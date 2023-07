Tygodniowy przegląd prasy 23.07.2023: Strzegom, 16.07-22.07.2023. Poznaj najważniejsze informacje ze Strzegomia

Do tragedii doszło dzisiaj, 19 lipca w Legnicy. Na osiedlu domów jednorodzinnych śmiertelnie potrącona została 21-letnia kobieta. Kierowca to obywatel Ukrainy, który był pijany i uciekał przed policją.

Lipiec nie szczędzi nam upalnych dni, kolejne przed nami. Już w poniedziałek 17 lipca słupki na termometrach wskażą ok. 29 st. C. A to oznacza, że tłumy Dolnoślązaków znowu będą szukać ochłody nad wodą. A my pokazujemy wam miejsca, gdzie można odpocząć nad wodą na Dolnym Śląsku. Dziś Kopalnia Wrocław, gdzie nasz dziennikarz Tomasz Pawlak udał się z kamerą.

Radość w Andrzejówce, ulubionym schronisku górskim Dolnoślązaków. Dostanie 586 000 zł na ratowanie i rekonstrukcję zabytkowego dachu. Dach przeciekał i zagrożone były przyjęcia gości. Dobrą wiadomość przekazał turystom i zarządzającym obiektem, wicemarszałek dolnośląski Grzegorz Macko. - To pieniądze na ratowanie zabytków z Polskiego Ładu - zaznacza Macko.