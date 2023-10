Przegląd prasy z tygodnia 22.10.2023. Co działo się w Strzegomiu. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 15.10 a 21.10.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Potężny pożar w bloku we Wrocławiu. Na Szczepinie zapaliła się hulajnoga elektryczna ZDJĘCIA”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 22.10.2023. 15.10 - 21.10.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Potężny pożar w bloku we Wrocławiu. Na Szczepinie zapaliła się hulajnoga elektryczna ZDJĘCIA Potężny pożar mieszkania przy ul. Czarnieckiego 16 we Wrocławiu. Pożar wybuchł w sobotę, 21 października, o godz. 5 rano. Mieszkanka budynku podniosła alarm. Zadzwoniła też na służby i jako pierwsi na miejsce przyjechali policjanci, którzy ewakuowali zaspanych mieszkańców. 📢 Piękne stroiki na grób z lampionem. Wyjątkowe kompozycje z latarenką na Wszystkich Świętych 2023. Zobacz najmodnejsze dekoracje na cmentarz Stroiki na grób z lampionem to pomysł na piękną ozdobę na Wszystkich Świętych 2023. Warto więc pomyśleć o kupieniu lub wykonaniu takiej nietuzinkowej kompozycji na cmentarz i uczczeniu pamięci zmarłych. Podpowiadamy, jakie wzory stroików z lampionem są najmodniejsze w 2023 roku. Zobacz na prawdziwych zdjęciach wyjątkowe kompozycje na grób z latarenką.

📢 Niesamowite dzieła! Liliana Gronuś stworzyła 80 obrazów ze 180 tysięcy guzików! Zobaczcie zdjęcia Od 2003 roku Liliana Gronuś, mieszkanka dolnośląskiego Wałbrzycha tworzy niepowtarzalne obrazy z guzików. To niesamowite, wyszywane dzieła. Każdy obraz powstawał przez kilka tygodni, wymagał też przygotowań i poszukiwań odpowiednich guzików. Emerytowana ceramik trafiła do ksiąg rekordów, ma na koncie wiele wystaw, kilka jej obrazów właśnie trafiło na kolejną ekspozycję. Zobaczcie jej zdjęcia!

Tygodniowa prasówka 22.10.2023: 15.10-21.10.2023 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Skup kasztanów. Zbierz, oddaj i zarób. Sezon powoli dobiega końca, tyle można dostać za 1 kg Po co skupuje się kasztany i ile można na tym zarobić? Rozpoczyna się jesień, pod drzewami widać pierwsze kasztany. Choć te z parku nie są jadalne, mają swoje zastosowanie m.in. w kosmetologii. Co zrobić, gdy zebraliśmy ich za dużo? Do czego kasztany przydadzą się w domu? Na pewno dzieciom do robienia ludzików, niektórzy zachowują je też w ramach przesądów. Znacznie bardziej opłaca się jednak… zanieść je do skupu. W Polsce przybywa miejsc, gdzie można sprzedać kasztany. Ile płaci się za kilogram? Jak działa skup kasztanów?

📢 Doznał zawodu miłosnego, oblał się łatwopalną cieczą i groził że się podpali w bibliotece w Kamiennej Górze! Wiadomo, dlaczego 47-letni mężczyzna oblał się łatwopalną cieczą w bibliotece w Kamiennej Górze i groził, że się podpali. Jak ustalili kamiennogórscy policjanci, mężczyzna doznał zawodu miłosnego. Miał też grozić kobiecie i nękać ją. Dzięki szybkiej reakcji pracowników biblioteki i reakcji policjantów nikomu nic się nie stało. Dzisiaj, 19 października wnioskiem o areszt mężczyzny zajmie się Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze. 📢 Wielki finał Święta Województwa Dolnośląskiego i piknik rodzinny na wrocławskich Partynicach W weekend 21 i 22 października, w godzinach od 11:00 do 17:30, na Wrocławskim Torze Wyścigów Konnych Partynice odbędzie się wyjątkowa impreza. Dwudniowy piknik rodzinny to wielkie święto naszego regionu, które w jednym miejscu zgromadzi największe atrakcje Dolnego Śląska. Bogaty program wydarzenia skierowany jest do wszystkich mieszkańców i turystów – również tych najmłodszych.

📢 Pożar dachu hali przemysłowej w Dzierżoniowie. Strażacy walczyli z ogniem przez blisko 4 godziny! Jedenaście zastępów straży pożarnej walczyło dzisiaj w nocy (18 października) z pożarem hali przemysłowej przy ul. Staszica w Dzierżoniowie. Według wstępnych ustaleń policji, przyczyną pojawienia się ognia mogły być prace spawalnicze. 📢 Ogromna plantacja marihuany na Dolnym Śląsku. Tysiące działek nie trafią na rynek - zdjęcia Ponad 10 kg konopi indyjskich oraz 54 krzewy zarekwirowała policja w niewielkiej miejscowości pod Wałbrzychem. Zatrzymano też trzy osoby, którym przedstawiono zarzuty - za przestępstwa narkotykowe grozi im nawet 10 lat więzienia. 📢 Wyniki wyborów parlamentarnych w więzieniach. Na czele Koalicja Obywatelska Znamy już wyniki wyborów parlamentarnych. Na stronach PKW można znaleźć rezultaty głosowania we wszystkich obwodowych komisjach, w tym również w więzieniach i aresztach śledczych. Kto tam wygrał? Oto wyniki w znanych placówkach penitencjarnych.

📢 Zapiekanka ziemniaczana z boczkiem na sycący, domowy obiad. Nie obędzie się bez dokładki! Zapiekanka ziemniaczana z boczkiem nie tylko nieziemsko pachnie, ale i smakuje. Taka wprost wyjęta z piekarnika, choć gorąca, jest najlepsza. Połączenie aromatycznego, wędzonego boczku z ulubionymi warzywami i chrupkimi ziemniaczkami to zestaw, któremu trudno się oprzeć. Sprawdzi się na obiad albo kolację na gorąco. Śmiało można ją też przygotować, spodziewając się gości czy na imprezę jako danie na ciepło. Sprawdź przepis na zapiekankę ziemniaczaną z boczkiem. 📢 Wybory parlamentarne 2023: Frekwencja wyborcza na Dolnym Śląsku - które powiaty z najwyższą? 15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących?

📢 Wybory parlamentarne 2023: Jak głosowały - powiat świdnicki, kłodzki, dzierżoniowski i ząbkowicki? W dwóch wygrał PiS! Znane są już wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w powiatach dawnego województwa wałbrzyskiego. Mamy wyniki ze wszystkich obwodów. Sprawdziliśmy, które komitety wyborcze oraz którzy kandydaci do Sejmu i Senatu zdobyli największe poparcie w powiecie kłodzkim, świdnickim, ząbkowickim oraz dzierżoniowskim. 📢 Najciekawsze pojedynki wyborcze. Wiemy, kto wyszedł zwycięsko z rywalizacji „jedynek” Znane są już sondażowe wyniki wyborów do Sejmu. Cały czas napływają oficjalne, które podaje Państwowa Komisja Wyborcza. Za nami starcia czołowych polityków głównych partii. Zobaczcie, którzy z nich - na ten moment - wygrywają prestiżowe rywalizacje „jedynek”? 📢 Skład Sejmu 2023. Poznaj nazwiska posłów, którzy najprawdopodobniej zasiądą w sejmowych ławach Zakończyły się wybory parlamentarne 2023. Poznaliśmy już sondażowe wyniki wyborów, według których wygrało Prawo i Sprawiedliwość. Prezentujemy listę posłów z list Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Trzeciej Drogi, którzy w przyszłej kadencji Sejmu z dużą dozą prawdopodobieństwa zasiądą w sejmowych ławach.

📢 Mistrz parkowania ekstremalnego zaparkował samochód w centrum miasta na klombie Nietypowe miejsce do parkowania w centrum Wałbrzycha znalazł sobie mieszkaniec naszego miasta. W sobotę, 14 października po godzinie 15:00 wałbrzyscy policjanci otrzymali informację o kolizji drogowej na ul. Słowackiego w centrum miasta. To, co mundurowi zastali na miejscu, wprawiło ich w zdumienie. 📢 Wyniki wyborów do Sejmu w USA. Wśród amerykańskiej Polonii zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość W komisjach wyborczych w Stanach Zjednoczonych w nocy z niedzieli na poniedziałek zakończono liczenie głosów w polskich wyborach parlamentarnych i w referendum. Wśród amerykańskiej Polonii zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość zdobywając 40 proc. głosów. W wyborach do Senatu większość zdobył kandydat opozycji Adam Bodnar. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Wyniki late poll. Jak wygląda podział mandatów? Pojawiły się wyniki badania late poll przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu. Według nich, Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło w wyborach parlamentarnych 2023 z wynikiem 36.6 proc., Koalicja Obywatelska uzyskała poparcie na poziomie 31 proc.

📢 Oficjalne wyniki wyborów PKW. Taka jest przewaga PiS nad KO W wyborach do Sejmu zwyciężył PiS przed KO, Trzecią Drogą, Lewicą i Konfederacją. Na stronie PKW pojawiły się oficjalne informacje z kolejnych obwodowych komisji wyborczych. Mamy 100 proc. okręgów. Nasz artykuł jest aktualizowany na żywo. 📢 Wybory do Senatu. Do PKW spłynęły wszystkie wyniki. Kto zdobył mandat? PKW na swojej stronie internetowej publikuje od rana szczątkowe wyniki wyborów do Senatu. Sprawdź, którzy z kandydatów w poszczególnych okręgach radzą sobie najlepiej i są faworytami w wyścigu o mandaty. W większości okręgów znamy już zwycięzców.

📢 Sondażowe wyniki wyborów 2023. Tak głosowano w poszczególnych województwach Znamy sondażowe wyniki wyborów parlamentarnych 2023 w poszczególnych województwach. W których rejonach Polski wygrało Prawo i Sprawiedliwość, a w których Koalicja Obywatelska? Zobacz szczegółowe dane.

