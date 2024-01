Prasówka tygodniowa z 28.01.2024 w Strzegomiu. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 21.01 a 27.01.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Willa Keindorff w zimowej aurze. Piękny zabytek czeka na ratunek - zdjęcia i wizualizacje”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 28.01.2024. 21.01 - 27.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Willa Keindorff w zimowej aurze. Piękny zabytek czeka na ratunek - zdjęcia i wizualizacje Gmina Wałbrzych w ostatnich latach uratowała wiele zabytkowych budynków. Zyskały one nowe przeznaczenie. Niestety kilka wyjątkowych perełek czeka na ratunek i z roku na rok ich blask coraz bardziej przygasa. Takim budynkiem jest willa Keindorff przy ul. Zamkowej 2. Zobaczcie jak wygląda ona obecnie, przypominamy unikalne zdjęcia z wnętrza willi oraz wizualizacje jak może wyglądać po remoncie. 📢 Schudła 10 kilogramów eliminując jeden produkt! Małgorzata Ostrowska-Królikowska przeszła sporą metamorfozę Małgorzata Ostrowska-Królikowska cieszy się dużą sympatią widzów. Nie każdy jednak wie, że aktorka, znana głównie z roli Grażyny Lubicz w serialu „Klan”, swego czasu przeszła znaczną metamorfozę. Schudła wówczas aż 10 kilogramów i to za sprawą niewielkich zmian. Z czego zrezygnowała?

📢 Marta Manowska na egzotycznych wakacjach. Zwiedza kraj, który Polacy rzadko odwiedzają – i nie jest sama! Marta Manowska znowu zachwyca internautów zdjęciami z podróży, publikowanymi na Instagramie. Tym razem popularna prezenterka wybrała się do kraju, który rzadko odwiedzają Polacy. Towarzyszy jej zgrana ekipa, w tym mężczyzna, którego fani rozpoznali od razu.

Tygodniowa prasówka 28.01.2024: 21.01-27.01.2024 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oswojone stado saren i jeleni podchodzi do ludzi w Szklarskiej Porębie. Po tragicznej śmierci jelenia Bartka, mieszkańcy boją się o nie Śliczne stado saren i jeleni krąży po Szklarskiej Porębie w okolicy Zbójeckich Skał. Nie boją się ludzi i "pozują" do zdjęć. Ostatnio widziane były na terenie ogródków działkowych. Zdjęcia z wdzięcznymi zwierzętami opublikował w mediach społecznościowych pan Paweł Pawlak, miłośnik regionu. I wywołał lawinę komentarzy. Mieszkańcy boją się, że sarny spotka taki sam los, jak oswojonego jelenia Bartka, który zginął z rąk myśliwego. A inni, że ściągną wilki.

📢 Nauczyciel od WF-u gwiazdą studniówki! Tym tańcem zyskał szacunek. „Ale pan wywija fajnie”. Zobacz wideo Studniówkowy szał wciąż trwa. W sieci pojawiają się nagrania z kolejnych maturalnych balów. Tym razem uznanie zdobył nauczyciel, który pokazał swoje umiejętności taneczne na studniówce swoich uczniów. Talent wufeisty robi wrażenie. Ten popis jest naprawdę warty uwagi, zobaczcie. 📢 Najnowsze pomysły oszustów sprawdzają się na Dolnym Śląsku. Potrafią wyłudzić dziesiątki tysięcy! Wykorzystanie emocji rodziny martwiącej się o los krewnego w tarapatach to wciąż popularny scenariusz wykorzystywany przez naciągaczy. Ale jak okraść przedsiębiorcę kupującego maszyny, klienta oczekującego na paczkę, zatroskanych o oszczędności czy chcących je zainwestować? Przestępcy mają na to sposób. Oto najnowsze przykłady z Dolnego Śląska. 📢 Protesty rolników na Dolnym Śląsku. Kilkaset traktorów i maszyn rolniczych wyjechało na drogi W kilkunasty miejscach Dolnego Śląska na drogi wyjechały traktory i maszyny rolnicze. To protest rolników, który zaplanowano dzisiaj (24.01) w całym kraju. W Miliczu, do protestujących dołączyli kierowcy ciężarówek i zwykli kierowcy samochodów. Unosili kciuki w geście poparcia. W Kobierzycach pod Wrocławiem rolnicy zapowiedzieli, że jeżeli nie dojdzie do zmian, których chcą, zaostrzą formę protestu. "Jeszcze będzie grubo". Zobaczcie zdjęcia z protestów w Miliczu i Kobierzycach.

📢 Koledzy próbowali odbić z radiowozu w Świdnicy zatrzymanego kumpla. Akcja jak z filmu... Gang Olsena Sceny rodem z filmu Gang Olsena w świdnickim rynku. Tyle, że nie o kradzież ty chodzi, a o zniszczenie mienia. Wesoło się rymuje, ale wesoło wcale nie było, kiedy funkcjonariusz straży miejskiej wypatrzył na obrazie z kamer monitoringu idącą chwiejnym krokiem grupę młodych ludzi, z których jeden zaczął niszczyć rynnę w kamienicy w Świdnicy. Zatrzymanie wandala, skończyło się próbą odbicia go z radiowozu!

📢 Zamek Książ w Wałbrzychu jest scenerią w filmie nominowanym do Oscarów! Obraz realizowano tu w tajemnicy! Zamek Książ w Wałbrzychu był już scenerią w kilkudziesięciu filmach. Nic dziwnego, najpiękniejszy zamek w Polsce, od wielu lat zachwyca twórców w kraju i za granicą. Okazuje się, że dawną siedzibę rodu Hochbergów można zobaczyć też w filmie nominowanym obecnie do Oscarów w aż pięciu kategoriach. W tym najważniejszej, dla najlepszego filmu!

📢 Dzisiaj w kilkunastu miejscach Dolnego Śląska będą protestować rolnicy. Tutaj będą utrudnienia na drogach, zobaczcie mapę! Dzisiaj, 24 stycznia w całej Polsce zaplanowano największy protest rolników. Traktory i maszyny rolnicze będą utrudniać ruch na drogach także w kilkunastu dolnośląskich miastach. Akcję zaplanowano w godzinach 12.00-14.00. W galerii zdjęć prezentujemy mapy dróg z Dolnego Śląska, gdzie będą protestować rolnicy. Będą to drogi m.in. w okolicach Legnicy, Głogowa, Świdnicy, Wałbrzycha, Kłodzka. 📢 Agnieszka Grochowska w prostej, ale powalającej kreacji. Dorota Segda podkreśla talię. Zobacz stylizacje z premiery filmu „Kos” We wtorek (23 stycznia) odbyła się prapremiera filmu „Kos”. Na projekcji pojawiło się wiele znanych twarzy, w tym gwiazd produkcji. Do zdjęć pozowały między innymi Agnieszka Grochowska i Dorota Segda. Zarówno one, jak i wiele innych celebrytek na tę okazję wybrało czerń. Zobacz, jak się prezentowały.

📢 Jeden handlował, drugi posiadał, a trzeci chował narkotyki z karmą dla królika Ostatnie dni to prawdziwy wysyp zatrzymanych osób za przestępstwa narkotykowe. Wpadł dealer i kilku posiadających takie środki. Jeden w zakazany proceder wciągnął swojego pupila. Oto przypadki z ostatnich dni.

📢 13 nieoczywistych miejsc w Polsce, które musicie odwiedzić. Szokujący pomnik, magiczne zwierciadła i inne zaskakujące atrakcje Przeszukaliśmy TikToka, Facebooka i Instagram w poszukiwaniu najbardziej nietypowych i nieoczywistych miejsc w Polsce, które robią największe wrażenie na internautach. W galerii poniżej znajdziecie 13 zakątków Polski, których nie ma w typowych przewodnikach turystycznych, ale mimo to zachwycają – są naprawdę niezwykłe, a dla większości turystów stanowią zupełne zaskoczenie! Zapraszamy – poznajcie 13 najbardziej nieoczywistych miejsc w Polsce, które koniecznie musicie zobaczyć na własne oczy.

📢 Napisał na elewacji Kościoła Pokoju w Świdnicy będącego na liście UNESCO nazistowskie symbole i wulgaryzmy. Jest już w rękach policji W rękach świdnickiej policji jest sprawca, który umieścił wulgarne i nazistowskie napisy na elewacji ogrodzenia Kościoła Pokoju w Świdnicy. To zabytek światowej klasy, umieszczony na liście UNESCO. Mężczyzna odpowie za to przed sądem, grozi mu do 10 lat więzienia. 📢 Protesty rolników 24 stycznia. Dziś w ponad 170 miejscach w Polsce przejeżdżają kolumny ciągników. Mapa strajków na drogach i postulaty Na mapie środowego protestu rolników zaznaczono ponad 170 miejsc w całej Polsce, gdzie planowane są akcje protestacyjne. Rolnicy wyjadą ciągnikami na ulice z dwoma głównymi postulatami. Jeden dotyczy napływu towarów z Ukrainy, drugi ograniczeń w produkcji rolnej, które wynikają ze strategii unijnego Zielonego Ładu. Sprawdź na mapie, gdzie będzie można spotkać rolników 24 stycznia.

📢 Pożar w hotelu Sandra Spa w Karpaczu. Zagrożenia nie ma. 400 ewakuowanych osób czeka, czy będzie mogło wrócić do pokoi Dzisiaj (22 stycznia) nad ranem w hotelu Sandra Spa w Karpaczu wybuchł pożar. Strażacy zjawili się natychmiast. Ewakuowano gości oraz personel hotelu. Trwa dogaszenie źródła ognia i oddymianie obiektu.

📢 W weekendy nad Jeziorem Sławskim zjesz pyszne lody i gofry albo stek czy burgera z wyjątkowej wołowiny Sława zaprasza. Mimo że zima, w weekendy nad Jeziorem Sławskim zjesz pyszne lody, gofry na słodko lub wytrawne albo stek czy burgera z wyjątkowej wołowiny. Sprawdziliśmy ceny.

