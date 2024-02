Prasówka z całego tygodnia 18.02.2024 w Strzegomiu. Zobacz przegląd prasy, by być na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Strzegomia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 11.02 a 17.02.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Skandal na meczu dzieci w Oleśnicy. Jeden z ojców nie wytrzymał, wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko”?

Przegląd tygodnia: Strzegom, 18.02.2024. 11.02 - 17.02.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Skandal na meczu dzieci w Oleśnicy. Jeden z ojców nie wytrzymał, wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko Skandal na meczu dzieci w piłkę nożną w Oleśnicy. Podczas rozgrywek, jeden z rodziców, rosły, dobrze zbudowany wysoki mężczyzna wbiegł na boisko i zaczął szarpać dziecko, jednego z zawodników. Wszystko zarejestrowała kamera. Mężczyzna podniósł dziecko za koszulkę do góry i odepchnął. Na trybunach podniosła się wrzawa i krzyk 📢 Poważny wypadek w zakładzie produkcyjnym na Dolnym Śląsku. 40-latek przygnieciony paletą wypełnioną towarem. Lądował LPR Do zdarzenia doszło 15 lutego około godz. 12 na terenie zakładu produkcyjnego w Kamieńcu Ząbkowickim w powiecie ząbkowickim. Mężczyznę w stanie ciężkim zabrało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

📢 Alarm w Kościele Pokoju w Świdnicy, zabytku wpisanym na listę UNESCO! Na miejscu kilka zastępów straży pożarnej Alarm w Kościele Pokoju w Świnicy. W bezcennym zabytku wpisanym na listę światowego dziedzictwa UNESCO włączył się alarm przeciwpożarowy! Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej.

Tygodniowa prasówka 18.02.2024: 11.02-17.02.2024 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Grupa wałbrzyszan ocaliła życie mężczyźnie, który wywrócił się na torach kolejowych i nie mógł wstać! Nadjeżdżał pociąg pendolino Ten dzień na długo utkwi w pamięci trójce wałbrzyszan, którzy uratowali życie mieszkańcowi Starego Zdroju w Wałbrzychu. Starszy pan przewrócił się na torach i nie mógł wstać. Chwilę później nadjechało pendolino! Nie pozostali obojętni na ludzką krzywdę. Nie odwrócili głowy. Tak, jak klienci galerii handlowej we Wrocławiu, którzy udawali że nie widzą leżącego na ziemi mężczyzny.

📢 Likwidacja Zakładów Porcelany Stołowej Karolina i wielka wyprzedaż pięknej zastawy, kubków, talerzy i misek. Zobaczcie zdjęcia Wielka wyprzedaż w Zakładach Porcelany Karolina w Jaworzynie Śląskiej i długie kolejki po zastawę stołową w promocji. Mieszkańcy miasta, ale i miłośnicy porcelany z regionu ustawiają się w długich kolejkach, by upolować coś dla siebie. Wiedzą, że to może jednak z ostatnich szans na zdobycie serwisów kultowej Karoliny, która ogłosiła upadłość i której losami kieruje teraz syndyk. Warto tam zajrzeć. 📢 Nocne kolejki przed Urzędem Pracy w Wałbrzychu. Ludzie koczują całą noc, by zdobyć pieniądze. Za czym ta kolejka stoi? Za czym ta kolejka stoi przed Urzędem Pracy w Wałbrzychu? Ponad sto osób kolejny raz koczowało przed placówką przez całą noc. Niektórzy w towarzystwie znajomych i rodzin do pomocy. Jeden trzymał kolejkę, a drugi spał w samochodzie. Wszystko po to, by złożyć wniosek o bezzwrotną dotację na założenie własnego biznesu. Szczęściarze dostaną po 32 000 zł.

📢 Ile kosztuje ziemia rolna III i IV klasy? Słabe grunty w woj. kujawsko-pomorskim są droższe od najlepszych w świętokrzyskim Zróżnicowanie średnich cen gruntów rolnych w Polsce jest duże. Stawka za hektar tej samej klasy gruntów potrafi kosztować ponad 100 i poniżej 40 tysięcy złotych. Sprawdź, ile trzeba zapłacić za hektar III klasy, VI i pozostałych gleb według danych GUS, które Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała w lutym 2024 roku. 📢 Śmiertelny wypadek pod Oławą. Jeden kierowca zginął, drugi jest w stanie ciężkim Dzisiaj (13 lutego) doszło do śmiertelnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 455 między Oławą a miejscowością Stary Otok. Około godziny 15 czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku jeden z kierowców zmarł na miejscu, a drugi został przetransportowany do szpitala w ciężkim stanie.

📢 Upada Zakład Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj do firmy wkroczył syndyk ZDJĘCIA Sąd Rejonowy w Wałbrzychu po toczącym się kilka miesięcy postępowaniu upadłościowym wydał wczoraj postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Dzisiaj, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk. Oznacza to likwidację firmy działającej w Jaworzynie Śląskiej od 160 lat. Co dalej ze 181 pracownikami, którzy jeszcze zostali w Karolinie? Jakie plany ma syndyk i burmistrz miasta? 📢 Miłosne Trasy Dolnego Śląska: Najbardziej romantyczne nazwy miejscowości na Walentynki 2024 Z okazji Walentynek 2024 wyruszamy w sentymentalną podróż po Dolnym Śląsku. Oto lista miejscowości, które nazwami wyrażają uczucia, a te są przecież fundamentem każdej miłości. Od Kochlic przez Uciechów, aż po Lubin i Miłosną - te nazwy z pewnością wprowadzą Was w romantyczny nastrój. Walentynki to okazja do przygotowywania rozmaitych zestawów i rankingów. Oto nasza wariacja! Pod zdjęciami znajdziecie więcej informacji o tych miejscach.

📢 Groźny wypadek na trasie Świdnica - Wrocław. Droga krajowa 35 jest zablokowana. Są ciężko ranni Do poważnego wypadku drogowego doszło dzisiaj po południu (12.02) na drodze krajowej nr 35 między Wrocławiem a Świdnicą. W wyniku zderzenia dwóch samochodów - dodge'a i fiata - sportowy samochód wypadł z jezdni, a następnie uderzył w przepust drogowy. Kierowca dodge'a jest ciężko ranny i zostanie przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. 📢 Ambasadorzy Wałbrzycha 2024 wybrani. Za nami uroczysta gala w Zamku Książ, podczas której zebrano ponad 450 tys. zł na rzecz dzieci. ZDJĘCIA Ambasadorzy Wałbrzycha 2024 oficjalnie wybrani i uhonorowani. To osoby, które swoim talentem i ciężką pracą są najlepszą wizytówką Wałbrzycha w Polsce i na świecie. Do zacnego grona 30 ambasadorów Wałbrzycha dołączyło troje kolejnych, to reżyserka filmowa i teatralna Anna Wieczur, biznesmen, menadżer gwiazd Damian Raciniewski i artysta - ilustrator Tomasz Maroński. Podczas uroczystej gali w Zamku Książ przeprowadzono licytacje charytatywne na rzecz chorych dzieci. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z gali.

📢 Protestujący rolnicy blokują Psie Pole we Wrocławiu, planują przenieść protest do centrum miasta. Zdjęcia z protestu W niedzielę, 11 lutego, rolnicy z Oławy dołączyli do protestu na Psim Polu we Wrocławiu, blokując pasy na al. Jana III Sobieskiego. Znakiem protestu jest walka o jakość polskich produktów rolnych. Istnieje szansa, że protest może przenieść się do centrum miasta. Do naszych dziennikarzy dotarła informacja, że w planach było przywiezienie do miasta gnojówki. Ale akcję zablokowała policja. 📢 Przejechali się nowym tunelem S3 koło Starych Bogaczowic na Dolnym Śląsku. Ale to robi wrażenie, zobaczcie! FILM, ZDJĘCIA Pracownicy firmy Poor S.A., która jest wykonawcą tunelu drogi ekspresowej S3 koło Starych Bogaczowic, przejechali się nowym tunelem TS 26, a film opublikowali w mediach społecznościowych. I trzeba przyznać. To robi wrażenie! Liczący ponad 2 km tunel na S3 na trasie Kamienna Góra - Bolków jest już prawie gotowy. Całość ma być oddana w połowie roku. Zobaczcie!

