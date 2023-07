Przegląd tygodnia z 16.07.2023 w Strzegomiu. Najważniejsze wydarzenia od 9.07 do 15.07.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przy śniadaniu albo relaksując się przy kawie, poznaj najważniejsze informacje mijającego tygodnia od 9.07 do 15.07.2023

📢 Samochód w ogniu koło Palmiarni w Wałbrzychu. Kierowca sam próbował ugasić pożar Dzisiaj w nocy (15 lipca 2023) doszło do pożaru samochodu koło Palmiarni w Wałbrzychu. Samochód stanął w ogniu podczas jazdy. Kierowca sam próbował ugasić pożar, pomogli strażacy. 📢 Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu należał do Niemca Paula Pätzolda. Schował go równo 99 lat temu i zostawił list Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam metr pod ziemią pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Jak się okazuje właściciel skarbu schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie.

📢 Pasty kanapkowe na 7 sposobów. Oto przepisy na szybkie śniadanie, które pomoże ci miło i smacznie rozpocząć dzień Nie wiesz, co zjeść na śniadanie? Proponujemy 7 przepisów na pyszne i oryginalne pasty kanapkowe. To m.in. wyrazista pasta z tuńczyka oraz zaskakujący smalczyk z białej fasoli. Wszystkie smakują rewelacyjnie, są bardzo łatwe i dość szybie do przygotowania, więc z powodzeniem możesz zrobić je nawet w zabiegany poranek. Przekonaj się i wypróbuj nasze przepisy na szybkie śniadanie.

📢 Pasty kanapkowe na 7 sposobów. Oto przepisy na szybkie śniadanie, które pomoże ci miło i smacznie rozpocząć dzień Nie wiesz, co zjeść na śniadanie? Proponujemy 7 przepisów na pyszne i oryginalne pasty kanapkowe. To m.in. wyrazista pasta z tuńczyka oraz zaskakujący smalczyk z białej fasoli. Wszystkie smakują rewelacyjnie, są bardzo łatwe i dość szybie do przygotowania, więc z powodzeniem możesz zrobić je nawet w zabiegany poranek. Przekonaj się i wypróbuj nasze przepisy na szybkie śniadanie.

Tygodniowa prasówka 16.07.2023: 9.07-15.07.2023 Strzegom: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Strzegomiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tłumy nad Jeziorem Mietkowskim. Ładna plaża w Borzygniewie i bary. Dolnoślązacy uciekają przed upałem nad wodę. Jest plaża i piękne widoki Przed nami kolejny upalny, lipcowy weekend na Dolnym Śląsku. Kto żyw, będzie uciekać nad wodę, by tam miło spędzić czas. Wielu wrocławian, wałbrzyszan czy świdniczan wybierze Zalew Mietkowski i plażę w Borzygniewie podobnie jak w ubiegły weekend. Na miejscu spotkaliśmy tam nawet dziewczyny świętujące wieczór panieński właśnie nad wodą. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Bezpłatny basen letni w Nowej Rudzie oblegany w weekendy. Ludzie odsyłani z kwitkiem, bo są limity wejść FILM Z DRONA Jedyny bezpłatny basen odkryty na Dolnym Śląsku przeżywa prawdziwe oblężenie. W weekendy ludzie odsyłani są z kwitkiem, choć za darmo przez pięć lat od wybudowania obiektu, miał się tu kąpać każdy. Niestety, zainteresowanie nowoczesnym, letnim basenem w Nowej Rudzie jest tak duże, że wprowadzono limity wejść do 1200 osób. Chętnie jeżdżą tu m.in. wałbrzyszanie, mieszkańcy Głuszycy czy Kłodzka. 📢 Wypadek śmiertelny na Dolnym Śląśku. Koło Oławy samochód zderzył się z kombajnem. Zginął młody kierowca Tragiczny wypadek koło Oławy. Dzisiaj rano (13 lipca) samochód osobowy zderzył się z kombajnem. W wyniku wypadku zginęła jedna osoba. Na drodze są utrudnienia. Uważajcie. 📢 Prosty sernik z wiśniami i kruszonką. Wypróbuj przepis na pyszne ciasto na lato, którym zachwycisz swoich gości. Smakuje jak marzenie Sernik z wiśniami i kruszonką to prawdziwy smak lata na talerzu, idealne połączenie kruchego ciasta, słodkiej masy serowej i lekko kwaśnych owoców. Polecam sprawdzony przepis na ten wypiek, z moim wskazówkami zrobisz go bez trudu. Gwarantuję, że zachwycisz nim swoich gości i będą prosić o dokładkę. Jest idealnie kremowy, delikatny i pachnący wanilią. Przekonaj się i wypróbuj przepis na domowy sernik z wiśniami na kruchym cieście.

📢 Juka ogrodowa przepięknie kwitnie. Zniesie słońce, suszę i mróz. Jak uprawiać juki karolińskie i co robić, żeby miały mnóstwo kwiatów? Juka ogrodowa to piękna roślina ozdobna. Latem zachwycają jej egzotyczne kwiaty, a zimą pozostają w ogrodzie zielone liście. Pomimo niezwykłej urody juka karolińska jest łatwa w uprawie. To roślina odporna na mróz, upał i słońce, znosi także suszę. Nie każdy wie, że jej kwiaty są nie tylko piękne, ale też jadalne. Sprawdź, jak uprawiać i pielęgnować juki w ogrodzie i co robić, żeby wspaniale kwitły.

📢 Domowe przetwory z ogórków – poznaj 5 najlepszych przepisów, które zachwycą cię smakiem. Zrobisz je bez trudu Jak zrobić przetwory z ogórków? Polecamy 5 sprawdzonych i najlepszych przepisów. To m.in. wyśmienite i wyraziste w smaku ogórki watykańskie oraz klasyczne, chrupiące ogórki małosolne. Z naszymi wskazówkami przygotujesz je szybko i bez najmniejszego problemu. Podpowiadamy też, jak je pasteryzować i jakie słoiki z nakrętkami wybrać. Sprawdź i koniecznie przygotuj pyszne domowe przetwory.

📢 Skarb na budowie w Wałbrzychu. Ukryty był pod ziemią na remontowanej drodze 1 Maja w Wałbrzychu ZDJĘCIA Skarb ukryty był metr pod ziemią na ul. 1 Maja w Wałbrzychu. Natknęli się na niego robotnicy pracujący przy remoncie tej drogi. W słoiku schowane były pieniądze, projekty i list w języku niemieckim. Komuś bardzo zależało na tym, aby rzeczy nie dostały się w niepowołane ręce. Słoik ukryty był na głębokości jednego metra. 📢 Interwencja pogotowia ratunkowego na basenie w Świebodzicach. Ranny nastolatek [ZDJĘCIA] Poruszenie na basenie letnim w Świebodzicach. Dzisiaj, 11 lipca późnym popołudniem interweniowało tam Pogotowie Ratunkowe ze Świdnicy. Pomocy wymagał nastolatek z rozbitą głową. W takich obiektach należy przestrzegać poleceń ratowników, nie skakać do wody tam, gdzie wiszą tabliczki z zakazem.

📢 Dzikie wino błyskawicznie osłoni brzydki płot i altankę, ale lepiej go pilnować. Sprawdź, jak uprawiać winobluszcz, kiedy go sadzić i ciąć Tak zwane dzikie wino to wyjątkowo popularne pnącze. Czasem rzeczywiście rośnie dziko, częściej jednak uprawia się je w ogrodach. Podpowiadamy, czego potrzebuje winobluszcz, w jakich miejscach go sadzić, kiedy przycinać i na co zwrócić uwagę, jeśli zdecydujemy się posadzić to pnącze w ogrodzie.

📢 Pożar w dawnym zakładzie lniarskim i składnicy materiałów tytoniowych. Można tu było znaleźć tytoń, papierosy. Mamy zdjęcia ze środka Jeszcze kilka dni temu można było znaleźć w dawnym zakładzie lniarskim w Marciszowie zapieczętowane paczki papierosów, tytoń, bibułki i inne materiały, które zostały po produkcji papierosów, ale także różne dokumenty. Obiekt był otwarty i każdy mógł do niego wejść. Co z tego zostało? Czas pokaże, kiedy działania skończy tu policja. Nieoficjalnie mówi się, że obiekt został podpalony.

📢 Chłopski garnek z młodą kapustą. Poznaj prosty przepis na szybki obiad na lato. Całość zrobisz bez problemu i to w jednym garnku Szybki obiad na lato? Polecam przepis na chłopski garnek z młodą kapustą, ziemniakami i kiełbasą. To łatwe do zrobienia danie, przy którym się nie napracujesz. Z pewnością zaspokoi głód i posmakuje każdemu. Sprawdź, jakie jest sycące, wyśmienite i jak kusząco pachnie świeżym koperkiem i przyprawami. Wypróbuj sprawdzony przepis na błyskawiczny obiad dla całej rodziny. 📢 Dolina Szwajcarska - Niedźwiedzia Dolina: Tu jest jak w Alpach! Urokliwe miejsce w sercu dolnośląskiego miasta - Zdjęcia Wyobraźcie sobie uroczą dolinę pomiędzy dzielnicami dolnośląskiego miasta, otoczoną wzgórzami i lasami, przeciętą strumieniem. Z jej szczytu widok bajeczny! W tej oazie spokoju życie toczy się leniwie i to prawdziwa mekka turystów, bo od Doliny Szwajcarskiej w Wałbrzychu blisko do wielu istotnych szlaków. Stąd można wyruszyć w lokalne góry, zdobywać szczyty i wieże widokowe. Podpowiadamy, gdzie jest to ciekawe miejsce, prezentujemy jego zdjęcia i listę pobliskich szlaków.

