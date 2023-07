Przegląd prasy z czerwca 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Strzegomiu?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w czerwcu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Strzegomia najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Sprytnie unikają służb kobiety poszukiwane listem gończym na Dolnym Śląsku za oszustwa, przywłaszczenia i alimenty. Rozpoznajesz je?”?

Przegląd czerwca 2023 w Strzegomiu: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z czerwca 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Sprytnie unikają służb kobiety poszukiwane listem gończym na Dolnym Śląsku za oszustwa, przywłaszczenia i alimenty. Rozpoznajesz je? Za tymi paniami z Wrocławia, Legnicy, Wałbrzycha i okolic Jeleniej Góry wydano listy gończe. Są poszukiwane przez dolnośląskie służby, jednak sprytnie unikają poniesienia kary za popełnione czyny. Kilka z nich ma na koncie więcej przestępstw. Zobaczcie ich wizerunki udostępniane przez policję. Może spotkaliście je ostatnio? 📢 Noc Świętojańska 2023 w Palmiarni w Wałbrzychu. Kwiaty, wianki i ogień na przywitanie lata - zobaczcie zdjęcia W magiczny świętojański wieczór, tuż przed czarodziejską Nocą Kupały mieszkańcy Wałbrzycha i regionu spotkali się w Palmiarni przy Zamku Książ, by celebrować przesilenie letnie w otoczeniu kwiatów i żywiołów. Było więc żywiołowo, wiankowo i rodzinnie by podczas plecenia wianków i wspólnych poszukiwań w ramach gry terenowej przywiać lato. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Klimatyczny zbiornik wodny w Świebodzicach w cieniu zamku Książ. Relaks przy łowisku wśród zieleni Urokliwe stawy i naturalne zbiorniki wodne w okolicach Wałbrzycha przyciągają amatorów wędkarstwa i relaksu wśród zieleni. Jednym z takich cichych i klimatycznych miejsc jest zbiornik przy ul. Kasztanowej w Świebodzicach. Stąd o krok do cichej Pełcznicy i tętniącego życiem Zamku Książ w Wałbrzychu. Może tego lata i Wy zainteresujecie się wędkowaniem?

Prasówka lipiec Strzegom: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w czerwcu uwagę czytelniczek i czytelników ze Strzegomia. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koszmarny wypadek śmiertelny na Dolnym Śląsku koło Bolkowa. Lądował LPR, kilku rannych Do poważnego wypadku doszło dziś (24 czerwca) wczesnym popołudniem na DK5, na odcinku z Wierzchosławic do Bolkowa w powiecie jaworskim na Dolnym Śląsku. Jak informuje lokalna straż pożarna, w zdarzeniu jest kilka osób poszkodowanych, jednej osoby zakleszczonej w aucie nie udało się uratować. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

📢 Te dzieci z powiatu świdnickiego zostały zgłoszone do akcji Uśmiech Dziecka - ZDJĘCIA Zobacz galerię zdjęć dzieci z powiatu świdnickiego, które biorą udział w akcji Uśmiech Dziecka. Na zwycięzców czeka mnóstwo fantastycznych nagród: rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu oraz główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny! 📢 Pożar gazu w Jaworzynie-Śląskiej pod Świdnicą: Dwóch poszkodowanych, ewakuacja i całonocna akcja gaśnicza. Zobacz film W Jaworzynie Śląskiej w powiecie świdnickim z rozszczelnieniem i pożarem instalacji gazowej ogrodów działkowych walczyło od 18 do 19 czerwca 2023 - 16 zastępów strażackich z powiatu świdnickiego i Wrocławia. Słup ognia sięgał niemal 10 metrów wysokości, pozostawił po sobie doszczętnie spaloną ziemię. Dwie osoby zostały poparzone, ponad 30 ewakuowano. Akcja ratowniczo-gaśnicza trwała około 14 godzin.

📢 120 dolnośląskich krwiodawców z medalami. Uratowali życie ludności miasta! Zdjęcia z uroczystości w Wałbrzychu Za nami ważna uroczystość wręczenia odznaczeń dla Krwiodawców "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu", która odbyła się 14 czerwca 2023 r. w sali łańcuszkowej Starej Kopalni w Wałbrzychu. Odznaczono 120 Honorowych Dawców Krwi z południa Dolnego Śląska. 📢 Banknoty i monety z PRL-u cenione przez kolekcjonerów. Takie są teraz dostępne na Dolnym Śląsku! Aktualne oferty Od denominacji minęło już ćwierćwiecze, a stare złote niewymienione w latach 90. XX w na nowe najpierw stały się nic niewartymi kawałkami metalu lub papieru, a teraz urosły do rangi poszukiwanego towaru kolekcjonerskiego. Obecnie ich ceny przyprawiają o zawrót głowy! Oto aktualne oferty z Dolnego Śląska z cenami jakie obecnie osiągają ceny banknoty, monety i monety ze szlachetnych kruszców z PRL-u na w popularnym serwisie OLX.

📢 Pościg, którego nie było i samochód widmo. Gnał przez Wałbrzych ku Świdnicy? Służby dementują Nietypowe zgłoszenie otrzymaliśmy dzisiejszej nocy od naszego Czytelnika, mieszkańca Starego Zdroju, który pomiędzy godziną 23, a północą wybrał się na nocną przechadzkę. Mężczyzna poczuł się jak w gangsterskim filmie i zobaczył na żywo policyjny pościg za gnającym przez ul. Armii Krajowej samochodem osobowym. Problem w tym, że jak zapewniają służby pościgu... nie było. 📢 Przebogaty w imprezy weekend 16 - 18 czerwca 2023. Co się dzieje w Wałbrzychu i regionie? Tylu imprez w jeden weekend w naszym regionie nie było od dawna. Festiwale, górskie wyrypy, wycieczki górskie, piknik militarny, wicie wianków, spektakle, koncerty gwiazd m.in. Artura Andrusa, Piaska, że o Zenku nie wspomnimy, do tego kolory i dmuchańce, a nawet dzień otwarty w nowo budowanym budynku! Szukacie inspiracji? Oto ona!

📢 Śmiertelny wypadek pod Wałbrzychem. Nie żyje 45-letni motocyklista. Jaka była przyczyna zdarzenia? O życie 45-letniego motocyklisty stoczyli przegraną walkę strażacy z Mieroszowa i Wałbrzycha. Do wypadku doszło dziś (14 czerwca) tuż po godz. 17 w Nowym Siodle w gminie Mieroszów w powiecie wałbrzyskim. Oto co ustaliła policja. 📢 Finalna wyprzedaż w Porcelanie Krzysztof w Wałbrzychu. Wszystko w sklepie i na kiermaszu taniej Finalna wyprzedaż w Porcelanie Krzysztof w Wałbrzychu trwa. Na popularnym kiermaszu w salonie firmowym porcelanę można kupić dużo taniej od wcześniejszych cen wyjściowych. Rabat dotyczy wszystkich produktów. Przedłużono też wyprzedaż na placu przy Krzysztofie. Zostało jeszcze sporo zastawy i serwisów, ale trzeba się spieszyć. Co za ile? Zobaczcie

📢 Zenek Martyniuk, Piasek i inne gwiazdy. Dolnośląskie Rozpoczęcie Lata Święto Granitu Strzegomskiego 2023 - pełny program Dolnośląskie Rozpoczęcie Lata, czyli Święto Granitu Strzegomskiego 2023 rusza już 16 czerwca. Przez cały weekend na mieszkańców regionu i gości czekają koncerty gwiazd i mnóstwo innych atrakcji. Przybywajcie, gdzie bije granitowe serce Polski!

📢 Bocian pechowiec wbił się w gniazdo dziobem i wisiał bezwałdnie w Żarowie. Pomogli mu strażacy Wyjątkowego pecha miał bocian z Żarowa w powiecie świdnickim, który wbił się dziobem w kratownicę pod gniazdem przy ul. Pogodnej. Ptak wisiał bezwładnie na dziobie. Miał jednak szczęście w bocianim nieszczęściu, bo na ratunek ruszyli jak zawsze niezawodni strażacy. 📢 Najtańsze domy pod Wałbrzychem. Tu kupisz dom w cenie mieszkania! Oferty z czerwca 2023 Masz dość mieszkania w bloku? Pod Wałbrzychem można kupić piękne domy w cenie mieszkania. Wybraliśmy najciekawsze propozycje sprzedaży w cenie do 300 tys. zł, w tym dwa ładne do 150 tys. zł! W mieście to często zbyt mało na zakup nawet mniej atrakcyjnego mieszkania - a tymczasem tu możesz mieć za to własny dom! Opisy propozycji oraz ceny nieruchomości znajdziesz w kolejnych zdjęciach, linki do ofert - w ostatnich. Znajdź z nami wymarzone cztery kąty!

📢 Gołąbkowa zapiekanka to hit na obiad. Przepis na pyszną zapiekankę z młodej kapusty i mięsa mielonego. Zrobisz ją szybko i bez trudu Mam dla ciebie rewelacyjny przepis na zapiekankę z młodej kapusty i mięsa mielonego, która smakuje bardzo podobnie do tradycyjnych gołąbków, ale jest znacznie szybsza i łatwiejsza do zrobienia. To pyszne i sycące danie na wiosenny obiad dla całej rodziny. Sprawdź i wypróbuj przepis na gołąbkową zapiekankę z młodej kapusty.

📢 Pyszny pstrąg w Spalonej w Górach Bystrzyckich. Osmelakowa Dolina podaje rybę na maśle. Pomysł na wakacyjną wycieczkę W Spalonej Dolnej w gminie Bystrzyca Kłodzka działa smażalnia pstrąga Osmelakowa Dolina. Serwuje wyjątkowego kłodzkiego pstrąga złowionego na miejscu i usmażonego nie we fryturze, jak w większości smażalni pstrągów w regionie, ale na maśle. Ryba nad wodą w Górach Bystrzyckich smakuje wybornie. To fajny pomysł na niedzielną wycieczkę w piękne miejsce, które powstało z miłości do gór.

📢 Park Zdrojowy zmienił się w wielki jarmark 2023! Trwa Jarmark Szczawieński i Festiwal Słodkości: Oferta, menu i ceny, atrakcje [DUŻO ZDJĘĆ] Drugi już raz na cały długi czerwcowy weekend Park Zdrojowy i okolice deptaku w Szczawnie-Zdroju zmieniły się w wielkie targowisko. Szeroką ofertę prezentowaną przez kupców uzupełniają słodycze w ramach Festiwalu Słodkości. W pięknym otoczeniu w plenerze można tu skorzystać z oferty gastronomicznej, a na dzieci czekają dmuchańce i wyjątkowa kolejka. Zobaczcie zdjęcia 📢 Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem. Audi uderzyło w betonowy przepust, nie żyje kierowca W środę (7.06) doszło do bardzo groźnego wypadku na dojeździe do drogi nr 8 pod Wrocławiem. Samochód osobowy marki Audi, wypadł z jezdni na lokalnej drodze prowadzącej do ronda w Magnicach (na trasie Wrocław - Kłodzko). Po uwolnieniu kierowcy z wraku pojazdu, trwała jego reanimacja. Niestety, po godzinie 11 lekarz stwierdził zgon mężczyzny.

📢 Tych mężczyzn poszukuje dolnośląska policja w związku z pobiciami i udziałami w bójkach. Są z okolic Wrocławia, Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha Przedstawiamy mężczyzn, których poszukuje dolnośląska policja w związku z udziałem w bójkach lub pobiciem. Dane pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl i są aktualne na dzień 07.06.2023 roku. Jeśli rozpoznajesz kogoś z nich powinieneś natychmiast poinformować policję. Ci mężczyźni są groźni.

