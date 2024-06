Przegląd prasy 13.06.2024 Strzegom. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

Sałatka z kalafiorem, fetą i ogórkiem to pomysł na lekką przystawkę do grilla, na imprezę czy szybką kolację. Kalafiora nie trzeba nawet gotować. Zdradzę ci sposób na to, żeby nie był zbyt twardy. Wypróbuj przepis na pyszną i prostą do zrobienia sałatkę z kalafiora.