnej szybie BMW [FILM] Jeden z kierowców jadących trasą ekspresową S5 na wysokości Trzebnicy (woj. dolnośląskie) zauważył w samochodzie, który go wyprzedził, coś niepokojącego. Pod tylną szybą leżała maskotka i kartka z napisem "POMOCY". Ruszył w pościg i zawiadomił policję. Wszystko nagrała kamera samochodowa. Obejrzyjcie poniżej.

📢 Castle Party Festival 2023 w Bolkowie, dzień trzeci, zobaczcie zdjęcia i film Jeden z największych tego typu festiwali (klimat rocka gotyckiego) w tej części Europy będzie trwał do niedzieli 16 lipca. Castle Party to także okazja do zademonstrowania swojego oryginalnego stylu. Im więcej czerni i "pazura" tym lepiej! obowiązuje dowolność stylu i nikt nikogo nie skrytykuje za nieodpowiedni ubiór. 📢 Tłumy nad Jeziorem Mietkowskim. Ładna plaża w Borzygniewie i bary. Dolnoślązacy uciekają przed upałem nad wodę. Jest plaża i piękne widoki Przed nami kolejny upalny, lipcowy weekend na Dolnym Śląsku. Kto żyw, będzie uciekać nad wodę, by tam miło spędzić czas. Wielu wrocławian, wałbrzyszan czy świdniczan wybierze Zalew Mietkowski i plażę w Borzygniewie podobnie jak w ubiegły weekend. Na miejscu spotkaliśmy tam nawet dziewczyny świętujące wieczór panieński właśnie nad wodą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Wypadek śmiertelny na Dolnym Śląśku. Koło Oławy samochód zderzył się z kombajnem. Zginął młody kierowca Tragiczny wypadek koło Oławy. Dzisiaj rano (13 lipca) samochód osobowy zderzył się z kombajnem. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Na drodze są utrudnienia. Uważajcie. 📢 Skarb na budowie w Wałbrzychu. Ukryty był pod ziemią na remontowanej drodze 1 Maja w Wałbrzychu ZDJĘCIA Skarb ukryty był metr pod ziemią na ul. 1 Maja w Wałbrzychu. Natknęli się na niego robotnicy pracujący przy remoncie tej drogi. W słoiku schowane były pieniądze, projekty i list w języku niemieckim. Komuś bardzo zależało na tym, aby rzeczy nie dostały się w niepowołane ręce. Słoik ukryty był na głębokości jednego metra. 📢 Interwencja pogotowia ratunkowego na basenie w Świebodzicach. Ranny nastolatek [ZDJĘCIA] Poruszenie na basenie letnim w Świebodzicach. Dzisiaj, 11 lipca późnym popołudniem interweniowało tam Pogotowie Ratunkowe ze Świdnicy. Pomocy wymagał nastolatek z rozbitą głową. W takich obiektach należy przestrzegać poleceń ratowników, nie skakać do wody tam, gdzie wiszą tabliczki z zakazem.

