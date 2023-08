Prasówka z całego tygodnia 6.08.2023 w Strzegomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Które kąpieliska na Dolnym Śląsku są najlepsze? Gdzie warto zaplanować weekendowy wypoczynek nad wodą? Wyszukaliśmy 8 miejsc niedaleko Wrocławia, w których możecie się poczuć niemal jak nad morzem. Na tych kąpieliskach zrelaksujecie się, zabawicie, a nawet pozwiedzacie zabytki. Które z nich są płatne, które nadają się dla dzieci? Przekonajcie się – zapraszamy do galerii 8 najlepszych kąpielisk Dolnego Śląska.

Łysienie plackowate to jedna z najczęstszych form utraty włosów. Prawdopodobnie 2 na 100 osób zachoruje na łysienie plackowate. Choć łysienie częściej kojarzy się z mężczyznami, to z chorobą tą zmagają się też kobiety, w tym gwiazdy kina, sceny czy przedsiębiorcy. Sprawdź, u jakich znanych osób zdiagnozowano łysienie plackowate.

Okres żniw i prowadzenia innych prac polowych to czas odnajdowania różnego rodzaju niewybuchów, pochodzących z okresu II wojny światowej. W pierwszych dniach sierpnia saperzy z Głogowa dwukrotnie odbierali takie niebezpieczne znaleziska z terenu powiatu świdnickiego.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przygotuj pyszne ciasto z malinami lub malinowy deser – polecamy 9 najlepszych i sprawdzonych przepisów na takie idealne słodkości na lato. To m.in. popularne ciasto malinowa chmurka z delikatnym kremem, owocową galaretką i wyśmienitą bezą oraz bardzo szybkie i proste do zrobienia popisowe malinowe tiramisu, które smakuje jak z najlepszej cukierni. Sprawdź i wybierz swój ulubiony przepis z malinami. Serdecznie polecamy!

W Jedlinie-Zdroju ruszyła największa inwestycja we współczesnej historii miasta, jaką jest budowa letniego Parku Wodnego Aktiv Jedlina. Przy ul. Kłodzkiej pracują już ciężkie maszyny, a mieszkańcy Aglomeracji Wałbrzyskiej już nie mogą się doczekać, kiedy całość będzie gotowa. Park Wodny będzie jedynym takim miejscem w okolicy. Budowa pierwszej części kompleksu pochłonie ok. 14 ml mln zł, z czego 5 mln zł to rządowe dofinansowanie z Polskiego Ładu.